Covid-19: El costo de la reactivación económica

Producto de las complicaciones del Covid-19 falleció el reconocido actor y director Tomas Vidiella, quien se habría contagiado en el marco de un estreno teatral. Y es que después de un año de crisis sanitaria, pareciera existir la tentación de volver a una normalidad para la que no estamos preparados.

Mientras se insiste con la vuelta a clases presencial, centros comerciales y hasta casinos abiertos, el director del Hospital El Carmen anunciaba hace pocos días, la falta de camas críticas.

Durante las últimas semanas, hemos visto como la lógica de la reactivación económica se ha impuesto sobre la lógica sanitaria. ¿Será que en poco más de un año, aún no sabemos cómo manejar esta crisis sanitaria?

Las medidas sanitarias, incluyendo la movilidad, entre las distintas fases del “Plan paso a paso”, deberían tomarse en base a tendencias y no a estimaciones puntuales. No deberían cometerse los mismos errores del año pasado estableciendo cuarentenas dinámicas que establecen límites entre comunas que en la práctica son ficticios. Las ciudades están conectadas y pretender que lo que ocurre en una zona no afecta al vecino, es un error.

Recientemente, se estableció una cuarentena para Valparaíso, sin considerar Viña del Mar, como si ambas ciudades no funcionaran como una sola. Este es un error que no debe cometerse nuevamente. En el momento en que sea oportuno un nuevo confinamiento para la Región Metropolitana, debería establecerse para toda la región y no solo para algunos sectores.

¿A qué costo estamos pagando la reactivación económica? ¿Cuántas muertes son tolerables para sacar cuentas alegres? Mientras persista un alto riesgo de que personas fallezcan por causa del coronavirus, no me parece aceptable. Por eso, hasta que no esté controlada la pandemia, debemos continuar cuidándonos.

* Académico Facultad de Medicina U. Andrés Bello, Coordinador Unidad de Investigación Clínica INDISA