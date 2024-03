Lira anuncia que no repostulará en Lo Barnechea y se abre nueva pugna en la derecha

Este miércoles en la tarde, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), se comunicó con los presidentes de partidos de Chile Vamos, Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli). Uno a uno les comunicó que decidió no repostular por la alcaldía y que, a su juicio, la mejor forma de elegir a su sucesor es mediante el mecanismo de primarias entre los partidos, cuyo plazo de inscripción se vence el próximo 10 de abril.

Luego, a través de su cuenta de Instagram, oficializó la decisión. “Este año tenemos elecciones municipales. Quiero que sean ustedes los primeros en saber que he tomado la decisión de no repostular a un próximo periodo. Ser alcalde requiere dedicación exclusiva durante las 24 horas del día y hoy me encuentro en una situación familiar que me impide estar todo el tiempo que demanda este cargo (...). Conversé con los presidentes de partidos para que realicen una gran primaria y que sean los vecinos quienes escojan”, dijo.

La decisión causó sorpresa entre algunos en la derecha. De hecho, hace unas semanas, Lira había dicho en El Mercurio que iba a ir a la reelección. “Tenemos mucho que hacer todavía”, dijo en esa ocasión. Además, se dio en medio de una nueva reunión de negociación entre los partidos de derecha.

La decisión causó rápidamente revuelo en la oposición, pues abrió el apetito de los partidos por buscar a su sucesor. Para nadie es un misterio que Lo Barnechea es una comuna apetecida. Como parte del sector oriente, este territorio ha sido históricamente de derecha pues su electorado -compuesto por segmentos socioeconómicos altos- elige siempre a candidatos de la oposición. Además, es un municipio con elevado presupuesto, por lo que para los alcaldes es atractivo el poder que tienen.

Lo Barnechea -que integra las comunas del distrito 11, calificado como el distrito del “barrio alto”- además ha sido ocupado por alcaldes de RN -como Felipe Guevara, quien estuvo entre 2008 y 2019- como por la UDI con Lira, por lo que ambos partidos tienen argumentos para pedirlo.

El excore Carlos Ward es la opción de la UDI.

De todas formas, la UDI defiende que el cupo les corresponde a ellos, ya que Lira pertenece a sus filas desde el 2016. Hasta el minuto ha operado, en casi todas las comunas, el criterio de “el que tiene, mantiene”, el que asegura que no habrá competencia para los alcaldes en ejercicio que quieren ir a la reelección. El presidente gremialista, Javier Macaya, se juntó con Lira durante este miércoles para conversar sobre el tema.

En la colectividad dicen que el candidato de ellos será el exconcejal Carlos Ward, quien hasta el minuto era una opción para competir como carta a gobernador regional de la Región Metropolitana.

Sin embargo, en RN quieren realizar primarias. Así lo transmitió internamente el timonel de ese partido, Rodrigo Galilea, y en la tienda no estaban dispuestos a ceder. En esa colectividad sonaba la opción del exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, pero también la del exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien al rechazar la idea de repostular por Santiago estaba mirando otras comunas del sector oriente, como Vitacura.

En RN, además, un sector del partido busca empujar al concejal de Lo Barnechea, Michael Comber, para que sea la carta de la tienda en unas eventuales primarias. Harán una petición formal la próxima semana durante el consejo general del partido.

“Valoramos mucho la gestión que ha tenido el alcalde Lira que ha sido transparente y de gran gestión. Respetamos su decisión y nos parece que cualquier curso a seguir tiene que considerar la opinión de los que forman parte de esa comuna, en particular los concejales. En el caso de RN, nos parece que Michael Comber ha hecho un trabajo muy destacado y tiene que ser parte esencial de lo que viene para adelante”, afirma el diputado Diego Schalper.

Otro nombre que se ha mencionado es del concejal de la comuna Cristián Daly, quien era militante de RN y ahora es independiente.

El timonel de RN, Rodrigo Galilea, indicó que “Cristóbal Lira ha sido un gran alcalde para Lo Barnechea, con cinco años de trabajo intenso que se grafican hoy en una mejor comuna para vivir. Respetamos su decisión de no postularse a un nuevo periodo, dejando el gran desafío de proyectar su buen trabajo. Renovación Nacional, a partir de esa decisión, propone realizar una primaria en Lo Barnechea, que permita a Chile Vamos definir una candidatura única para enfrentar las elecciones municipales”.

En Evópoli, en tanto, transmiten que querían presentar candidaturas y mencionaban a sus concejales Juana Mir y Paulette Guiloff.

En el sector, en todo caso, el ánimo es evitar primarias principalmente por el gasto económico que implican. Sin embargo, no sería nuevo si es que terminan usando esa fórmula para elegir a su carta. En las municipales de 2021 se realizaron primarias entre Lira y Consuelo Alvial (RN).

Riesgo republicano

Una piedra de tope para Chile Vamos es el Partido Republicano, que también anunció que llevarán un candidato en la comuna, siendo la primera carta confirmada de la colectividad para el sector oriente.

De hecho, este miércoles en la tarde hubo una reunión en la sede de la tienda para hablar del asunto. Luego, sacaron un comunicado informando que competirán en la zona.

“Agradecemos y valoramos la gestión del alcalde Lira a cargo del Municipio de Lo Barnechea y los cinco años de exitosa gestión. Por lo mismo, como Partido Republicano, creemos que es fundamental que el sucesor del alcalde Lira tenga las capacidades y el potencial para seguir trabajando con dedicación en la comuna y se preocupe de continuar en la senda de una comuna segura, libre de corrupción y que fomente el emprendimiento y las oportunidades para los vecinos de Lo Barnechea”, parte diciendo el escrito.

Y agregan: “El Partido Republicano ha decidido nominar como candidato a alcalde de Lo Barnechea a Pedro Lea Plaza, abogado de la Universidad Católica y MBA, que tiene una vasta trayectoria profesional como abogado, en empresas y trabajo con gremios, para que lidere nuestra campaña en Lo Barnechea y lleve el sello Republicano a la Municipalidad y a la comuna”.

El presidente republicano, Arturo Squella, agregó que “tal como lo dijimos hace un tiempo tenemos a un candidato que represente los intereses de los vecinos de la comuna, que ponga todo su trabajo, su esfuerzo y su compromiso por sacar adelante a una comuna que tanto lo necesita”, mientras que Lea indicó que “quiero agradecer esta nominación y la acepto con mucho gusto y mucha energía porque quiero aportar con toda mi experiencia en el mundo público y privado para colaborar al mejor vivir de los vecinos de Lo Barnechea”.

La arremetida republicana supone una traba mayor, pues ellos no forman parte de Chile Vamos y, por lo mismo, no participarán de las primarias de ese bloque, lo que significa que no tendrán un candidato único en la zona.

Sin embargo, algunos desdramatizan el escenario pues en esa comuna no habría problemas en enfrentarse dos candidatos de derecha, pues pese a la dispersión de votos, de todas maneras saldría electo alguien de ese color político. El problema, dicen algunos, es que Chile Vamos podría ser desplazado por el Partido Republicano.

De esta manera, se complica las negociaciones en la derecha. Además, nuevamente la UDI se ve amenazada en mantener un municipio en la zona oriente. En Las Condes, donde su militante Daniela Peñaloza busca la reelección, irrumpió Marcela Cubillos, quien dijo que disputará la zona como independiente.

Previamente, republicanos había amenazado con levantar candidato, sin embargo, tras la arremetida de la exministra no han anunciado postulante en esa comuna y las señales que han dado han sido en línea de destacar la figura de Cubillos.