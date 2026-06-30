Kylian Mbappé va por otra marca histórica: Francia sale a confirmar su favoritismo ante Suecia en el Mundial 2026

Mbappé va por otra marca histórica: Francia enfrenta a Suecia por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Francia y Suecia animan uno de los duelos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial. El encuentro se disputará desde las 17 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Didier Deschamps clasificó como líder del Grupo I tras ganar sus tres partidos. Debutó con un triunfo por 3-1 sobre Senegal, luego venció 3-0 a Irak y cerró la fase de grupos con un 4-1 frente a Noruega para completar nueve puntos. El conjunto galo llega además con dos de los máximos anotadores del torneo: Mbappé y Ousmane Dembélé registran cuatro goles cada uno y solo son superados por Lionel Messi, que suma seis conquistas.

La selección francesa también recibió una noticia positiva antes del compromiso. El técnico Deschamps se reincorporó el domingo a la concentración luego de viajar para asistir al funeral de su madre, por lo que estará presente en el banco.

Suecia, en tanto, logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del torneo. El conjunto escandinavo terminó tercero en el Grupo F con cuatro puntos. En su debut goleó por 5-1 a Túnez, posteriormente cayó por por el mismo marcador frente a Países Bajos y cerró la fase de grupos con un empate 1-1 ante Japón.

Ahora intentará dar una de las sorpresas de la fase eliminatoria frente a una de las selecciones que llega con campaña perfecta y que asoma como favorita para ganar la Copa del Mundo.

Claro que, más allá del resultado, en Francia, Mbappé suma un incentivo adicional. El delantero del Real Madrid puede transformarse en el máximo goleador histórico de las fases eliminatorias de los Mundiales. Actualmente comparte el primer lugar con los brasileños Leónidas da Silva y Ronaldo Nazário, todos con ocho goles.

El atacante alcanzó esa cifra en apenas dos ediciones del certamen planetario. En Rusia 2018 marcó dos goles frente a Argentina en octavos de final y uno en la final contra Croacia, donde Francia obtuvo el título. En Qatar 2022 convirtió dos tantos ante Polonia en octavos y firmó un triplete frente a Argentina en la final, actuación que no evitó la derrota de su selección en la definición por penales.

Ronaldo consiguió tres goles en las rondas finales de Francia 1998, cuatro en Corea-Japón 2002, incluidos dos en la final contra Alemania, y uno más en Alemania 2006 frente a Ghana.

Leónidas, uno de los primeros ídolos del fútbol brasileño, alcanzó la misma cifra entre los Mundiales de 1934 y 1938. En aquella época no existía la fase de grupos y Brasil disputaba directamente cruces de eliminación. El delantero convirtió un gol en Italia y siete más en la edición de Francia.

Messi también asoma en esa carrera, aunque está un poco más atras: suma cinco conquistas en fases eliminatorias de la Copa del Mundo, todas en Qatar 2022.

Mbappé celebra un gol ante Irak. Lyu Xiaowei

Noruega y Costa de Marfil abren la jornada

Antes del compromiso entre Francia y Suecia, la programación del martes comenzará con el duelo entre Noruega y Costa de Marfil, desde las 13:00 horas en el AT&T Stadium.

Noruega clasificó como segundo del Grupo I con seis puntos. El conjunto europeo derrotó 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, mientras que su única derrota fue precisamente ante Francia por 4-1.

La principal figura del equipo es Erling Haaland, quien suma cuatro goles en el campeonato. El delantero comparte esa cifra con Mbappé y Dembélé.

Costa de Marfil también avanzó como segundo de su grupo con seis unidades. El conjunto africano derrotó 1-0 a Ecuador en su estreno, luego perdió 2-1 frente a Alemania y aseguró la clasificación tras vencer 2-0 a Curazao.