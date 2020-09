Oposición presiona: citará a Comisión de Trabajo para ver su propuesta en pensiones

La oposición volvió a la carga en el debate de la reforma previsional: el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Pablo Letelier, señala que pondrán el proyecto en primer lugar en tabla la próxima semana para poder analizar la propuesta presentada por la oposición.

Esto, “frente a que el gobierno no ha contestado, no da una respuesta, y ahora propone aumentar el IVA, lo que requiere, entre otras cosas, de una reforma constitucional, porque no se pueden hacer impuestos dirigidos a un propósito, según la Constitución”.

Si bien, por ahora, no estaría definido el día, podría ocurrir el lunes o miércoles. El senador dice que citarán a expertos para debatir su propuesta. También se invitará al gobierno. “Dado el silencio del gobierno, es tiempo de que diga públicamente una opinión”, manifiesta Letelier.

El 29 de julio los parlamentarios realizaron la última Comisión de Trabajo que habló en profundidad sobre la reforma de pensiones. Allí los senadores de oposición expusieron por primera vez su propuesta final. Sin embargo, desde entonces el gobierno no ha comentado públicamente qué le parecen estas ideas, pese a que sí han existido conversaciones informales entre ambas partes.

La piedra de toque es el destino del 6% de cotización adicional que propone el Ejecutivo, donde actualmente se plantea que un 3% vaya a cuentas individuales, y el otro 3% a un fondo colectivo. Desde la oposición exigen que el 6% íntegro se destine a un fondo solidario.

Es justamente sobre este último punto donde las posiciones no se han podido acercar, y cada vez parece más complejo un acuerdo, en momentos en que la UDI, al mismo tiempo, pide que el 6% vaya en su totalidad a las cuentas individuales. De todas maneras, desde la oposición miran esto último como una estrategia política antes que una exigencia real.

Nuevo Retiro del 10%

El Ejecutivo toma más distancia del proyecto que busca un segundo retiro de fondos de pensiones. El ministro de Economía, Lucas Palacios, advirtió sobre los efectos que tendría en los más vulnerables este nuevo retiro. “No es una buena idea seguir sacándole plata a las pensiones de las personas”, más aún si se considera que los que quedan más desvalidos “son los pobres, a los que se les están acabando los recursos”. En este sentido, y aunque reconoció que el primer retiro del 10% generó una importante inyección de liquidez, “que ayudó en el corto plazo”, también dijo que esto se hizo “a costa de los chilenos”. En tanto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseveró que “estamos trabajando en mejorar las pensiones de los chilenos, y usar recursos de las pensiones para la emergencia atenta contra ese gran objetivo”.

Por su parte, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo que “los afiliados tienen claro que este ahorro les pertenece, y lamentamos que sean ellos, una vez más, los que con sus ahorros tengan que asumir las consecuencias de la crisis y no el Estado con políticas ágiles y eficientes para ir en ayuda de los que más lo necesiten. Este proyecto solo agravará la desigualdad en el país”.