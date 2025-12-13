VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jara vs. Kast, el camino al balotaje en imágenes

    Los candidatos que se enfrentarán en los comicios del domingo no han detenido sus agendas. Desde que se supo que ambos pasarían a segunda vuelta han visitado varias regiones y se han visto las caras en tres debates. Esos son solo algunos de los momentos que marcaron su viaje electoral.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con el 26,85% y el 23,92% de los sufragios (6,5 millones de votos entre ambos), Jeannette Jara y José Antonio Kast se ganaron el derecho a disputar la segunda vuelta de la elección presidencial y buscar transformarse en la 35ª persona en detentar el cargo de Presidente de la República desde que se estableció el cargo en 1826.

    Desde el 17 de noviembre y hasta hace un par de días, ambos recorrieron el país en pos conseguir los votos que los lleven a La Moneda por los próximos cuatro años.

    Escenario lleno y un vidrio blindado: candidatos pasan a segunda vuelta

    Al constatar los resultados el domingo 16 de noviembre, Jara y Kast se reunieron con sus adherentes. Jara lo hizo en el barrio París-Londres, en el centro de Santiago, donde la candidata comunista se subió a un escenario junto a varios simpatizantes, quienes la acompañaron en su discurso. Kast, si bien compartió escenario con su comando, emitió un discurso solo en una tarima instalada afuera de la sede del Partido Republicano. Al igual que en ocasiones anteriores, el candidato se resguardó tras un vidrio blindado.

    El apoyo de Matthei a Kast

    Evelyn Matthei evitó durante toda su campaña señalar si apoyaría o no a Kast si éste resultaba ganador. Tras quedar en quinto lugar en la primera vuelta, la exministra de Piñera despejó las dudas y una de sus primeras definiciones fue anunciar que se dirigiría a la sede del Partido Republicano para felicitar y respaldar la candidatura de su entonces opositor.

    La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas obtuvo el 12,46% de los votos, fruto de una campaña que no estuvo exenta de polémicas con el republicano. En la carrera presidencial, Matthei denunció que adherentes a ese partido habrían estado haciendo una campaña “asquerosa” en su contra, compartiendo publicaciones y haciéndola parecer que padecía Alzheimer.

    El comando 2.0 de Jara

    Cinco días después de la primera vuelta, Jara presentó un renovado comando, donde sumó cerca de 40 nombres a su equipo. Entre los nuevos integrantes había personalidades del mundo político, cultural, deportivo y científico.

    Uno de los miembros era Patricio Oñate, cantante urbano conocido como Balbi El Chamako. Sin embargo, el joven fue desvinculado del comando solo unas horas, luego de que La Tercera revelara que el artista mantenía una causa por violencia intrafamiliar en 2024.

    Candidatos visitan el norte y van en busca del voto Parisi

    Franco Parisi obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, alcanzando el 19,71% de los sufragios (2.552.640 electores). Sin embargo, el líder del PDG salió primero en cuatro de las 16 regiones del país: obtuvo más votos en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

    En ese escenario, Jara y Kast viajaron al norte pocos días después de las elecciones para convencer a los votantes de Parisi. En las postales, (izquierda) adherentes a Jara en su visita a Antofagasta y Kast (derecha) en su visita a Arica.

    El gesto de Frei hacia Kast

    El 24 de noviembre el candidato republicano llegó hasta el domicilio del expresidente Eduardo Frei. Según comunicó el mismo Kast a través de sus redes sociales, la reunión tenía como fin “conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile”.

    La cita tuvo consecuencias para el exmandatario, puesto que su partido, la Democracia Cristiana, apoya a la candidata Jeannette Jara. La colectividad llevó los antecedentes a su tribunal supremo y se decidió suspender su militancia.

    El gesto de Bachelet hacia Jara

    Tras el revuelo que causó el encuentro Kast-Frei, Jeannette Jara compartió un desayuno con la expresidenta Michelle Bachelet. Según expuso la candidata, en la cita hablaron “del futuro, de derechos y de la convicción de que nuestro país no puede retroceder”.

    Foro social, Archi y Anatel: los enfrentamientos previos al balotaje

    El primer cara a cara antes del balotaje fue en un espacio radial. Hasta los estudios de Radio Cooperativa, en el barrio Yungay, llegaron los candidatos para abordar diversos temas sociales, en un foro organizado por organizaciones como Hogar de Cristo, Techo Chile y Servicio Jesuita a Migrantes. La instancia estuvo marcada por el tono confrontacional de Jara y por la estrategia de Kast de vincular a la candidata con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Para los analistas, ese fue “el debate más tenso” hasta ese momento.

    Diego Martin

    El 3 de diciembre los candidatos se volvieron a enfrentar, esta vez en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). En esa oportunidad la candidata Jara siguió con su estilo “ofensivo”, mientras que Kast se enfocó en reiterar sus propuestas de gobierno.

    Diego Martin

    El último cara a cara de los candidatos fue el 9 de diciembre en el debate Anatel, el que estuvo marcado por los cruces entre ambos, incluso se registraron momentos tensos con ataques (verbales) directos.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cierres de campaña en regiones: Jara en el norte y Kast en el sur

    El jueves recién pasado terminó el periodo de campaña presidencial y los candidatos decidieron cerrar sus caminos al balotaje fuera de Santiago. De esa forma, Jeannette Jara culminó su campaña en el norte del país, específicamente en Coquimbo. Hasta allí llegó con parte de su equipo, mientras paralelamente, el comando realizaba un cierre en la comuna de San Bernardo. Un día antes había tenido su cierre en la Región Metropolitana, específicamente en Puente Alto. Ahí acusó a su oponente de esconderse “detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos”.

    José Antonio Kast, por su parte, viajo hasta la Región de La Araucanía, donde congregó adherentes en un acto desarrollado en la ciudad de Temuco. El candidato apuntó a que “cuando nos inscribimos, advertimos que la campaña iba a estar llena de mentiras, de difamaciones, y ha sido una constante”.

    “Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, añadió.

