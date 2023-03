Premios Oscar 2023: ¿la Academia ante el inicio de una nueva era?

La suerte está echada. Durante la tarde de este martes se cerró el proceso de votación de la 95° edición de los Premios Oscar, de modo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya conoce las preferencias de este año de sus cerca de 10 mil votantes.

¿Cate Blanchett se impondrá ante Michelle Yeoh y sumará la tercera estatuilla de su carrera? ¿La encarnación de Austin Butler como Elvis derrotará a las actuaciones de Brendan Fraser y Colin Farrell? ¿Ricardo Darín y el equipo de Argentina, 1985 podrán dar el batatazo ante la alemana Sin novedad en el frente? Mañana, a partir de las 21:00, la entidad revelará a esos y otros ganadores en su ceremonia anual en el Teatro Dolby de Los Angeles.

En las horas previas al evento hay una categoría que otorga escaso margen para imaginar múltiples escenarios: Mejor película, que muy probablemente irá a manos de los realizadores de Todo en todas partes al mismo tiempo. Es cierto que no ganó el principal galardón ni en los Globos de Oro ni en los Bafta, pero durante la última década la coincidencia entre esas instancias y los Oscar han sido más esporádicas que una constante.

Y luego de obtener el favor de los sindicatos de productores, directores, actores y guionistas, la cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha convertido en una contendiente poderosa: anteriormente sólo Belleza americana (1999), Sin lugar para los débiles (2007), Slumdog Millionaire (2008) y Argo (2012) se han embolsado esos cuatro precursores de la temporada de premios, y todas terminaron festejando en la gran noche de los Premios de la Academia.

De hecho, su tracción es tal que muchos se preguntan si podría llegar a convertirse en la primera cinta desde Vivir al límite (The hurt lucker) en 2010 en alzar el reconocimiento a Mejor película y sumar cinco o más distinciones durante la ceremonia.

En consecuencia, los principales portales de entretenimiento se inclinan sin apelación por el triunfo de Todo en todas partes al mismo tiempo. Una honrosa excepción la marca Pete Hammond, un veterano del medio que en Deadline proyecta que Sin novedad en el frente dará la sorpresa.

El analista resalta un puñado de factores. El contexto de la guerra de Ucrania volvería a la nueva adaptación de la novela antibelicista de Erich Maria Remarque “asombrosamente oportuna e importante”. También recuerda que se impuso con autoridad en los Bafta (totalizó siete galardones), subraya que detrás de esa producción está Netflix –plataforma a la que se la ha escapado una y otra vez el premio a Mejor película pese a sus variados intentos– y destaca la particular manera en que los votantes de los Oscar deben entregar sus preferencias en esa categoría específica.

Denominado sistema de votación preferencial, este obliga a que los miembros de la entidad deban ordenar del 1 al 10 a las nominadas, ubicando en el primer puesto a su predilecta y en el décimo a su menos favorita, hasta completar todos los casilleros restantes. Si no hay ningún filme que consiga el 50% más uno de los votos, se torna fundamental alcanzar el mayor número de menciones en el segundo lugar, en el tercero y así sucesivamente.

Hammond desliza que el largometraje de los Daniels –un viaje que remezcla géneros y es todo menos convencional– podría causar mayor división de opiniones entre las diferentes generaciones de los miembros de la Academia, lo que favorecía el consenso alrededor de otra alternativa, en este caso la cinta de Netflix situada en la Primera Guerra Mundial. Eso sí, reconoce que Todo en todas partes al mismo –además de contar con una gran racha de triunfos previos– tiene el corazón necesario para lograr imponerse y que su apuesta es 100 a 1 en contra de esa cinta.

El cine con raíz asiática

“¡Mírennos ahora!”, rugió el nonagenario James Hong en la última ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores. Luego de obtener el galardón a Mejor elenco, los protagonistas de Todo en todas partes al mismo tiempo subieron a recibir su reconocimiento y eligieron aprovechar sus minutos honrando a su actor más veterano, quien interpreta al papá de Michelle Yeoh en la historia.

EEAAO_AR_01222020_0185.ARW

Testigo de las injusticias raciales de Hollywood, el actor de 94 años advirtió los cambios que ha experimentado la industria audiovisual. Sin muchos rodeos, les recordó a los presentes que durante la mayor parte de su carrera las películas han retratado a las personas asiáticas apelando a estereotipos y estas han quedado relegadas a los márgenes debido a la discriminación sistémica. “No son lo suficientemente buenos y no logran éxitos de taquilla”, habría sido la consideración de un productor al que conoció.

