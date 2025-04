¿Y después de los 8.000 qué? Las apuestas de las corredoras para los siguientes récord del IPSA

El escenario aún es líquido, no están claros los efectos que puedan tener los aranceles impuestos por EEUU durante abril, y los analistas no tienen certeza a la hora de poner un precio al IPSA, el que semana a semana ha roto sus propios récords. Sin embargo, ya hay algunas intermediarias que han actualizado su precio objetivo, a pesar de la incertidumbre global.

Este martes, el IPSA cerró sobre los 8.000 puntos por primera vez en la historia. Durante las tres jornadas pasadas logró cotizar en dicho nivel, pero no pudo mantenerlo hasta el final del día.

El selectivo alcanzó los 8.059,40 puntos al cierre del martes. No obstante, a esta hora el índice lucha por mantener el nivel de los 8.000 puntos, en medio de fuertes caídas de las bolsas en EEUU.

Desde el inicio de la guerra comercial, e incluso desde antes, el IPSA ha anotado sucesivos récords, dejándolo con un retorno de 20,11% en lo que va del año. ¿Puede seguir a este ritmo?

A fines de abril, Renta4 actualizó su precio objetivo para el selectivo accionario. En enero había proyectado un escenario base con un IPSA en 7.550 puntos para fines de este año, pero en su revisión ese escenario subió a 8.000 puntos.

Junto con su escenario base, también se elevaron los escenarios pesimista, que subió el target de 7.200 a 7.500 puntos, y optimista, desde 8.000 puntos a 8.225

Guillermo Araya, gerente de estudios de la intermediaria, indica que el escenario optimista incluye que el cobre se mantenga sobre los US$ 4 por libra libra, que el petróleo Brent quede bajo los US$ 70, es decir, “que no haya un conflicto geopolítico que dispare su precio. La manutención del precio del cobre relacionado a un crecimiento de China por sobre el 4,5%. Finalmente, que la Fed pueda bajar la tasa en al menos dos veces en 25 pb cada una, lo que está supeditado a que no se dispare la inflación en EE.UU. por los aranceles”.

Otro es el caso de Banchile inversiones, que en febrero pasado -previo a la guerra comercial y la reacción de los mercados- subió su proyección para el IPSA desde los 7.500 puntos a 8.100.

En un informe, señalaron que su proyección se respalda por una mayor utilidad proyectada y un múltiplo P/U (precio-utilidad) objetivo de 11,1 veces, lo que representa una rentabilidad del 10%.

“Nuestra proyección implica un crecimiento de utilidad de 34% y 11% en 2025 y 2026, respectivamente. En tanto, nuestro múltiplo P/U objetivo refleja un descuento del 20% respecto al promedio de 13,9 veces de los últimos 10 años, señal de mayores tasas libres de riesgo y menores perspectivas de crecimiento económico”, dice Banchile.

El alza del IPSA, indicaron, “se vería impulsada por un aumento en la demanda interna (inversión y consumo privado del 4,4% y 2,3% para 2025) y recortes de la TPM en 50 puntos base durante 2025. Adicionalmente, las compañías chilenas destacan frente a sus pares, no sólo en base al crecimiento esperado, sino que también por sus resultados operacionales”.

Existen otros casos, de corredoras que no han modificado sus precios objetivos para el IPSA. En BCI mantienen su target de 8.125 puntos, así como Bice Inversiones que lo tiene en 8.021 puntos

En el mercado, explican que es difícil incorporar las noticias provenientes desde EEUU, así como dimensionar los efectos de la guerra comercial, por lo que no todas las intermediarias están incorporando esa información a sus estimaciones, pues no es posible poner un número a un escenario en movimiento.

Sin embargo, hay otros factores que podrían impulsar el IPSA por sobre lo proyectado a inicios de año. “Tenemos un escenario interno de 8.600 puntos si hay un cambio de ciclo político en las elecciones presidenciales de este año en Chile”, dicen desde una corredora.