El “llamado de atención” del Frente Amplio a Interior: piden a Tohá retomar liderazgo de agenda de seguridad

“El apoyo de nuestras bancadas va a estar, pero con la agenda del gobierno”.

En la última semana, la frase ha sido recalcada más de una vez por los parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio (FA). Y, en parte, fue ese el mensaje que se transmitió durante la mañana de este lunes en la cita de las diputadas Catalina Pérez (RD), Javiera Morales (CS), Lorena Fries (CS) y Camila Rojas (Comunes) con la jefa de Interior, Carolina Tohá, en compañía del ministro de Justicia, Luis Cordero; la ministra vocera, Camila Vallejo; la jefa (s) de la Segpres, Macarena Lobos, y el jefe de relaciones políticas e institucionales de esa repartición, Nicolás Facuse.

Replicando la cita que sostuvo La Moneda con el PS hace una semana atrás, Interior -a solicitud de la bancada del FA- agendó el encuentro a primera hora.

Y es que la relación entre la cuna política del Presidente Boric y La Moneda no pasa por el mejor momento.

El Ejecutivo no contó con el respaldo de sus huestes en los puntos más controvertidos de la tramitación de la ley Nain-Retamal, pese a los intentos -infructuosos- del comité político. La molestia del bloque al respaldo de lo que consideran un proyecto de la agenda de la oposición, ha arrojado un diagnóstico común entre sus dirigentes: Interior no ha logrado liderar, coordinar y conducir la agenda de seguridad de La Moneda.

Estos ánimos se atizaron un poco más tras la entrevista en La Tercera Domingo de Tohá (PPD), en la cual atribuyó a una “desconfianza” y “trauma” de parte de Apruebo Dignidad (PC, FRVS, Acción Humanista y Frente Amplio) el rechazo que brindó esa coalición al artículo más controversial de la ley Nain-Retamal, que era incluir dentro del Código Penal la legítima defensa privilegiada para los policías que hagan uso de su armamento.

“Lo que tiene un cierto sector es desconfianza en apoyar a Carabineros. Esas son las desconfianzas que estamos superando. Ese es el trauma del que venimos. Esa es la ruptura que tuvimos y que hay que ir dejando atrás e ir sanando. Si uno la quiere ir sanando, va paso a paso sanándola. Y aquí se dio un paso. ¿Exento de dificultades? No. ¿Con unanimidad? No. Pero suficiente para que se diera. Tenemos una ley aprobada y la ley quedó, además, como una ley equilibrada”, dijo Tohá. Ello le valió respuestas ayer desde el Partido Comunista y Revolución Democrática.

“El Partido Comunista no tiene complejos en trabajar los temas de seguridad”, dijo el domingo la diputada Alejandra Placencia (PC).

La mañana de ayer, en un tono “cortés”, aseguran presentes en la reunión, el mensaje de “recuperar el liderazgo” en este tema fue transmitido a Tohá por las representantes de la bancada. “El gobierno debe recuperar el liderazgo, mejorar la coordinación con las bancadas y visibilizar la agenda del gobierno en seguridad. Porque el gobierno la tiene y esa agenda es la que respaldamos, no otra”, detallan en privado.

“El gobierno tiene su propia agenda. Tiene en agenda las ‘Reglas del Uso de la Fuerza’, los proyectos de seguridad municipal, que responden a las necesidades que se han planteado respecto del crimen organizado (...). Creemos que hay que enfrentar de manera clara y con liderazgo con nuestros propios proyectos las semanas que vienen. Eso es lo que vinimos a mencionar aquí”, insistió a la salida la jefa de bancada, Camila Rojas (Comunes).

También lo dio a entender así la segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD). “Nuestra preocupación es combatir de manera eficiente el crimen organizado, la delincuencia que azota a nuestros barrios y poblaciones (...). Para eso hay una agenda robusta por parte del Ejecutivo, que es la que vamos a respaldar. El liderazgo, la coordinación, la claridad es clave para el momento que estamos viviendo”, puntualizó.

La “protesta” de los dirigentes frenteamplistas contra la agenda de Tohá no es nueva. Ya lo había planteado así el presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, en el anterior comité político de los partidos con La Moneda. “No hay una estrategia del gobierno con respecto a la seguridad”, señaló al interior de la cita el pasado lunes.

“Líneas rojas”

Más tarde, el debate se trasladó al comité político ampliado con los partidos. La jefa política del gobierno fue la encargada de dar cuenta cómo continuará el debate por seguridad, el que estará marcado por el ingreso que ayer en la tarde hizo el Ejecutivo del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza de Carabineros y Fuerzas Armadas. Además de dar cuenta de otras normativas como la ley de usurpaciones, la que crea el Ministerio de Seguridad y del foco especial que se ha puesto en la fiscalización a migrantes.

En la conversación, Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista (PS), tomó la palabra y planteó que existe una necesidad de “conversar” previamente -como alianza de gobierno- los proyectos de ley y que las colectividades fijen con anticipación sus “líneas rojas”, o hasta dónde se puede avanzar en la legislación.

El diputado Ibáñez -aseguran presentes- también pidió coordinación del oficialismo frente al proyecto de sexto retiro. Para algunos, su advertencia legislativa sonó como un intento de evidenciar que en el Socialismo Democrático también hay descuelgues en el Congreso.

A la salida, los dirigentes de los partidos de gobierno intentaron poner paños fríos a la distante relación entre coaliciones. “Se está exagerando un dato realidad: somos 10 partidos, dos movimientos. Somos distintos, tenemos historias distintas. Es una cualidad y no un defecto”, señaló el secretario general del PC, Lautaro Carmona.

Lo propio hizo la jefa del PPD, Natalia Piergentili, quien destacó el liderazgo ejercido por Tohá. “Aquí hay un gobierno que tiene prioridades y esas prioridades en el ámbito de seguridad están conducidas por la ministra Tohá, de modo que si hay que mejorar las relaciones, la coordinación (...), claramente se hará”, dijo.

Desde el Socialismo Democrático, Vodanovic enfatizó que “cuando el Presidente hablaba de la tregua, precisamente se refería a esto, a terminar con las declaraciones de lado y lado (oficialismo), que no aportan mucho”.

Quien también salió a blindar a la ministra Tohá fue el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic (PL), quien tras la reunión de coordinación legislativa en Segpres, hizo un “llamado al orden” oficialista. “La ministra ha tenido liderazgo suficiente, lo que necesita es que al gobierno se le acompañe y se le empuje y no se le hagan zancadillas. En ese sentido, no busquemos responsables donde no los hay, la ministra ha puesto el mejor empeño, terminemos con esta guerra y pongámonos contra quién tenemos que pelear, una guerra contra la delincuencia”, replicó.

Más tarde, la ministra Vallejo precisó que “en toda nuestra agenda tenemos un amplio respaldo del oficialismo. Hemos tenido algunas diferencias en lo que respecta a cómo hemos abordado proyectos con origen en la oposición (...). En política y como gobierno nos corresponde no ser autocomplacientes y siempre ver espacios donde mejorar. Hoy día tuvimos una muy buena reunión con las parlamentarias del FA para ver justamente en conjunto cuáles son los espacios de mejoras, cómo podemos abordar de manera más coordinada las iniciativas”.

Con el conflicto entre el oficialismo y La Moneda aún no resuelto, los timoneles del Frente Amplio retomaron ayer los “almuerzos” de coordinación con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. En la reunión, que duró poco más de media hora, los representantes del bloque y la secretaria de Estado coincidieron en retomar un puente más fluido de diálogo entre el sector y La Moneda, y así identificar de antemano dónde hay discrepancias.