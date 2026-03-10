SUSCRÍBETE
    Ya ninguneó a Diego Valencia: el director deportivo que define el destino de Guillermo Maripán en el Torino

    El zaguero chileno termina contrato en junio próximo, pero la pobre oferta de los piamonteses complica la renovación del exjugador de la UC. Todo cambió con la asunción de un nuevo encargado de fichajes.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Guillermo Maripán está lejos de renovar con Torino.

    Guillermo Maripán está en la puerta de salida del Torino italiano. En menos de cuatro meses, el zaguero chileno pasó de titular indiscutido a ilustre postergado. A diez fechas del final del torneo peninsular, el zaguero chileno está lejos del proyecto de la próxima temporada.

    Impensado por lo que ocurría a finales de noviembre pasado, cuando los medios locales advertían sobre una eventual renovación del exjugador cruzado, quien arribó a la Serie A en agosto de 2024, previo pago de una cifra cercana a los 5 millones de dólares al Monaco francés.

    De acuerdo con la información que publicaba el diario deportivo, la dirección deportiva que en ese entonces encabezaba David Vagnatti tentó al chileno con un suculento ofrecimiento que incluía una mejor remuneración.

    Actualmente, el zaguero tiene un salario anual que se acerca a los 3,7 millones de dólares brutos. En ese aspecto, esta potencial nueva firma del Memo le permitiría llegar a una cifra cercana a los 4,4 millones de la divisa norteamericana por temporada.

    En ese entonces, la extensión del compromiso por una temporada más era prácticamente un trámite, ya que el club europeo mantiene una cláusula de renovación automática por doce meses más. Sobre todo, cuando la directiva pretendía llegar a un acuerdo por al menos dos temporadas más, después de junio de 2026.

    Cambio de actitud

    La situación del formado en la UC cambió drásticamente en las últimas semanas. De ser uno de los jugadores predilectos del equipo, premio al mejor del club en la temporada pasada, el zaguero pasó a ser uno de los ilustres suplentes de los piamonteses.

    Cuando el equipo lo dirigía Marco Baroni, el crédito nacional ya había tenido una postergación expresa, cuando el DT italiano lo dejó fuera del partido ante la Roma en enero pasado, sin aparente razón física, solo por una decisión técnica.

    Sin embargo, la destitución del entrenador y la posterior llegada de Roberto D’Aversa complicó aún más la situación del defensa central, quien no ingresó en ninguno de los dos partidos en los que dirigió: triunfo 2-0 ante la Lazio y derrota de 2-1 contra Napoli.

    “Se toman decisiones cada semana, pero con el tiempo y el trabajo duro, esas decisiones pueden cambiar. También depende de las características de los rivales. La idea es que todos necesitan sentirse valorados, dijo el DT en la previa de la última derrota, tras ser consultado por Maripán.

    El gran responsable

    Pero la decisión sobre la ausencia del Memo viene de más arriba del cuerpo técnico. A inicios de diciembre, el italiano Gianluca Petrachi reemplazó a Davide Vagnatti como director deportivo del elenco granate, este último principal aval del chileno.

    Precisamente, fue el actual encargado de fichajes el que hizo llegar la última oferta para el futbolista chileno. Según Tuttosport, este nuevo ofrecimiento no alcanza los US$ 2,2 millones anuales, la mitad de lo que podría haber recibido en una eventual renovación con la secretaría anterior.

    No es la primera vez que Petrachi obstaculiza la carrera de un jugador chileno. El mismo dirigente que oficiaba en la Salernitana cuando el delantero chileno Diego Valencia militaba en esa institución.

    En noviembre de 2024, el diario Il Mattino afirmó que el club había notificado al delantero la intención de rescindir su contrato. El conjunto granate argumentaba una “causa justa” ante una presunta “incapacidad deportiva”.

    Un par de meses más tarda, la sociedad de Salerno definió la destitución del actual director de Torino, hecho que provocó una fuerte reacción del atacante Valencia en sus redes sociales.

    “Cuando no eres buena persona, siempre llega el momento en que tendrás que pagar por lo que haces”, aseguró el atacante en directa alusión al directivo que solo alcanzó a estar menos de seis meses en Salernitana.

    Más sobre:FútbolGuillermo MaripánTorinoDiego ValenciaGianluca Petrachi

