RN y UDI en picada contra División Jurídica de Interior luego de que abogado no se presentara a audiencia y piden cambios en la unidad

Una ofensiva en contra de la División Jurídica del Ministerio del Interior desplegaron este viernes diputados de la RN y UDI.

Esto luego de que se diera a conocer el despido de un abogado de dicha unidad luego de que se no acudiera a una audiencia clave por el asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides, ocurrido el 24 de mayo de 2021.

Según informó Radio Biobío, el jurista, parte de la Delegación Presidencial de La Araucanía, enfermó el día previo a que venciera el plazo para ingresar documentación al tribunal que les permitiese ser parte en la causa en contra de los hermanos Heriberto y Matías Ancalaf Prado, a quienes la Fiscalía de Alta Complejidad acusa como responsables del homicidio.

El abogado habría explicado que, tras sentir malestar, se fue a su domicilio, pero luego su situación empeoró. Esto lo llevó a llamar a un médico, quien le habría inyectado un medicamento intravenoso, el cual le hizo quedarse dormido y despertar al día siguiente, cuando el plazo para ingresar la documentación ya había vencido. La situación podría llevar a que el gobierno quede fuera de la causa.

Al respecto tanto de RN como de la UDI pidieron que se apliquen cambios en la División Jurídica para evitar nuevos errores como el recién cometido.

Es así como el jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Longton envió un oficio a la ministra del Interior, Izkia Siches, pidiendo la remoción del jefe de la unidad.

“Los diputados suscritos solicitamos a la Sra. Ministra del Interior y Seguridad Pública la remoción de la Jefa de la División Jurídica de esta cartera, doña Camila Barros Cáceres, dadas las ya insostenibles negligencias que el equipo que lidera ha realizado en distintas actuaciones judiciales en representación del interés gubernamental”, indicaron en el documento enviado a la cartera.

También pidieron “una acuciosa revisión de los antecedentes formativos y de experiencia profesional de aquellos profesionales que se desempeñan en los equipos jurídicos de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales del Biobío y de La Araucanía, que fueron incorporados con posterioridad al día 11 de marzo del presente año y que tienen como responsabilidad la representación del Gobierno en procesos judiciales, para determinar así su idoneidad al recibir el importante mandato de representar al Gobierno en sus funciones de persecución penal”.

Sobre la misiva Longton sostuvo que “lo que está ocurriendo en el ministerio del interior es inaceptable (...) Este gobierno decidió privilegiar el cuoteo político, y hoy sufre traspiés bochornosos dejando una sensación de indiferencia frente a la muerte de carabineros que salen, precisamente, a resguardar la seguridad y el orden público que es tarea de dicha cartera”.

UDI también pide cambios

En la UDI tampoco quedaron conformes con la actuación del abogado, por lo cual también pidieron cambios en la División Jurídica de la cartera que lidera Izkia Siches.

Así lo hicieron saber los diputados de la tienda, Gustavo Benavente y Juan Manuel Fuenzalida. “La nueva División Jurídica del Ministerio del Interior no sólo ha mantenido una actitud pasiva frente a hechos graves de violencia, como no oponerse a la libertad de un delincuente que arrojó una bomba mólotov a un carro policial o coincidir en todo lo que propone la Fiscalía, sino que además han cometido distintos errores de principiantes que han provocado, incluso, quedar fuera de distintas causas como querellantes, lo que demuestra la absoluta inexperiencia que tienen sus integrantes y la falta de prolijidad con la que han actuado”, criticaron los legisladores.

Agregaron que “si no se adopta ninguna medida de carácter serio, el Gobierno estaría siendo responsable de dejar a miles de víctimas de nuestro país en la absoluta indefensión”.

“Una unidad tan importante como la División Jurídica del Ministerio del Interior no puede estar en manos de abogados y abogadas totalmente inexpertas, que no tienen el bagaje político para asumir esta tarea y que, incluso, sus errores ya están provocando consecuencias muy negativas para nuestro país, como el hecho de quedar fuera en distintas causas penales. Por eso, el subsecretario Monsalve tiene la obligación de corregir lo antes posible esta situación, si es que no quiere que la falta de prolijidad se transforme en una constante de este Gobierno”, advirtieron Benavente y Fuenzalida.