Con Felicevich en la mira: el tenso directorio de Azul Azul que se espera tras el fallido fichaje de Eduardo Vargas

Las heridas por la fallida contratación de Eduardo Vargas siguen abiertas en Universidad de Chile. Y el directorio de Azul Azul, que se realizará este jueves a la hora de almuerzo en La Cisterna, será la instancia para que la máxima regencia del sublíder del campeonato pueda cerrar una de sus experiencias más traumáticas de este semestre.

Sin embargo, la cita directiva no estará exenta de tensiones y uno de los principales apuntados será el representante del jugador, Fernando Felicevich. El empresario es sindicado como el principal responsable de la caída del negocio, pues -aseguran en el CDA- no quiso contestar a la última propuesta del club que implicaba un sueldo de 25 millones de pesos y un año y medio de contrato, 5 millones más de lo que actualmente recibe en Audax Italiano.

Agregan, los directores consultados por El Deportivo, que la actitud del empresario se debió a la caída del traspaso de otros dos futbolistas de su círculo: Matías Sepúlveda dejaba la U para ir al Vitoria de Brasiil y en su lugar llegaba Esteban Matus desde la tienda floridana, pero los estudiantiles se opusieron al no pago en cuotas de la cláusula de salida de Sepúlveda, la cual alcanzaba un monto de 500 mil dólares.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Los roces que se generaron en el oficialismo

El fallido traspaso de Vargas provocó las primeras fricciones en el bloque que domina la concesionaria. Algunos directores que representan a Sartor se molestaron por las declaraciones de Cecilia Pérez que daban por casi segura la llegada del integrante de la Generación Dorada al equipo dirigido por Gustavo Álvarez. “Esperemos que mañana el cielo sea más azul”, aseveró el 10 de julio en TNT Sports y dio a entender que todo se resolvería en menos de 24 horas, algo que claramente no se concretó.

También se incomodaron con la publicación en redes de Aldo Marín, donde mostraba al mencionado jugador junto a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en su etapa de 2011, con el siguiente posteo: “Los tres mosqueteros”. Por lo mismo, se moderaron las apariciones públicas para “no seguir poniendo en riesgo la credibilidad de la compañía ni la de su presidente, Michael Clark”, sostuvieron en privado.

Y aunque nadie lo reconoce públicamente, en la interna había una clara división ante el nombre del formado en Cobreloa. A gran parte del bloque oficialista no le entusiasmaba la idea de repatriar a Vargas por el irregular rendimiento que ha mostrado en las últimas temporadas y para no generar una brecha salarial que podía romper el camarín. Además, no olvidaban que en el mercado de pases veraniego le ofrecieron un contrato similar al que hoy tiene Lucas Di Yorio, el mejor pagado del plantel, y prefirió irse a Nacional de Uruguay dónde le pagaban 80 millones de pesos mensuales.

Pero Clark reaccionó frente a la insistencia de Álvarez de contar con Turboman y mandató a Manuel Mayo a negociar. Pero como es su costumbre, alegan en Azul Azul, escondió los números reales hasta último momento y solo aceptó mandar la oferta final de 25 millones, pocas horas antes que el artillero volviera de Montevideo.

El representante de jugadores, Fernando Felicevich. Foto: Andrés Piña/Photosport Andrés Piña/Photosport

Lo que pedirá el bloque opositor y las relaciones con Felicevich

El fichaje del seleccionado nacional en Audax Italiano no cayó bien en el bloque opositor. Aunque su líder, Daniel Schapira planteaba dudas sobre su nivel, siempre estuvo convencido que para la Liga de Primera era un buen refuerzo. Más jugado estaba Andrés Weintraub, quien representa a la Casa de Estudios, y que esperaba que se cumpliera el sueño de la hinchada de ver a su ídolo nuevamente en casa.

Por lo mismo, trascendió que pedirán todos los antecedentes de la fallida transacción para que Clark y compañía demuestren que se realizó todo lo posible por concretar el servicio del nacido en Renca. Incluso, en los momentos de mayor molestia, se pensaba pedir que no se hicieran más negocios con Fernando Felicevich, si es que quedaba demostrado que no respondió a los último mensajes del equipo.

Con el paso de los días, esta última posición se ha ido moderando pues saben que hoy el agente argentino controla gran parte del mercado de jugadores y que finalmente, los eventuales deseos del técnico y los objetivos (campeonar y hacer una buena Sudamericana) no pueden ser pasados a llevar por una disputa.

No obstante, desde el grupo controlador expondrán que la U demostró su poder en este mercado pues, según lo que creen, no cedieron a la presión de soltar uno de sus buenos valores (Sepúlveda) sólo por el hecho de traer un jugador. Y aunque detrás de todo lo que pasó, esté uno de los representantes más grandes, la institución no dio su brazo a torcer ni se salió del presupuesto que pactaron a principio de año. No obstante, habrá que esperar la reunión para saber qué decisión tomarán, la que incluso puede pasar por cerrar el capítulo Vargas para siempre y no hacer un nuevo esfuerzo cuando quede libre en diciembre.