    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    César Villegas aborda la oferta que recibió el cuadro de la Quinta Región por el delantero.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Limache espera que Colo Colo mejore la oferta por Castro. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo busca a sus refuerzos para la temporada 2026. Tal como declaró el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el presupuesto no será ni parecido al que ocuparon el año pasado. “Las lucas siempre son escasas, pero vamos a hacer todo lo posible por traer poco, pero de calidad, para que aporten al equipo”, fue la declaración de principios del empresario sureño.

    Bajo esa premisa, tal como lo informó El Deportivo, el Cacique buscó fichar al goleador de Deportes Limache, Daniel Castro, ofreciendo 250 mil dólares por la carta y un sueldo aproximado de 15 mil dólares (13,5 millones de pesos) mensuales para el jugador. Dinero que fue considerado insuficiente en la región de Valparaíso y que generó un portazo de proporciones.

    Más allá de la negativa inicial, el club tomatero está dispuesto a negociar con Blanco y Negro. Claro que en esta oportunidad, dejaron claro que sólo se abrirán a desprenderse del artillero por un monto mucho mayor al que propusieron en un principio.

    “Nos llamaron por una oferta y no es atractiva ni para el jugador ni para el club. Entonces hoy día hablamos, está tranquilo, estamos focalizados en el 2025 con Deportes Limache. Pero no descartamos que si es que llega algo que sea atractivo para la institución y para el jugador, vamos a analizarlo“, aseguró el presidente de Limache, César Villegas, en entrevista con radio Cooperativa.

    La amenaza para Colo Colo viene de Argentina y México

    Villegas también descartó que la edad de Castro sea un problema para pagar un precio elevado, pues cree que lo único que importa es el rendimiento. “Hay una intención de parte de Colo Colo, pero nada concreto todavía, nada que también sea acorde a lo que nosotros como institución y por parte del jugador buscamos. Se habla mucho de la edad de Daniel, de 31 años, pero si Daniel hubiese hecho este campeonato en Argentina, estaría ya en uno de los grandes de México”, enfatizó.

    Además, el directivo aclaró que Popín Castro no tiene cláusula de salida y además posee contrato vigente, por lo que no hay un piso para las negociaciones. “Como te vuelvo a repetir, ya con Daniel llevamos más de 10 años juntos. Es como mi hijo en el fútbol y sabe que voy a buscar siempre las mejores condiciones para él. Con respecto a Colo Colo, también hay una oferta de un club de primera de Argentina, y de México también están sondeando, aunque en México todavía el mercado fuerte de transacciones es en julio”, advirtió.

    Por último, el timonel del cuadro que ascendió el año pasado y supo mantenerse en la categoría de honor, concluyó que Castro “está tranquilo, que es lo principal. A él no lo mueve, no se nubla o va a dejar de tener las mismas ganas o la misma ambición jugando en otra cancha por no irse a un club grande cuando no estén las condiciones”.

