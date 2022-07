Servel detalla cronograma electoral de cara al plebiscito de septiembre: periodo de propaganda parte mañana

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, y el director nacional del organismo, Raúl García, entregaron este martes detalles de los procesos más relevantes de cara al plebiscito del 4 de septiembre cuando se deba votar Apruebo o Rechazo la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Las autoridades informaron del registro que deben realizar partidos políticos, organizaciones civiles y parlamentarios independientes que quieran realizar propaganda electoral, la que se inicia este 6 de julio para quienes se hayan registrado y finalizará el 1 de septiembre.

Asimismo, detallaron las fechas más importantes que debe conocer el electorado, incluyendo cuándo deberá consultar su mesa y local de votación.

Tagle explicó que ya fue publicado en el Diario Oficial el decreto que convoca al plebiscito, precisando que entre el 5 y 7 de julio estará abierta en la web del Servel la inscripción para quienes deseen participar en la campaña electoral.

El presidente del Servicio Electoral afirmó que el organismo está trabajando para combatir las noticias falsas respecto a su rol en el proceso.

“El ataque a los organismos electorales es una realidad a nivel mundial que busca desacreditar los procesos electorales, disminuir la participación y debilitar la democracia. Así recomendamos a la ciudadanía no compartir contenido de fuentes dudosas”, expresó.

El 13 de agosto se publicarán los locales de votación, las mesas de votación y la nómina de vocales de mesa designados por las juntas electorales, que tendrán tren días para presentar sus excusas.

Tagle insistió en la importancia de revisar ese día el correspondiente local de votación, considerando que debutará en este proceso la norma que fija que asigna a los votantes el local para sufragar más cercano al domicilio electoral inscrito y es probable que gran parte de los electores cambie de local respecto a las votaciones más recientes.

El plebiscito es obligatorio y quienes no participen serán denunciados por el Servicio Electoral a la justicia. Tagle explicó que eventuales escusas por no votar deben “presentarlas cuando sean citados por los Juzgados de Policía Local, no hay una excusa administrativa ante el Servel”. Pueden excusarse de participar del proceso las personas que se encuentren en el extranjero, presenten una enfermedad o estén a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación.

Andrés Tagle precisó que quienes no voten se arriesgan a multas que van desde “media UTM, que son al rededor de 27 mil pesos, hasta tres UTM que son como 170 mil pesos”.