¿Jorge Brito, timonel? El nombre que asoma en RD para hacerse cargo del partido tras la crisis

Hace apenas 358 días, la directiva de Revolución Democrática (RD) -liderada por el senador Juan Ignacio Latorre- fue electa. A días de cumplir un año al mando, el escándalo desatado por el caso Democracia Viva ha sumido a la colectividad en su peor crisis desde su fundación. “Habrá que conversar también y reconsiderar de ahora en adelante cuáles son los liderazgos que quedan después de esta tremenda crisis”, sentenció la diputada Consuelo Veloso hace algunos días en T13.

La frase fue interpretada en la interna como un cuestionamiento directo al estilo de liderazgo exhibido por Latorre durante la contingencia. Incluso, la misma diputada Catalina Pérez -la principal implicada política en la trama de posible corrupción-, en una declaración de poco más de cinco minutos en video, no se guardó calificativos para el senador.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el senador Latorre ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad”, espetó.

El Presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

En la interna, hay meridiano consenso de que remover a Latorre en medio de un momento institucional complejo para la tienda no es el movimiento más estratégico. Pese a que la conducción de la crisis por parte del timonel ha sido cuestionada de manera transversal en la colectividad, diputados y también autoridades del gobierno que militan en RD califican por lo bajo su manejo -al igual que la misma Pérez- como “errático”.

Sin embargo, admiten en la colectividad de Francisco Bilbao, no sería de extrañar que la idea asome con más fuerza tras pasar las semanas más duras de la crisis. ¿El problema? No asoma un sucesor natural al senador y los principales dirigentes de “mayor tonelaje” en el partido hoy ocupan cargos claves en el Ejecutivo. Los alcaldes, por su parte, ya han transmitido que se torna imposible compatibilizar las demandantes labores comunales con una eventual presidencia de la colectividad, más aún si se encuentra en un momento tan crítico.

Así, desde Valparaíso -al igual que el senador Latorre- apuestan por un nombre: el diputado Jorge Brito.

Junto con Pérez y con la diputada Maite Orsini, Brito es el diputado de mayor “antigüedad” parlamentaria. A la idea de que sea el parlamentario quien asumiera el desafío, se suma un antecedente que podría “afirmar” esas intenciones: hasta antes del escándalo, Revolución Democrática estaba ad portas de un proceso de elecciones internas, que implicaba la renovación de su consejo político y de directivas regionales. En los comicios, suspendidos hasta nuevo aviso debido a la crisis, el diputado lideraba la lista única de consenso para presidir la directiva de Valparaíso.

Cercano a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y con una relación cordial con Latorre -pero con profundas diferencias, advierten en su entorno-, algunos ven con distancia que su nombre vaya a generar pleno consenso en RD. Su estilo, más frontal que el del senador, genera ciertos reparos en los lotes fundadores de la colectividad, como los “pantalones largos”. Los apoyos, en todo caso, son “trabajables”, admiten dentro del partido, si es que el legislador quisiera asumir el desafío. Dentro de sus pares en el parlamento, los respaldos Brito -quien no está asociado a ningún “lote”- no serían cuesta arriba.

A inicios de la semana pasada, Brito -quien en el ámbito de las afinidades en el parlamento, era cercano a Pérez- fue particularmente duro respecto de la diputada y uno de los primeros en hablar, abiertamente, de corrupción en el caso Democracia Viva.

“A la luz de los antecedentes, ¿quién podría decir que aquí no hay corrupción? Todas las personas involucradas deben responder como cualquier ciudadano de a pie. No hay cabida para ningún privilegio. Nuestro compromiso con Chile es superior a cualquier relación personal. Y como dijo el Presidente Gabriel Boric, aquí no hay espacio para titubear. Ningún amiguismo nos puede hacer relativizar lo ocurrido. No es momento para llorar, es momento para demostrar de qué estamos hecho. La directiva está preparando la querella”, señaló en entrevista con La Tercera.

En horas de esta tarde, los diputados del Frente Amplio -donde se espera que también esté Brito-, solicitarán creación de Comisión Especial Investigadora (CEI) para reunir información respecto a las transferencias de recursos públicos por medio de asignaciones directas a organizaciones de la sociedad civil. Esta acción conjunta del bloque es parte de las acciones estipuladas tras las conversaciones suscitadas durante este fin de semana.