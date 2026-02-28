SUSCRÍBETE
    ¿Cómo le fue a Colo Colo y la U? Las estadísticas de Cristián Garay dirigiendo el Superclásico

    El árbitro nacional enfrenta este domingo su cuarto duelo entre albos y azules. Llega a este partido con un polémico recuerdo.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Cristián Garay dirigirá su cuarto Superclásico de la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile volverán a enfrentarse para dar vida a la edición 199 del Superclásico. Un partido que llega en un contexto muy distinto para cada uno de los protagonistas.

    Mientras los albos están metidos en la lucha por los primeros lugares de la clasificación después de acumular tres triunfos consecutivos, del otro lado los azules aparecen en la zona baja de la tabla con solo tres puntos y sin haber registrado victorias.

    Esta situación ha despertado además una serie de cuestionamientos contra el técnico Francisco Meneghini. Sin embargo, el adiestrador se ha mantenido enfocado en el trabajo, descartando de momento cualquier posibilidad de dejar el cargo.

    El Superclásico, además, contará con la presencia de Cristián Garay como árbitro central, quien ha asumido un papel relevante en el fútbol internacional hace años.

    Además de dirigir duelos por la Copa Libertadores y Sudamericana, en la temporada anterior también estuvo presente en el Mundial de Clubes dirigiendo los encuentros de Inter Miami vs. Porto y Seattle Sunders contra el PSG.

    También fue el encargado de dirigir las acciones en la final de la Supercopa en la que se enfrentaron Universidad Católica y Coquimbo Unido, siendo los piratas los que terminaron quedándose con el título en una intensa definición a penales.

    Experiencia en clásicos

    Cristián Garay también ha sido un nombre frecuente en los clásicos del fútbol chileno. El juez ha visto acción en duelos entre Colo Colo y Universidad Católica, Clásicos Universitarios y Superclásicos.

    De estos últimos, el primero en el que arbitró fue en marzo de 2023 en el estadio Monumental. En aquella ocasión el duelo acabó igualado sin goles y Garay solo mostró tarjetas amarillas a Leandro Benegas en los locales y a Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra en los forasteros.

    El siguiente en la lista se desarrolló en 2024. En agosto de ese año la U recibió en el Estadio Nacional al Cacique. En el empate 0-0 Garay mostró seis tarjetas amarillas, incluyendo una al director técnico Jorge Almirón por reclamos.

    El último Superclásico que dirigió se remonta a agosto de 2025 en el triunfo por 1-0 de Colo Colo. En ese entonces, siete fueron las amarillas que debió mostrar, a la que se sumó una roja a Franco Calderón en los azules.

    Las estadísticas de Garay en Superclásicos
    Tarjetas amarillas16
    Tarjetas rojas1
    Penales cobrados0
    Partidos ganados por la U0
    Partidos ganados por Colo Colo1
    Empates2

    La polémica del último clásico

    Durante el último Superclásico, Garay se vio envuelto en la polémica por una decisión que más tarde fue considerada como un error.

    En el minuto 13 del encuentro, Javier Correa golpeó con el codo a Matías Zaldivia. La acción provocó el enérgico reclamo de los jugadores del cuadro laico, quienes pedían la expulsión del atacante. El árbitro Cristián Garay decidió zanjar la jugada al amonestar al jugador del Cacique con tarjeta amarilla. Esa vez el VAR no intervino

    Luego, en los 31′, Franco Calderón realizó una dura entrada a Vicente Pizarro en el campo rival. Garay no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor, lo que dejó con uno menos a los azules en la derrota.

    Cinco meses después de aquellas acciones, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, reconoció que hubo un error en la decisión y que Correa debió irse expulsado.

    Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, señaló en aquel momento Tobar. “Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, profundizó mientras repasaba la jugada.

    Sobre la intervención que pudo hacer el videoarbitraje, expuso que “la revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante”.

    Ahora, en el marco de la edición 199 del Superclásico, la mirada estará puesta otra vez en las determinaciones que tome el equipo arbitral liderado en la cancha por Cristián Garay. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a partir de las 18.00 horas.

