Chats con autoridades para interceder por empresario chino, y para favorecerse a sí misma, vuelven a complicar a Karol Cariola

El 2 de abril de 2022, el empresario chino Bo “Emilio” Yang le envió un mensaje a la diputada Karol Cariola (PC) que, si bien efectivos de la PDI aún no recuperan, sirvió a los investigadores que indagan a la congresista por presunto tráfico de influencias para fijar la fecha en que ambos comenzaron a estrechar su relación.

Los intercambios que mantuvieron por WhatsApp, y que quedaron plasmados en informes incorporados hasta ahora en la carpeta investigativa del denominado caso “Chinamart”, son escasos. Eso sí, las pesquisas desarrolladas por el fiscal Patricio Cooper han logrado establecer que Cariola realizó una serie de gestiones ante autoridades a fin de promover el posicionamiento de Yang.

Como ha indicado el persecutor, a través de escritos que hay en el expediente, la otrora presidenta de la Cámara de Diputados ha mantenido una suerte de “modus operandi” consistente en solicitar favores a alcaldes y también a autoridades de La Moneda para, en algunos casos, beneficiar al citado empresario y, en otros, a ella misma.

Fue el caso, por ejemplo, de parte de los intercambios que sostuvo con la exalcaldesa Irací Hassler, a quien Cariola le pidió revisar el estado de una patente de alcoholes de una empresa que era representada por Yang, y también de las solicitudes que les hizo a los otrora jefes comunales de Independencia y Casablanca, Gonzalo Durán y Francisco Riquelme, a quienes -como reveló La Tercera- contactó para solucionar problemas con sus multas de tránsito.

De hecho, producto de los intercambios con Riquelme, Cooper decidió abrir una causa paralela y remitió los antecedentes a la Fiscalía de Valparaíso.

Pero eso no fue todo. Del celular de la parlamentaria también se extrajeron conversaciones con el ministro de Economía, Nicolás Grau, con el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, con la jefa de gabinete de la ministra Camila Vallejo y con representantes de Cancillería.

“De acuerdo a las conversaciones extraídas a la fecha, desde el teléfono de la diputada Karol Cariola Oliva se verifica que mantiene una relación cercana, a lo menos desde abril del 2022, con el sujeto de nacionalidad china, individualizado como Bo Yang, a quien se refiere como “Emilio”, sujeto por el cual efectuó gestiones con ciertos funcionarios públicos para lograr distintos favores ”, se lee en conclusiones de un informe elaborado por la Fiscalía.

Ella, sin embargo, ha insistido en negar irregularidades y por medio de un comunicado arremetió en contra del Ministerio Público por la filtración de antecedentes. Al mismo tiempo, recalcó que ha pagado sus multas y que a los alcaldes que contactó sólo les consultó por mecanismos.

“Quiero ser enfática en decir que he pagado la totalidad de mis multas de tránsito cuando ha correspondido”, dijo Cariola.

Junto con esto, agregó: “A los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay ningún delito ni gestión irregular”.

Karol Cariola. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El contacto con Monsalve

Entre la serie de gestiones que desplegó la diputada producto de peticiones que le habría hecho Yang, como se desprende de los antecedentes de la carpeta, el 10 de octubre de 2022 contactó al entonces subsecretario Manuel Monsalve, a quien le pidió ayudar a otro ciudadano chino que estaba “varado” en el aeropuerto.

Cariola: Disculpa que te moleste. Tengo un conocido chino, que es empresario, yo he trabajado con el varías veces y está tratando de ayudar. A una persona que está varada en el aeropuerto desde el viernes. Xq perdió unos documentos en el viaje. De que manera lo podríamos ayudar?

Monsalve: Hola. Envíame los datos de la persona.

Tras ello, Cariola le envía el contacto de Yang, a lo que la exautoridad le respondió: “Ok, déjame ver que se puede hacer”.

Luego de la insistencia de la parlamentaria, además, Monsalve le agrega que había hablado con la PDI y que “estaban viendo” el tema.

Pese a que les gestiones se hicieron, eso sí, los intentos se vieron frustrados: “Hola, el servicio de Migraciones tiene facultad de autorizar ingreso, pero los antecedentes lo hacen muy complejo y riesgoso”, le transparentó el hoy formalizado exsubsecretario.

“Chuta. Que fuerte los antecedentes que tiene. A la persona que conozco que es Emilio Yang, dice que no es verdad lo que se le imputa. Dice que es un empresario en Chile y viene para hacer negocios. Yo no lo conozco, si no logra resolver y demostrar una situación distinta, debe salir”, le agregó la congresista.

El empresario chino Emilio Yang

Yang a la gira de Boric

De igual forma, en medio de los mensajes se logró advertir que Cariola contactó al ministro de Economía, Nicolás Grau, porque “estaba preocupada” por la gira del Presidente Gabriel Boric a China.

Entonces, la diputada le mencionó que Emilio Yang podía colaborar, que podían “apoyarse” en él, ya que había elaborado documentos reservados con apuntes para el Mandatario y su jefe de gabinete. Además, le sugirió que lo sumen a la comitiva oficial.

El 10 de octubre de 2023, Cariola le indicó: “He estado haciendo algunas sugerencias para intentar que sea mejor en algunos aspectos, simbólicos y políticos”. Y luego lo llamó.

