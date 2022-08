“Pedimos precisión y coherencia”: PS se reúne con Monsalve para manifestar “preocupación” tras decisión de no decretar estado de excepción en Los Ríos

Hasta el Palacio de La Moneda llegó esta mañana la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, junto a parlamentarios de la colectividad.

¿El motivo? Reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para expresarle las molestias que provocó en la tienda política la decisión del gobierno de no extender el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia a la región de Los Ríos.

“Consideramos que la coordinación del gobierno debe mejorar, atendido que se había anunciado una medida que finalmente no se adopta y que también pone en problemas a la ciudadanía”, expresó tras la cita la timonel socialista.

“Esto no debiera seguir ocurriendo, puesto que va en prejuicio de la ciudadanía. Creemos importante que se coordinen las acciones de gobierno, que podamos darle seguridad a las personas”, agregó.

Sin embargo, precisó que “no hemos venido a objetar la decisión presidencial, que es privativa para decretar eso”, sino que a poner en conocimiento la “preocupación que tienen los parlamentarios” del partido.

Eso sí, la timonel del PS advirtió que la decisión de no decretar la medida constitucional en Los Ríos no condiciona el respaldo de los parlamentarios de la colectividad en la votación para una nueva prórroga del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, que se debatirá mañana en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, aseguró que “aquí no es una cosa por otra” y afirmó que “el Partido Socialista ha sido muy responsable en apoyar todas las normas que ha impulsado el gobierno”, por lo que “la conducta de nuestros parlamentarios no está asociada con que se tomen o no medidas”.

En una línea similar, el senador socialista Alfonso De Urresti -quien también estuvo presente en la reunión- admitió que “nosotros no condicionamos nuestros votos”.

Sin embargo, insistió en que “lo que sí pedimos (al gobierno) es precisión y coherencia, y lo que pedimos también es que no haya incertidumbre respecto de lo que se comunica y transmite”.

Así también, informó que “el subsecretario Monsalve se ha comprometido a estar mañana presencialmente en la región, con los alcaldes, con los distintos actores, para seguir evaluando los antecedentes”.

Durante la tarde del lunes en la región de Los Ríos, específicamente en la comuna de Río Bueno, se registró un ataque armado en contra de dos buses que transportaban a trabajadores de la empresa Statkfrat. Fueron al menos cuatro personas, con rostros cubiertos, quienes amenazaron a los conductores.

Uno de los buses, que llevaba 20 pasajeros en su interior, recibió daños en su puerta trasera producto de un disparo percutido por los individuos. Además, se reportó un intento de incendio al segundo bus, el cual llevaba 23 pasajeros. Sin embargo, por causas que se desconocen, los sujetos desistieron de tal acción y huyeron del lugar.

En tanto, a menos de 24 horas de lo ocurrido, durante su participación de la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara, la ministra del Interior, Izkia Siches, informó esta mañana que desde el gobierno han evidenciado una “una disminución de los casos” de violencia en Los Ríos. Esto, luego de la aplicación de medidas de control de orden público.

“Estábamos preocupados por el aumento de los mismos, pero con estos tres puntos de control, el fortalecimiento de los equipos, nos pareció que efectivamente el porcentaje es muy inferior a lo que estamos viendo en La Araucanía y Biobío. Hablamos de 700 eventos versus 5, son diferencias bien abismantes”, recalcó durante la ocasión.

Eso sí, aseguró que se están evaluando semanalmente los hechos de violencia y la implementación de medidas de seguridad, por lo que “no descartamos ninguno de los instrumentos”. Sin embargo, insistió en que “eso es con proporcionalidad”.

PS respalda proyecto de amnistía

Otro de los temas abordados por el senador De Urresti fue la votación del proyecto de ley que busca otorgar amnistía a un catálogo de delitos cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, en el marco del estallido social.

La iniciativa será discutida el miércoles en la Sala del Senado. Ad portas de su votación, el parlamentario aseguró que desde “el PS va a respaldarlo”.

“Nosotros lo hemos respaldado como senadores del PS. Creemos que es importante avanzar en las medidas, incluso hicimos una indicación sustitutiva en la Comisión de Constitución, que yo integro”, indicó al respecto.

Además, apuntó a la necesidad de que se tomen todas la medidas necesarias, que exista una política integral para resolver de una vez por todas los daños, ayudar a las víctimas del estallido”.

En esa línea, advirtió que “es labor del gobierno ordenar y conseguir una mayoría, por eso en su momento le criticamos al ministro Jackson que hiciera el trabajo, que hiciera el recuento de votos”.