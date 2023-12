“Los votos no van a estar disponibles”: UDI pide modificar reforma tributaria y pensiones

Este lunes, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y la secretaria del partido, María José Hoffmann, abordaron el triunfo del En contra en el Plebiscito Constitucional celebrado la jornada de ayer, y lo que significa para el gobierno y el partido, indicando que no contarán con los votos del partido si no modifican las reformas de pensiones y el pacto fiscal.

Frente a los resultados, Macaya sostuvo que la UDI siempre ha sido “coherente y respetuosa de la democracia”, y en ese sentido, indicó, entienden que el resultado de ayer “es la respuesta que le ha dado Chile al capítulo constitucional”. Sin embargo, advirtió, este resultado no es sinónimo de que apoyarán las reformas del gobierno.

“Lo que yo encuentro insólito, lamentable, incluso indignante, es que el gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer, impulsar o darle oxígeno a malas reformas en un momento en donde Chile atraviesa una situación económica apremiante”, sostuvo. Esto, luego de que tras los resultados del plebiscito de ayer, el gobierno anunciara que esta semana ingresará indicaciones a la reforma previsional para retomar su tramitación.

“El gobierno sí va a contar con nuestro apoyo si impulsa una baja de impuestos, hace que el 6% de la cotización adicional vaya a las cuentas individuales de los trabajadores chilenos (...) No va a contar con nosotros para subir los impuestos”, detalló.

En esta línea, la senadora Hoffmann afirmó que “los votos de la UDI no van a estar disponibles en ninguna reforma que atente contra el sentido común de los chilenos”, indicando que tras el triunfo del En contra debían “asumir la derrota con humildad” y que tras el cierre del proceso constitucional “hoy deben colaborar con el gobierno para que no apruebe sus malas reformas”.

“Si hay reforma tributaria, será para bajar impuestos y no para subirlos. Si hay reforma en seguridad, será para ser más estrictos y no para indultar. Si hay reforma en términos de pensiones, será precisamente para cuidar los fondos de las personas y no que vayan a un fondo común. Los votos de la UDI van a estar siempre disponibles, siempre y cuando no se atente contra el sentido común y las malas reformas de este gobierno”, sostuvo tajante.

En contraste, las reformas que ponen al centro a las personas, afirmó, contarán con todos los votos del partido.

“Esperamos que el gobierno recapacite y durante estos días -hace un año se les ocurrió la linda idea de indultar- no nos salgan con una sorpresa que no sea retirar sus proyectos, conversar en serio y poner como prioridad a los chilenos”, añadió.

En esta línea, Hoffman fue clara en afirmar que las propuestas presentadas por el gobierno son “una mala reforma tributaria y una mala reforma en pensiones”.

“Obviamente que el espíritu de poder avanzar implica que gobierno de una vez por toda haga una autocrítica, retire sus reformas y conversemos en serio”, sostuvo. “Si el gobierno va a insistir en malas reformas que atentan contra los chilenos por supuesto que no las podemos aprobar”

Acusación constitucional contra Montes

Consultada sobre la acusación constitucional contra Carlos Montes que buscan ingresar desde la oposición por Líos de Plata, y si es que la van a apoyar, Hoffmann indicó que esa es una definición que debe tomar la bancada de diputados,

“Entiendo que hay dos textos que están hoy conciliándose y es parte de lo que tiene que pasar, que el Ministerio de Vivienda deje de ser el ministerio de los convenios y podamos tener un ministro abocado no a defenderse, sino a construir viviendas”, expresó. Desde el directorio de la UDI, añadió, la opinión es que sí se debería apoyar la acusación.

En cuanto a si Montes como Miguel Crispi deberían dejar sus cargos, Hoffman expresó que desde la UDI no se van a entrometer “en los equilibrios de poder de la izquierda y de la ultraizquierda”, sin embargo, sostuvo, más allá de eso, hoy día “lo único que está claro es la gestión que está teniendo el ministro impide una buena gestión en la medida que está todo el día hablando del caso convenio”

“Por lo tanto, yo creo que casi por dignidad y por honestidad con respecto a este tema, nos parece que lo mejor y lo más adecuado es que el ministro salga. Y si no es así, bueno, la acusación constitucional debiera ser presentada en las próximas horas”, afirmó.