Chile Vamos afirma que “no hay espacio para intentos refundacionales” en continuidad del proceso constituyente

Hasta las dependencias de la sede de Renovación Nacional arribaron la tarde de este miércoles las directivas de Chile Vamos, encabezadas por sus presidentes y secretarios generales, quienes se reunieron para analizar y establecer los lineamientos necesarios para continuar con un nuevo proceso constituyente.

El propósito principal de la cita era llegar a una postura en común -entre la UDI, RN y Evópoli- en torno a qué mecanismos promoverán para la próxima reunión de todos los sectores políticos, la cual se llevará a cabo este viernes a las 9:00 de la mañana.

Minutos antes del encuentro, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, al igual que el secretario general del partido, Diego Schalper, aseguraron que “nosotros no nos cerramos a ninguna fórmula a estas alturas”.

Esto luego que, personeros del Partido Republicano y algunos dirigentes de Chile Vamos, hayan promovido que se haga un nuevo plebiscito de entrada para que el país defina nuevamente si es que quiere o no una nueva Constitución.

Así, tras la cita entre la coalición, afirmaron que en la continuidad del proceso constituyente, “no hay espacios para hojas en blanco, para intentos refundacionales, no hay espacio no reconocer que la nación chilena es una sola, la independencia de los tres poderes del Estado y su fortalecimiento, que Chile es una República democrática y, además, que el principio descentralizador es fundamental”, y que tampoco hay espacio “para imitar el mecanismo que originó una Convención fracasada que dividió a los chilenos”.

“Algunos principios básicos que es no hay espacios para intentos refundacionales, por lo tanto, las hojas en blanco nosotros creemos sin lugar a dudas, que no tienen espacios este trabajo que vamos a realizar”, recalcó Chahuán.

En tanto, respecto a los acuerdos previos que preliminarmente hubo entre los partidos, Chile Vamos reiteró ahora que “tiene que haber participación ciudadana y tiene que haber expertos”. Así, el presidente de la UDI, Javier Macaya, explicó que el rol del grupo de especialistas es que “fijen ciertos principios que eviten el intento refundacional de Chile ,para nosotros es muy importante”.

En este sentido, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, manifestó que “dentro de los principios que vamos a llevar a la mesa, que se va a retomar este viernes, está el que podamos avanzar en un comité de expertos, de personas con experiencia que nos permitan poder redactar principios que guíen el trabajo de la redacción de una nueva Constitución”.

En este sentido, y consultada sobre si Chile Vamos apoyará un órgano redactor 100% electo, Poblete sostuvo que “sabemos que parte de los principios que tenemos que conversar es sobre la participación ciudadana. Los ciudadanos quieren participar y tenemos que ver la mejor fórmula para poder hacerlo”. “No hemos descartado ningún mecanismo. Lo que sabemos es que la participación ciudadana es importante, pero dándole la certeza y la seguridad a la ciudadanía de estos principios básicos”, destacó.

Anterior al punto de prensa de Chile Vamos, esta mañana los líderes de la Cámara de Diputados, Raúl Soto y del Senado, Álvaro Elizalde, habían comunicado que el gobierno seguirá siendo parte de la mesa negociadora para encausar un nuevo proceso constituyente.

“El gobierno tiene que participar del diálogo como acompañante, el gobierno es un órgano colegislador, y no es irrelevante en materia legislativa, más aún cuando existe un presidente de la República que tiene un mandato vigente, emanado en las urnas, por cuatro años. Por tanto, los puntos de vista del gobierno deben ser considerados, y además hemos señalado que nadie va a ser excluido de este proceso de diálogo, sería un error aceptar vetos o exclusiones”, indicó Elizalde.

En esa línea, el timonel de RN, también afirmó que “el gobierno puede acompañar”, pero que no puede “pautear, ni tampoco fijar plazos” en el diálogo.

“Valoramos que la convocatoria -del día viernes entre las fuerzas parlamentarias- sea sin el gobierno, para ponernos de acuerdo respecto de cuál es la mecánica, y en las reuniones siguientes el gobierno va a acompañar, dentro de los lineamientos que hemos fijado”, agregó el senador RN.