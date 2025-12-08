El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, profundizó este domingo sus críticas al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusándolo de utilizar información falsa durante la campaña y de instalar un clima de desinformación en el debate público.

El secretario de Estado respondió así a los cuestionamientos del abanderado opositor hacia el Gobierno y al Presidente Gabriel Boric.

“El debate debe realizarse sobre la base de hechos, no de falsedades”, afirmó Elizalde, quien sostuvo que las cifras oficiales “dan cuenta de que hoy el país está mejor que hace tres años y medio”.

En esa línea, defendió indicadores económicos como el crecimiento por encima del potencial estimado por el Banco Central, la reducción de la inflación y la disminución del déficit fiscal. “Hubo una proyección de déficit mayor el primer año de gobierno y, gracias a políticas responsables, se logró balancear”, señaló.

Elizalde acusa a Kast de difundir información falsa y defiende gestión del Gobierno Dedvi Missene

El ministro también respondió a las críticas de Kast en seguridad: “La información que entrega es falsa. Cuando hablamos de cifras de seguridad, son los reportes de Carabineros, de la PDI y del Ministerio Público, que es un organismo autónomo”.

Aseguró que la violencia rural en el sur disminuyó “más de un 70%” el año pasado, aunque reconoció que en las últimas semanas han ocurrido hechos adicionales que se investigan. “Eso reafirma la necesidad de perseverar en el despliegue de las Fuerzas Armadas, en la inversión pública y en el Plan de Paz y Entendimiento”, dijo.

Respecto de migración, Elizalde afirmó que el peor momento se produjo en 2021, durante el gobierno anterior, cuando —según citó— el 36% de los migrantes del censo ingresaron al país. “Las medidas adoptadas por esta administración han permitido reducir los ingresos irregulares en cerca de un 50% ”, afirmó.

Críticas a propuesta sobre conmutación de penas

El ministro volvió a cuestionar la postura del diputado republicano José Carlos Meza , quien sugirió conmutar penas incluso a condenados por delitos sexuales contra menores. “Es muy grave la propuesta de liberar a quienes cometen delitos sexuales contra niños”, dijo.

Agregó que esta idea no solo se expresa en declaraciones individuales, sino también en un proyecto de ley en el Senado promovido por sectores de la oposición: “Permitirá que violadores, abusadores de menores, homicidas y autores de delitos graves salgan en libertad a los 70 años sin cumplir la totalidad de sus condenas”.

“Sería una señal de impunidad inaceptable. Significaría, por ejemplo, que casos como el de María del Pilar Pérez o el psicópata de Alto Hospicio enfrenten libertad anticipada. Eso no lo podemos permitir”, enfatizó.