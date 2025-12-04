La U arriesga duras sanciones tras el lapidario informe arbitral de los incidentes ocurridos en el Santa Laura

El partido de la U con Coquimbo se paró en dos ocasiones por lanzamientos de fuegos artificiales. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Universidad de Chile arriesga duras sanciones de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras el lapidario informe del árbitro Diego Flores Seguel sobre lo sucedido en el compromiso que los azules igualaron ante Coquimbo Unido.

Los hechos consignados fueron el lanzamiento de fuegos de artificio por parte de la barra brava de los estudiantiles, cuando el encuentro aún no llegaba al cuarto de hora, y las múltiples bengalas que fueron encendidas en el segundo tiempo y luego arrojadas a la cancha del estadio Santa Laura.

“ Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte , donde se ubican hinchas de Universidad de Chile”, escribió el colegiado.

Y luego agregó que “en el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos.”

Pero eso no es todo, porque Flores agregó un hecho que pasó desapercibido en el inicio del pleito ante los actuales campeones de la Liga de Primera y que no estaba permitido por el ente rector. “Los jugadores de Universidad de Chile ingresan al campo de juego con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico”, denunció el hombre de negro.

Una bengala cayó al campo de juego. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La U arriesga duras sanciones tras lapidario informe arbitral

El motivo que esgrimió el sector ultra de los barristas fue protestar contra el derecho de admisión que están aplicando los clubes contra sus integrantes y acusaron -en un lienzo- que “la fiesta es un delito en Chile”.

Sin embargo, dicho argumento no le servirá al club para defenderse ante el órgano rector, pues el artículo 48 de la Liga de Primera dictamina claramente que "se prohíbe asimismo el uso de fuegos artificiales, extintores, bombas de ruidos, petardos, bengalas u otros elementos similares contemplados en la Ley de Control de Armas y explosivos".

Además, el apartado 66 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP indica que de contravenir esta norma, se puede amonestar al club, pasarle una multa que va desde las 10 a las 500 UF y reducir los aforos de la hinchada del club infractor en sus compromisos de local o de visita.

El problema es que no es la primera vez que se lanzan fuegos artificiales este año, por lo que el castigo puede ser más elevado y va desde el cierre de ciertas localidades del estadio, el acceso restringido de público (sólo mujeres o adultos mayores, por ejemplo), hasta jugar cinco fechas a puertas cerradas.

Eso sí, la U podrá presentar sus descargos el próximo martes y luego apelar si es sancionada. Claro que de haber una restricción de aforo, se tendrá que cumplir en la temporada venidera, pues este fin de semana se acaba el campeonato y la institución presidida por Michael Clark juega de visita ante Deportes Iquique y ya se había prohibido el ingreso de sus fanáticos.