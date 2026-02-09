SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Los pasos que ha dado el Ejecutivo en distintas materias -como el financiamiento al Festival Excéntrico o la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU- han desatado la molestia en las bancadas del futuro oficialismo, las que evalúan oponerse a iniciativas en la última semana que funcionará el Congreso.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    1 JULIO 2025 PARLAMENTARIOS DE OPOSICION DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    De cara a la primera semana de marzo, que será la última del actual periodo legislativo, el gobierno tiene varias iniciativas pendientes que están distribuidas en distintas carteras ministeriales: Financiamiento a la Educación Superior (FES) -que está en Educación-, Sala cuna -Mujer, Trabajo y Educación- y la reforma política -Interior y Segpres-, que busca combatir la fragmentación partidaria y del Congreso.

    Si bien se trata de tres proyectos, en La Moneda son conscientes de que son los dos últimos los que tienen mayores chances de que solo en una semana -que es la primera de marzo- logren convertirse en ley.

    En este escenario, la UDI fue la que golpeó la mesa primero. Desde el gremialismo, su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, y el jefe de bancada, Henry Leal, aseguraron, en declaraciones a El Mercurio, que “revisarán” su postura frente a una serie de iniciativas, si es que el Presidente Gabriel Boric no se pronuncia por la gestión de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

    La molestia de la UDI es por el financiamiento de esta cartera al Festival Excéntrico, en el cual se exhiben películas de índole pornográfica.

    Mediante un comunicado, los diputados aseguraron que “el Presidente Gabriel Boric guarda silencio, terminando su mal gobierno. Por lo mismo, le pedimos que se pronuncie y que alguna vez habite el cargo y remueva a la ministra o la confirme, pero justifique una u otra posición. Cuando tenemos un Presidente que se esconde para no arrojar ninguna responsabilidad, no es muy difícil llegar a marzo y legislar todos los proyectos desfinanciados que le quedan”.

    “Como bancada, vamos a revisar nuestra posición frente a los proyectos pendientes, hasta que el Presidente Boric diga algo respecto del desastre cultural de su ministra”, advirtieron.

    En el resto de las bancadas opositoras consultadas por este medio, compartieron la molestia del gremialismo y también amenazaron con rechazar las iniciativas pendientes.

    El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbuam, sostuvo que “hay mucha molestia entre los diputados, no solamente por esta situación, sino que por otras, como lo dicho por Carolina Tohá de la regularización de 180 mil inmigrantes y todos los amarres que está dejando el gobierno, entre ellas, Michelle Bachelet o las contrataciones que están haciendo a última hora en distintos servicios”.

    Y agregó: “Es muy complejo que el gobierno nos venga a pedir tramitar proyectos de ley que no necesariamente están en la tabla”.

    “En tres días va a ser muy difícil sin la disposición nuestra”, complementó.

    Desde los republicanos, el diputado Agustín Romero afirmó que “en las conversaciones que hemos tenido como bancada produce indignación”.

    En esa línea, sostuvo que “nosotros tenemos que ver cada proyecto en su mérito”.

    En relación a la agenda legislativa que le queda a La Moneda, añadió que tiene serias dudas técnicas en iniciativas como el Financiamiento a la Educación Superior (FES) o la sala cuna: “Apurar las leyes sobre la base de equipos que no han dado la confiabilidad en cuanto a sus cálculos es irresponsable. Yo no apuraría absolutamente nada”.

    Desde la bancada del Partido Nacional Libertario, el próximo jefe de bancada, Cristóbal Urruticoechea, fustigó fuertemente la iniciativa del Ministerio de Culturas. Así, aseguró que este bloque de diputados “está por sobre todo intento de hipersexualizar, violentar, de violar la libertad y la conciencia de los niños, y también de imponer una cultura de la muerte relacionado con todo tipo de pornografía que afecta a los adultos”.

    En el Partido Demócratas, la jefa de sus diputados, Joanna Pérez, afirmó que “nunca nos vamos a oponer a una acción fiscalizadora cuando es nuestro rol fiscalizar los actos del gobierno y más aún en el mal y descriteriado uso de los recursos públicos”.

    Junto con ello, Pérez aseguró que tiene una preocupación particular por las acciones del gobierno en el contexto de los incendios que afectaron a la región del Biobío, zona que representa en la Cámara de Diputados.

    Contra el tiempo

    En La Moneda transmiten que una de las principales dificultades que tienen de cara a marzo es el acotado margen de tiempo que hay: solo son tres días (lunes, martes y miércoles) en los que sesionarán. En el caso de la Cámara de Diputados, por una decisión que emanó desde la Secretaría General, no va a funcionar la segunda semana de marzo antes del traspaso de mando presidencial.

    El Senado, por su parte, si bien va a tener actividad, el 10 de marzo está destinado básicamente a homenajes y despedidas a quienes dejan el Parlamento. Por lo tanto, la actividad legislativa sería menor.

    Con este panorama, en el Ejecutivo no descartan poner alguna urgencia -como la discusión inmediata- o invocar una facultad constitucional para obligar al Congreso Nacional a sesionar incluso hasta el viernes 6 de marzo para despachar estas iniciativas en la primera semana de ese mes.

    En la oposición no cayeron bien las palabras del Presidente Gabriel Boric, quien este lunes arremetió nuevamente contra la UDI y contra José Antonio Kast. “La UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile. ¿Y saben lo que dicen en privado? Que no quieren dar un logro al gobierno”, dijo.

    Y agregó: “Esto no se trata de un logro al gobierno, esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando. Y le digo a los señores de la UDI, que sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo en la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.

    Las declaraciones del mandatario, advierten en el sector, profundizan el malestar con Palacio. De hecho, algunos salieron a responderle.

    El senador Gustavo Sanhueza (UDI) -presidente de la Comisión de Educación, donde está alojada la iniciativa y que fue acusado por Boric de ejercer maniobras dilatorias en esa instancia- le respondió: “Señor Presidente, si el proyecto de sala cuna es porque usted fracasó en su tramitación”.

    Finalmente, Javier Macaya, a través de su cuenta de X, ahondó en la polémica: “Acusar a la UDI de frenar la sala cuna es derechamente falso y responde más a una estrategia comunicacional que a la realidad del trámite legislativo”, zanjó.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalCámara de DiputadosLa Tercera PMOposiciónGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

    Lo más leído

    1.
    Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

    Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

    2.
    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    3.
    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    4.
    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno
    Chile

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama
    Negocios

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa
    Mundo

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?