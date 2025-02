Era 2017 cuando el actor español Antonio Banderas sufrió un infarto, mientras estaba en su casa en Londres. Tenía 56 años y se encontraba haciendo ejercicio cuando, de pronto, sintió un fuerte dolor en el pecho. Fue a urgencias y los médicos encontraron que tenía tres arterias obstruidas.

Esto cambió para siempre la vida del intérprete del legendario Zorro. Y es que, hasta entonces, no había buscado la forma de reducir el estrés y llevaba un estilo de vida que, según le contó a medios como Hola! , no era el mejor para evitar este tipo de enfermedades.

Aseguró que el episodio le hizo valorar más su vida, por lo que decidió replantearse sus hábitos y mejorarlos.

Ahora, en conversación con Men’s Health , contó qué es lo que está haciendo para mantenerse saludable a sus 63 años.

El secreto de Antonio Banderas para mantenerse saludable después de haber sufrido un infarto. Foto: AP.

1. Cambió su alimentación

Lo primero que confesó Banderas es que, después del ataque al corazón, “he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja”.

Y es que, según explicaron desde Mayo Clinic , este tipo de alimentos puede provocar un alza en los niveles del colesterol LDL, uno de los factores que provocan infartos en las personas.

También redujo considerablemente su ingesta de sal y desató una pasión por la cocina: así tiene mayor control de qué es lo que consume, además de que lo ayuda a mantenerse estable mentalmente.

Pero su dieta es bastante simple, basándose en lo que sabe que es saludable y lo que debe evitar.

“No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí, y cocinar me relaja muchísimo”.

2. Hace más ejercicio

Después de que Antonio Banderas tuvo un infarto, lo operaron de emergencia y le colocaron 3 stents para destapar las arterias y apoyar la función de su corazón.

Y aunque fue, sin duda, una tragedia, el español dijo: “Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, no tenía sentido”.

Así, además de mejorar su alimentación, contó que comenzó una rutina de ejercicios cardiovasculares, para fortalecer su corazón.

“Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”, aseguró Banderas. Además, mantiene el estrés en línea, pues también influye en el riesgo de padecer un problema cardiovascular.

Y es que el ejercicio regular es recomendado por todos los médicos para gozar de buena salud cardiovascular, incluso después de un ataque al corazón.

Según explicaron desde Mayo Clinic, ejercitarse hace que el corazón bombee sangre de forma más efectiva, disminuye la presión arterial, contribuye a mantener un peso saludable (lo que disminuye la carga sobre el corazón) y ayuda a reducir los niveles del colesterol “malo”.

El cambio de Antonio Banderas tras un ataque al corazón

En la misma entrevista con Men’s Health, Antonio Banderas aseguró que incorporó estos hábitos saludables a su vida para mantenerse sano, pues su intención es lograr vivir hasta los 100 años.

“El secreto de la longevidad: buen descanso, cero estrés, alimentación saludable y equilibrada y entrenamiento de fuerza”, aseguró el actor español.