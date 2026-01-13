SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Banco Mundial mantiene sus perspectivas para el PIB de Chile y espera un crecimiento para este año menor al de 2025

    En su reporte Global Economics Prospect, el organismo dijo que la economía mundial resiste la incertidumbre, pero que el crecimiento seguirá débil.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Banco Mundial mantiene perspectiva de crecimiento para Chile. Foto: David Nogales David Nogales

    El cambio de signo político del país o los altos precios del cobre no fueron suficientes para que el Banco Mundial cambie sus cálculos para Chile.

    Así se desprende del Global Economics Prospect del organismo el cual prevé que la economía chilena crecerá 2,2% este año y 2,1% en 2027, cerca al crecimiento potencial de la economía.

    Se trata de las mismas proyecciones que hizo en su reporte de junio pasado para ambos ejercicios y es más pesimista que las previsiones del Banco Central que en su último IPoM estimó una expansión de entre 2% y 3% (media de 2,5%) para el PIB 2026.

    El Banco Mundial dijo que la demanda interna del país se recuperará gradualmente a medida que la tasa de política monetaria converja hacia el rango neutral.

    Cuánto crecerá Chile según Banco Mundial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El informe del Banco Mundial se conoce en un contexto más favorable para la economía chilena, que enfrenta una nueva etapa con el gobierno de José Antonio Kast que asume en marzo.

    Aunque hay problemas en empleo y temas fiscales, los índices de pobreza de Chile bajaron de acuerdo a la última encuesta Casen, mientras que las presiones inflacionarias han desaparecido y se espera que este año la inflación se ubique finalmente dentro de la meta del Banco Central.

    Cabe recordar que está en su nivel más bajo en cinco años.

    A estos elementos se suman los precios históricos del cobre, por sobre los US$ 6 por libra -que suponen un gran alivio para las arcas fiscales-, la caída del dólar que en años recientes superó la barrera de los $ 1.000 (con todo lo que eso implica para los precios al consumidor), los mejores índices de inversión y, de manera más lateral, el nivel inédito en el que está la bolsa.

    La expansión de Chile estará ligeramente por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que crecerá un 2,3% este año según el Banco Mundial.

    En el reporte, el organismo dijo que las tensiones comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras.

    Según las previsiones, posteriormente el crecimiento regional se consolidará en un 2,6 % en 2027, “a medida que los flujos comerciales se recuperen y mejore la demanda interna”.

    La economía mundial resiste la incertidumbre, pero el crecimiento seguirá débil

    La economía global está mostrando una resiliencia mayor a la prevista en medio de tensiones comerciales persistentes y una elevada incertidumbre en materia de políticas, según el informe.

    El organismo prevé que el crecimiento mundial se mantendrá estable en los próximos dos años, con una expansión de 2,6% en 2026 y un leve repunte a 2,7% en 2027, cifras que representan una revisión al alza respecto de las estimaciones de junio.

    El Banco Mundial atribuye gran parte de esta revisión a un desempeño mejor de lo esperado en Estados Unidos, que explica cerca de dos tercios del ajuste al alza para 2026. Sin embargo, advierte que, de concretarse este escenario, la década de 2020 se encamina a ser la de menor crecimiento global desde los años sesenta.

    A fines de 2025, casi todas las economías avanzadas habrían superado sus niveles de ingreso per cápita de 2019, mientras que “aproximadamente una de cada cuatro economías en desarrollo tenía ingresos per cápita más bajos”.

    En 2025, el crecimiento estuvo apoyado por un adelantamiento del comercio previo a cambios de política y por rápidos reajustes en las cadenas de suministro. Estos impulsos, no obstante, se diluirán en 2026, cuando se espera una desaceleración del comercio y de la demanda interna.

    Cuánto crecerá Chile según Banco Mundial . En la imagen, Donald Trump y el a nuncio de los aranceles recíprocos a sus socios comerciales. BRENDAN SMIALOWSKI

    El informe señala que la flexibilización de las condiciones financieras globales y la expansión fiscal en varias economías grandes ayudarían a amortiguar este enfriamiento. En paralelo, la inflación mundial descendería a 2,6% en 2026, impulsada por mercados laborales más débiles y menores precios de la energía.

    “Cada año que pasa, la economía mundial muestra menos capacidad de generar crecimiento y aparentemente más resiliencia frente a la incertidumbre de las políticas”, afirmó Indermit Gill, economista en jefe del Grupo Banco Mundial.

    No obstante, advirtió que “el dinamismo económico y la resiliencia no pueden ir mucho tiempo por caminos separados”, en un contexto de niveles sin precedentes de deuda pública y privada.

    Para las economías en desarrollo, el Banco Mundial proyecta que el crecimiento se moderará desde 4,2% en 2025 a 4% en 2026, antes de repuntar gradualmente a 4,1% en 2027.

    Los países de ingreso bajo crecerían en promedio 5,6% en 2026-27, aunque esto no bastaría para cerrar la brecha de ingresos con las economías avanzadas: el crecimiento del ingreso per cápita sería de 3% en 2026, alrededor de un punto porcentual por debajo del promedio de 2000-2019.

    El informe también alerta sobre los desafíos fiscales, en un escenario donde la deuda pública de las economías emergentes y en desarrollo se encuentra en su nivel más alto en más de medio siglo.

    “Restablecer la credibilidad fiscal se ha convertido en una prioridad urgente”, señaló M. Ayhan Kose, economista en jefe adjunto del Banco Mundial, subrayando que las reglas fiscales pueden contribuir a estabilizar la deuda y fortalecer la capacidad de respuesta ante shocks, aunque su efectividad depende de la credibilidad institucional y el compromiso político.

    Lee también:

    Más sobre:Banco MundialPIBEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Trama bielorrusa: la incidentada declaración en que Eduardo Lagos terminó sin abogado y denunciando al fiscal del caso

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    3.
    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    4.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    5.
    Kaufmann demanda a sociedades ligadas a Awto para recuperar casi $3.000 millones

    Kaufmann demanda a sociedades ligadas a Awto para recuperar casi $3.000 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club
    El Deportivo

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción tras polémico gesto en la derrota de Al Nassr de Arabia Saudita

    El día en que Jaime Pizarro se le plantó al presidente del Barcelona ecuatoriano y terminó en el aeropuerto

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast
    Mundo

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender