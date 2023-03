RD se suma al PC y anuncia que respetarán acuerdo administrativo que permitirá a Coloma presidir la Cámara Alta

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, confirmó este martes que respetarán el acuerdo administrativo que permitirá al senador UDI Juan Antonio Coloma presidir la Cámara Alta.

El 2022 el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad, la DC, la UDI y Evópoli firmaron un acuerdo de gobernabilidad en donde se acordó la presidencia de la corporación para los próximos cuatro años, así como también las presidencias de las comisiones.

Es así como el próximo 14 de marzo el actual presidente Álvaro Elizalde (PS) y su vicepresidenta Luz Ebensperger (UDI) renunciarán a sus cargos para que al día siguiente se elija a la nueva mesa.

“Nosotros al menos como bancada de Apruebo Dignidad lo que hemos conversado es respetar ese acuerdo. Nosotros concurrimos ese acuerdo, votamos el año pasado por la actual mesa y por tanto este año le corresponde asumir al senador Coloma y al senador Huenchumilla, presidente y vicepresidente respectivamente”, indicó Latorre.

Agregó que respaldarán el paco “al menos yo como senador de RD, entiendo que lo mismo ha dicho el PC; entiendo, no lo hemos conversado ahora a la vuelta del receso, pero también es la postura del Frente Regionalista de respetar el acuerdo administrativo para los cuatro años”.

El senador RD también abordó el rol que puedan tener en el acuerdo los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, quienes fueron parte del acuerdo por la DC, pero que renunciaron al partido el año pasado, esto en medio de las gestiones de RN para intentar levantar una candidatura y competirle a Coloma.

“Me da la impresión que el acuerdo administrativo ya está para los cuatro años. Si es que alguien quiere plantear un cambio tendría que plantear una renegociación, no sé si los senadores Rincón y Walker van a integrar algún comité con la derecha, con Chile Vamos. Ellos siempre han dicho que son de centro, no de derecha. Por tanto, no sé si quieren plantear alguna renegociación. Si alguien lo quiere plantear tendrá que convocar a todos los comités formalmente constituidos para hablar aquello”, cerró.

Más temprano, el senador comunista Daniel Núñez también había señalado que respetarían el acuerdo administrativo. El parlamentario comunista justificó su apoyo a Coloma “porque respetamos las reglas de la democracia y tenemos un compromiso democrático. Y eso va a ser un ejemplo para que la derecha también se haga una autocrítica respecto a qué pasó con ese compromiso democrático en 1973, hasta el día de hoy la derecha en Chile no ha reconocido su responsabilidad política en el golpe de Estado”.

Para ser electo como presidente del Senado se necesita la mayoría de los senadores, es decir 25 votos, número con el cual contarían los partidos que suscribieron el acuerdo administrativo.