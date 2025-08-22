Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

El presidente de la República, Gabriel Boric, salió al paso de las críticas y dudas que ha generado en la oposición y algunos sectores del oficialismo el nombramiento de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Mario Marcel quién ayer anunció su renuncia.

Tras su participación en la ceremonia de los 100 años del Banco Central, el mandatario dijo que Grau ha tenido una “enorme capacidad de diálogo” en su paso por el Ministerio de Economía y que sacó adelante proyectos “que muchos nos dijeron que iban a ser imposibles”.

Junto con señalar que él no estaba para darle el gusto a la derecha, el jefe de Estado destacó la labor de Grau en la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento de la Región de Biobío y la Ley de fraccionamiento pesquero.

Qué dijo Boric sobre Nicolás Grau JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“No me extraña que, de parte de algunos parlamentarios, no todos, pero muchos parlamentarios de derecha que estuvieron durante los últimos tres años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer, hoy, que llega otro ministro, también lo critica”, dijo Boric.

El presidente afirmó que en su nuevo rol en Teatinos 120, Grau “viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal y con principal énfasis en reactivación y empleo”.

Consultado específicamente por las declaraciones que hizo el Daniel Manouchehri (PS), y en un intento por no escalar polémicas, el mandatario sostuvo que él vio al diputado PS decir que Grau iba a necesitar apoyo

“Y por supuesto, si tenemos que tramitar una ley de presupuestos, que las leyes de presupuestos son siempre complejas, por supuesto que queremos que nuestro ministro tenga apoyo”, afirmó la máxima autoridad del país.