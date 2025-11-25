BLACK SALE $990
    Minuto a minuto | Diego Pardow enfrenta acusación constitucional en el Senado

    Con un pronóstico reservado, pero con una tenue luz de esperanza, llega a la Cámara Alta el extitular de Energía, acusado constitucionalmente por la oposición por el error metodológico que derivó en un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.

    Dedvi Missene

    En dos sesiones especiales, citadas de 10.00 a 14.00 horas y desde las 15.00 horas hasta total despacho, el Senado analiza este martes la acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del exministro de Energía Diego Pardow.

    Si los senadores aprueban el libelo, el militante frenteamplista, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no podrá desempeñar ninguna función pública durante cinco años.

    Sigue en La Tercera el minuto a minuto del debate en el Senado.

    Revisa el minuto a minuto de la AC contra Pardow

    Pardow llegó al Congreso con el ministro Elizalde y su abogado

    Dedvi Missene

    Jaime Mulet no defenderá la acusación ante senadores

    El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet presidió la comisión revisora de la acusación en la Cámara Baja y fue designado para informar a los senadores, sin embargo, se excusó de asistir por una urgencia médica. Junto a él fueron designados Sergio Bobadilla y Carla Morales, que deberán suplir su ausencia.

    Vallejo llamó al Senado a escuchar “argumentos jurídicos”

    En la antesala de la AC, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, este lunes defendió al extitular de Energía, Diego Pardow, y advirtió sobre las consecuencias jurídicas que tendría una eventual aprobación del libelo en la votación de este martes.

    Diputados aprobaron admisibilidad por 80 votos a favor

    El pasado 19 de noviembre, por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación.

    La acción busca sancionar a la exautoridad por presuntamente haber incurrido en infracción del deber de probidad administrativa por su proceder al detectarsedos situaciones: la doble aplicación del IPC en el cálculo de tarifas que significó un cobro adicional de US$115 millones y el cobro extra de US$100 millones por parte de la compañía de transmisión Transelec.

    Se requieren 25 votos para que el libelo se apruebe

    Anoche, el senador Evópoli Felipe Kast ingresó un permiso constitucional por lo que baja el cuórum de aprobación de la acusación a 25 votos. Hasta ayer en la tarde no había sido pedido y solo estaba pareado con Iván Flores.

    Futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    Apesar de la aplastante derrota que sufrió en la Cámara por el error en las cuentas de luz, el exministro de Energía tiene un margen para revertir el libelo en el Senado. A su favor juegan las abstenciones, las ausencias y las consideraciones personales. Lee los detalles pinchando este enlace.

