    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras de inflación, alza de salarios reales y de seguridad que deja el gobierno del presidente Gabriel Boric.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró la publicación del dato inflacionario de febrero. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero registró una nula variación durante el mes pasado, cuando el mercado esperaba una variación de 0,2%. Así, el IPC a doce meses bajó al 2,4%, su punto más bajo desde agosto de 2020.

    “Esta mañana tuvimos una muy buena noticia. La inflación de febrero fue de 0%. Eso significa, por ejemplo, que la UF (Unidad de Fomento) no va a tener variación por un mes”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una declaración enviada por la cartera.

    El secretario de Estado celebró el IPC de febrero en el contexto de los efectos para las personas y aprovechó la instancia para celebrar que los salarios siguen aumentando por sobre la inflación desde hace 35 meses.

    ¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más; los salarios reales crecen. Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales", dijo el ministro.

    Luego, el secretario de Estado aprovechó la instancia para valorar la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, un mensaje que se da de cara al cambio de mando del 11 de marzo. La postura del ministro se da también en medio de los cuestionamientos de la oposición a las cifras de empleo, fiscales y de la velocidad de crecimiento del país.

    “Al comienzo de nuestro gobierno había dos preocupaciones fundamentales de la población. La situación económica, que se expresaba en esta alza de la inflación, y la seguridad pública. ¿Cómo estamos terminando al respecto? Entre el 2022 y el 2026, la inflación ha bajado de un 14% al 2,4%, y los homicidios han bajado en más de un 20% entre el 2022 y el 2026″.

    En esa línea, el ministro Grau resaltó el desempeño de la administración actual en los últimos días. “Entregamos el país en una situación mucho mejor que la que nosotros recibimos a inicio de 2022″, estimó.