Aunque El tigre y el dragón (2000), dirigida por Ang Lee y también protagonizada por Yeoh, consiguió una candidatura a Mejor película hace 22 años, los mayores guiños de la Academia al cine asiático han llegado en el último lustro. Contra lo que dictaba la propia historia de la premiación, en febrero de 2020 Parasite dio el golpe a la cátedra y se convirtió en la primera ganadora de habla no inglesa, derrotando a una competencia que incluía la película de guerra 1917 y al mismísimo Martin Scorsese (El Irlandés).

Al triunfo del filme del surcoreano Bong Joon-ho le siguió el año pasado Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi. La cinta japonesa basada en relatos de Haruki Murakami logró cuatro nominaciones (dos menos que Parasite) y se impuso como Mejor película internacional. Este año no hubo presencia de esas latitudes, pero no pasó desapercibida la completa omisión a La decisión de partir, también de Corea del Sur.

El caso de Todo en todas partes al mismo tiempo es más bien homologable al de Minari (2020), en cuanto a que son historias de personas de raíces asiáticas que experimentan permanentemente la tensión de crecer y formar familia lejos del lugar de nacimiento.

Hace dos años ese drama se adueñó de una estatuilla, Mejor actriz de reparto, para Youn Yuh-jung, la abuela de la historia, una cosecha que el filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert con seguridad mejorará mañana.

“El triunfo de Todo en todas partes al mismo tiempo sería histórico en frentes. Sería la primera ganadora de Mejor película cuyo enfoque principal sea la vida de los estadounidenses de origen asiático”, señala a Culto Jenelle Riley, editora adjunta de la sección Premios en Variety, admitiendo que el impacto que podría gatillar sería algo menos potente que el causado por Parasite, una película financiada, producida y dirigida por surcoreanos. “Realmente no tiene precedentes”, apunta la experta.

En tanto, Nathaniel Rogers, editor de The Film Experience, asegura que su hipotética estatuilla “la equipararía más con una victoria como la de Birdman o La forma del agua: algo excéntrico y fuera de su área habitual pero con un fuerte sello autoral para volverlo accesible”.

Expandiendo el gusto

Si se cumplen los pronósticos, la victoria de Todo en todas partes al mismo tiempo calaría más hondo porque además sellaría un hito para el cine de género. La Academia ha nominado y en algunos casos premiado a cintas de fantasía, terror y ciencia ficción, pero en general la historia de la premiación ha estado dominada por musicales, películas de guerra y dramas de vuelo más corriente.

Coincidiendo con la expansión y diversificación de su grupo de votantes (que hoy incluye a un número no menor de chilenos), el gusto de la institución se ha ampliado durante la última década. Las últimas diez ganadoras incluyen una ácida comedia narrada en plano secuencia (Birdman), el drama de crecimiento de un hombre afroamericano (Luz de Luna), el romance entre una mujer sorda y una criatura marina (La forma del agua), una sátira social ambientada en Corea del Sur (Parasite), el sobrio viaje por la carretera de una viuda (Nomadland) y la exploración en clave cómica y melosa de una familia de sordos (CODA).

En cada uno de esos años había en competencia otras opciones que se ceñían mejor al registro histórico de la entidad. Sin embargo, se inclinó por alternativas que proponían un gesto de frescura, ya sea desde su historia, su forma o su subtexto, y que no dejaban de conectar con su paladar de toda la vida.

Nathaniel Rogers es de lo que cree que en cualquier momento la Academia puede regresar a sus andanzas de siempre, como sucedió en 2019 con Green Book. “Como son una colección de 10 mil personas, todas con opiniones y gustos diferentes, habrá cambios año tras año y a veces triunfará una película convencional. Para lograrlo sólo necesita ser apreciada por un porcentaje más alto que sus competidoras”, indica.

EEAAO_AR_01242020_0384.ARW

Todo en todas partes al mismo tiempo funciona en dos caras: su apariencia puede ahuyentar a espectadores más tradicionales o alérgicos al humor absurdo, pero en última instancia termina recompensando porque nunca pierde de vista que está contando la difícil historia de una madre –de origen chino-estadounidense– y su hija.

Es una cinta sobre las particularidades de una familia y una celebración de que, pese a la adversidad, siempre hay algo a lo que aferrarse. ¿Está planteando con ello una revolución cinematográfica? Seguramente no. Pero en cualquier otra época de la Academia su aparición habría sido más bien simbólica, y la lucha se habría concentrado en títulos como Los Fabelman, Elvis, Los espíritus de la isla o la misma Sin novedad en el frente. Ahora promete ser distinto. Una cinta atípica está llamada a convertirse en la gran protagonista.