Ramírez defiende a Matthei por Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos: “No se refería a familiares ni amigos de las víctimas”

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió al paso de las críticas que generaron las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que la abanderada “no se refería ni a familiares ni amigos de los detenidos desaparecidos”.

La polémica se originó tras una entrevista de Matthei con Radio Cooperativa, en la que fue consultada sobre la continuidad del plan bajo un eventual gobierno suyo. La candidata afirmó que el programa “se mantendría, pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando” y agregó que, a su juicio, “para mucha gente, no es búsqueda, es venganza”

En conversación con Mesa Central, Ramírez defendió la postura de la candidata, asegurando que “ella no se refería ni a familiares ni amigos de los detenidos desaparecidos”.

En ese sentido, afirmó que la crítica de Matthei apuntaba a que en debates políticos y mediáticos han transformado la discusión en un terreno donde algunos políticos buscan “cancelarte, te ponen en los hombros una mochila que no es tuya, y eso al final emporca el debate político”.

“Yo estoy seguro que los familiares de los detenidos desaparecidos no quieren que el plan de búsqueda se transforme en una herramienta política, menos en tiempos electorales, sino que quieren que se conozca la verdad”, aseveró el parlamentario.

Finalmente, Ramírez indicó que debe tratarse de “un plan para buscar la verdad, no para manipular el debate y que sea eficaz, y yo creo que Evelyn Matthei eso es lo que está proponiendo y a eso se refiere.