Tras de eso, sumó: “Sobre la delegación empresarial mi propuesta es que vaya dentro de la delegación 1 o 2 empresarios chinos que estén viviendo en Chile y que tengan una buena experiencia que mostrar. Que ellos costeen su viaje (para que no aparezca el estado pagando sus costos). Pero que sean parte de la delegación. Piñera lo hizo en su delegación, los invitó. La razón, es porque ha habido algunos problemas en los últimos años con las visas para los empresarios chinos que vienen a invertir a Chile, hay precedentes de dificultades, además de los dos casos que ahora están complicados”.

Acto seguido, le mencionó que la persona de confianza es Emilio Yang.

“Para coordinar esta posibilidad, la persona con la que tengo mayor vínculo y confianza es Emilio Yang , un joven empresario chino, que apoya mucho a nuestro gobierno, que además es estudiante de ciencias políticas en Chile y es Secretario General de la Cámara del Comercio e Industria China en Chile, una de las organizaciones más grande de chinos en Chile. Él mismo podría sugerir a otro empresario además de él y están dispuestos a costearse toda la logística de transporte y estadía. Piñera lo había invitado en la gira anterior, pero no pudo ir”, explicitó la congresista.

Junto con ello, le reveló al secretario de Estado el encargo que le había hecho al empresario: “Al propio Emilio yo le encargué que hiciera un pequeño documento para el presidente que de cuenta de cómo ven ellos (desde la perspectiva china) la visita oficial. Básicamente para tener más elementos, le pedí que fuera muy honesto y transparente. Y que sería un doc reservado. Que solo tiene en este momento Carlos Durán y el Presidente Boric. También te lo hago llegar adjunto. Emilio está dispuesto a profundizar y responder preguntas si lo tienen a bien”.

Llamadas a Cancillería y Segegob

También producto de la gira que realizó Boric a China, Cariola tomó contacto con Nicolás Godoy, asesor del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, a quien también solicitó se pudiera sumar a Yang en la comitiva.

“Te quiero dejar el contacto del dirigente Chino que te hablé”, le escribió la diputada en septiembre de 2023, a lo que le responden que se analizará el tema “para empujarlo”.

Quince días más tarde, la congresista insiste, “oye una pregunta, finalmente habrá delegación de empresarios??”.

Ahí Godoy le indica que sí habrá, pero que los encargados de la organización serán la dirección de Asia Pacífico y Presidencia. Por lo mismo, Cariola le pide el contacto del director de dicho organismo.

Las conversaciones extraídas, igualmente, dan cuenta de que la comunista intercedió para que Emilio Yang visitara La Moneda y luego, para que una delegación china fuera invitada oficialmente al país. Esto, vía el equipo de la vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Quedó registro, en ese sentido, de los diálogos con Susana González, jefa de gabinete Vallejo, a quien le escribió el 23 de junio de 2023: “Emilio es quien te va a escribir. Ya le dije que a las 12:00 en La Moneda”.

Asimismo, en octubre, le comentó que “Emilio me ha pedido ayuda. Viene una delegación de china de la gobernación de Fujian. Y para poder venir necesitan una invitación oficial del gobierno para poder desarrollar una agenda en Chile. Esta visita la está organizando Emilio Yang, y está pidiendo apoyo para ello”.

Luego de que eso se materializara, en diciembre, le volvió a escribir: “Te escribo porque la ministra se comprometió con Emilio a recibir a la delegación de chinos (que ella envió la invitación), el día lunes en la mañana, pero no les dio horario y le escribí pero no ha visto el mensaje. Y por otro lado, queríamos ver si es posible que el domingo les puedan hacer un tour por La Moneda”.

El fiscal Patricio Cooper lleva investigación contra Cariola.

¿Qué dijeron desde el gobierno?

Producto de los antecedentes, las reacciones oficialistas no se hicieron esperar. Uno de los primeros en tomar la palabra fue el delegado Gonzalo Durán, quien descartó actuaciones fuera del marco legal y confirmó que declaró como testigo, el pasado lunes 16 de junio, en dependencias de la PDI en Santiago.

Igualmente, desde el Ministerio de Economía hicieron presente que “la persona a la que se hace mención no fue parte de la comitiva oficial y no viajó. Como es habitual en estas instancias, se reciben diversas solicitudes para integrar delegaciones, pero existen criterios definidos —tanto técnicos como políticos— que determinan quiénes participan en cada gira presidencial".

De la misma forma, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno manifestaron que efectivamente se solicitó a dicha cartera “extender una invitación a una delegación de funcionarios chinos, sin embargo, luego de estudiar la solicitud y debido a las materias a tratar, esta no se efectuó”.

Respecto del tour por La Moneda, agregaron: “Corresponden a visitas guiadas que realiza el Ministerio regularmente, estos recorridos patrimoniales son solicitados habitualmente por escuelas, universidades, parlamentarios, organizaciones sociales, entre otros”.

Se investigan “beneficios”

Aunque el Ministerio Público intentó sin éxito pesquisar las cuatro cuentas bancarias de la diputada, ya que el juez Patricio Álvarez lo rechazó, el equipo investigador ha persistido en su intención de verificar si Cariola recibió o no beneficios por las gestiones que realizaba a petición de Emilio Yang.

Ya se ha podido establecer que durante meses pagó el arriendo del departamento que habitaba en Providencia a una empresa que estaba registrada a nombre del empresario, pero producto de los chats con su madre, también se evidenció que recibía “regalos” del mismo ciudadano.

Entre los obsequios, le envió un coche, ropa para su bebé y cremas para ella. Además, a fines de 2024, como consta en el expediente, Yang le habría celebrado su cumpleaños en su vivienda en La Dehesa.

Eso sí, el asunto sigue siendo materia de investigación y el Ministerio Público ha instruido a la PDI recabar mayores antecedentes.