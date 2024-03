Gobierno acoge propuesta del Servel y presentará reforma para desarrollar elecciones en dos días

Este lunes en La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó que el gobierno acogió la solicitud que planteó en enero el Servicio Electoral (Servel) de efectuar las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y concejales -programadas para este 27 de octubre- en dos jornadas consecutivas.

En entrevista con La Tercera, el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó que el motivo de la solicitud se debe al tiempo que demorarían las personas en realizar su voto, al tratarse de cuatro papeletas y considerando que el sufragio es obligatorio y desde el organismo esperan una participación de al rededor del 85% del padrón.

Bajo ese escenario, el titular de la Segpres señaló que “la proyección que hay respecto del número de electores por mesa y de locales de votación dan cuenta que se requiere mayor tiempo para efecto que esta elección se realice de manera adecuada para que no haya largas listas de espera, ni menos aún que se extienda la espera más allá del horario establecido para la votación”.

En ese contexto, planteó que “el gobierno ha resuelto acoger la petición del Servicio Electoral y, por tanto, presentar una reforma legal que permita que la elección de este año se realice en dos días consecutivos”.

“En caso contrario, podrían extenderse por varias horas las votaciones (...) estamos hablando de cuatro papeletas y, en muchos casos, el número de candidatos es significativo, y eso demora más que el caso de los plebiscitos”, argumentó.

De esta forma, se espera que en los próximos días el gobierno ingrese una reforma constitucional en el Congreso que modifique dos leyes orgánicas constitucionales: la 18.965, que regula las elecciones municipales, y la 19.175, la del gobierno y la administración regional, que permitirán sumar un segundo día de votación.

El costo

Según fuentes del Servel, de acuerdo a sus cálculos, lo anterior tendría un costo que bordea los cinco mil millones de pesos, cifra que presentaron ante la Segpres cuando plantearon la propuesta. El valor responde principalmente al pago duplicado de los vocales de mesa. También considera los materiales necesarios para llevar a cabo los comicios, aunque ese ítem es menor.

De todas formas, también remarcan que existe un ahorro de una cifra similar al eliminar las publicaciones en prensa referida a los vocales de mesa y los locales de votación. Hoy, por sobre todo, esa información es obtenida por los propios votantes a través del sitio web del organismo.

En este contexto, hoy el tema fue brevemente conversado en el comité político ampliado en La Moneda, específicamente para ver la posibilidad de que se agoten las opciones de hacer la elección en un solo día.

“Nosotros hicimos una formulación para que la agoten en el propio Ejecutivo, porque escuchamos de parte del Servel la incapacidad de llevar adelante las elecciones en un solo día, dada la cantidad de gente que con votación obligatoria concurre. Si hacen faltas dos días para completar la fila que se va a armar por la cantidad de gente que vota, también hay un camino que es multipliquemos por dos los recintos electorales”, señaló el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, a la salida de la cita.

Y agregó que “algunos dicen, y se lo escucho a gente del Servel, que no hay espacios, no es posible multiplicar por dos. Bueno, hagamos primero el ejercicio que demuestre que no es posible, algunos tenemos la mirada de que es posible”.

Otras autoridades del oficialismo también han planteado sus dudas. El diputado Raúl Soto (PPD), señaló a La Tercera que, en un principio, le parecería factible organizar la elección en un día “con los suficientes locales de votación disponibles y con una geolocalización que permita que la gente vote en el lugar más cercano a su domicilio”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS), por su parte, se mostró de acuerdo con la opción y dijo que es “razonable que la elección sea en dos días” porque “son cuatro papeletas, con cientos de candidatos, que pueden hacer que el proceso de votación de las personas sea tremendamente largo”.

Mientras tanto, en la oposición también ha generado ruido la propuesta del órgano electoral. Hoy día en la UDI, el timonel del partido, Javier Macaya, se refirió al respecto y reconoció que, si bien no conoce la idea del Servel en detalle, en primera instancia les “parece que por cautela de la información, de las urnas, de la logística que implica, (…) tener un día adicional de elecciones a priori no nos gusta”.

“Creemos que es importante que se mantenga (elección de un día). Creemos que hemos tenido procesos electorales en el último tiempo que han permitido perfectamente con el escenario del voto obligatorio cumplir esto en un día”, agregó el senador.

La diputada Carla Morales (RN), en tanto, aseguró que si bien está abierta a revisar el tema, “no me parece buena idea que se haga en dos días, por la rapidez y transparencia que requiere un proceso tan importante como este. Es mejor realizar una buena campaña informativa, y que las personas lleguen familiarizadas con los facsímiles de votación, para que sepan exactamente dónde está su candidato”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputado de RN, Frank Sauerbaum, respaldó la decisión del Ejecutivo y aseguró que “el gobierno tiene que hacer lo que el Servel le ha solicitado. Dos días es lo que corresponde para poder llevar una elección de 13 millones de personas, con cuatro votos distintos con una cantidad enorme de candidatos y con un voto obligatorio”.