Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

Esta semana estuvo marcada por noticias negativas para la economía. El martes el INE informaba que el desempleo volvía a subir después de cuatro meses, ubicándose en 8,4% y la creación de empleo se desaceleró. Y este viernes el Banco Central (BC) dio cuenta de un pobre y decepcionante registro de actividad económica.

En noviembre, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró un alza de 1,2%, muy por debajo de lo esperado, que era en torno a 2%.

De acuerdo al BC, la serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en doce meses. Con el resultado de noviembre, que tuvo los mismos días hábiles que el mismo mes de 2024, la economía chilena medida con el Imacec registra una expansión de 2,3% en once meses del ejercicio 2025.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes.

En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería.

En el desglose de la cifra, el BC señaló que la producción de bienes cayó 1,3% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. “La caída de la minería fue determinada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica”.

Mientras, la industria presentó una variación de 0,3%, resultado explicado por la compensación de una mayor refinación de combustible y una caída en la elaboración de bebidas.

Los servicios, en tanto, aumentaron 1,9% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En tanto, los servicios de transporte registraron una caída. Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, determinada por el desempeño de los servicios empresariales y el transporte.

Uno de los sectores que sigue dinámico es el comercio, que tuvo un alza de 5,5% en términos anuales. Según detalló el Central, todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipos, y alimentos.

En el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que la expansión de 1,2% estuvo “algo menos dinámica que la tendencia previa” y también que las expectativas. Según el jefe de la billetera fiscal esto en parte se explica porque “la base de comparación del año pasado es más exigente”.

Los expertos coinciden en que el principal factor sorpresa que afectó el crecimiento del mes fue la minería. “El menor crecimiento se explicó principalmente por un débil desempeño de la minería y la producción de bienes, con caídas en términos desestacionalizados”, comenta Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad.

Con este bajo registro de actividad económica, se pone cuesta arriba el que se cumpla con la proyección que tiene para el Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% el Ministerio de Hacienda.

Entre enero y noviembre, la economía acumula un alza de 2,3%. Por ello, para lograr un PIB de 2,5%, el Imacec de diciembre debe crecer al menos 3,8%, cifra que está muy por sobre las expectativas.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, sostiene que “es muy probable que diciembre registre una expansión acotada y un comportamiento sectorial similar a lo observado durante los últimos meses. Es decir, debiera mantenerse un crecimiento apoyado en el sector no minero de la economía, especialmente a partir del comercio y los servicios, pero este crecimiento se verá mermado por una nueva contracción de la minería en términos interanuales”.

Por todo aquello, la economista tiene una proyección preliminar para diciembre inferior a 2% anual y con ello, el PIB tendrá un crecimiento de 2,3% en 2025.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, prevé un Imacec en torno a 1,5% en diciembre y con ello, el crecimiento PIB 2025 sería entre 2,2% y 2,3%.

En Bice Inversiones proyectan un Imacec de 0,5%, “donde una base de comparación exigente dificultaría ver cifras mayores”, indican. Así, para el crecimiento del año completo “se dificulta alcanzar el 2,3% de nuestro escenario base”, afirman.

Misma visión entregan en Santander, quienes sostienen que “en base a los Imacec preliminares, 2025 alcanzaría una expansión en torno a 2,3%”.