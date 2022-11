Vocera de la Suprema explica qué pasaría si el Senado rechaza a candidato a fiscal nacional designado por Boric

Ayer lunes, el Presidente Gabriel Boric designó a José Morales Opazo, persecutor jefe de Santiago Norte, como candidato a fiscal nacional para ser votado por el Senado.

“Los criterios que se han utilizado para seleccionar este nombre de la quina confeccionada por la Corte Suprema son aquellos que buscan sintonizar con las prioridades de los chilenos y las chilenas. Tenemos un diagnóstico compartido de que es esencial poder fortalecer el trabajo de la fiscalía en atención a las víctimas, en mostrar mejores resultados en materia de persecución penal, en poner como foco el crimen organizado”, señaló más tarde la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

De esta forma, ahora será la Cámara Alta que deberá visar, con un quórum de 2/3, el nombre del abogado de la Universidad Central, que cuenta con estudios en Derecho Penal, en Seguridad y Defensa, en Derecho Administrativo Sancionador, y en Argumentación Jurídica.

¿Pero qué pasaría si el Senado rechaza el nombre de Morales? Hoy la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó los escenarios ante esa decisión.

“Se dispone en la Ley del Ministerio Público que la quina vuelve a la Corte Suprema, se retoma una competencia”, dijo Vivanco explicando que para completar la quina se escoge a uno de entre los 12 postulantes restantes que no fueron nominados originalmente.

Luego, se oficia al Presidente de la República. Eso sí, precisó que sería solo uno y no dos. Esto, ante la duda de que previamente el abogado y exfiscal Rodrigo Ríos, quien había sido escogido dentro de la quina de postulantes, declinó del proceso y anunció su baja. Ríos adujo motivos personales y solo quedaron cuatro. Pero el abogado no presentó -hasta ahora- su declinación de manera formal ante la Suprema.

Según publicó este medio el 9 de noviembre, Ríos representó a un peligroso narco apodado como “Richard Rico”, también conocido como “el chileno más peligroso del mundo”, en un proceso judicial.

Inhabilidades para el cargo

Vivanco fue consultada sobre si existían representaciones legales de los abogados, como la realizada por Ríos, que podrían afectar a un candidato a fiscal nacional: “Uno no se puede desprender de su historia, ahora obviamente se sirve a la transparencia frente a la opinión pública en el sentido de que esas historias se conozcan, que no haya temas secretos, si una personas fue abogado de A, de B o de C que se sepa. Si una persona en su ejercicio estuvo en una cosa u otra que se sepa. Y obviamente que ello va a conducir a que tengamos un perfil de fiscal nacional que querríamos tener o ministro o cualquier cargo que sea”.

“Ahora, si uno quiere excluir personas de la posibilidad de postular al Ministerio Público, a fiscal nacional, entonces tiene que establecer inhabilidades legales, las cuales no existen, las inhabilidades son las conocidas de todos, pero no hay inhabilidades asociadas a las causas que la persona ha tenido”, agregó.

“Entonces ese tema se transforma en un tema de discusión pública, pero no en un tema que sea determinante ni mandatorio. Es decir podría eventualmente designarse una persona en esas condiciones o no”, cerró.

Vivanco destaca designación a fiscal nacional

Finalmente, la vocera de la Suprema destacó el nombramiento de Morales realizado por el Presidente Boric.

“Él optó por una persona que trabaja en el Ministerio Público, que además tuvo una muy buena votación en la Corte Suprema. Eso no era mandatorio para él, ha dado una señala de elegir una persona muy votada en la Corte Suprema y además interna del Ministerio Público”, dijo Vivanco.

“Espero que ese proceso sea lo más tranquilo, pacífico y armonioso posible. Ojalá tengamos muy pronto fiscal nacional, porque falta hace para una serie de materias que a nosotros nos interesa poder discutir, coordinar, etc.”, remató.