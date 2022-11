Oposición logra tercera censura en la Cámara: Carolina Marzán (PPD) sale de la presidencia de la comisión de Personas Mayores

La tarde de este martes, en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, se aprobó la moción de censura en contra de su presidenta, la diputada PPD Carolina Marzán.

La arremetida de la oposición ya ha tenido efecto en tres comisiones desde que acordaron presentar hasta nueve requerimientos similares para tomar el control de 13 comisiones. Ya habían tenido éxitos en las comisiones de Agricultura y en Economía, donde Consuelo Veloso (RD) y Daniel Manouchehri (PS), respectivamente, debieron dejar el cargo administrativo.

Durante la votación, se obtuvieron siete votos que respaldaban la censura contra Marzán, mientras que seis diputados se mostraron en contra de remover a la diputada, quien en días previos lamentó la decisión de la oposición.

“Lamento profundamente la censura que presentó la oposición frente a mi persona en la presidencia en la Comisión de Personas Mayores, una decisión que se toma frente a una decisión que se toma en base a una estrategia política (...) no hay argumentos válidos para cuestionar mi gestión como presidenta”, afirmó Marzán a través de un video en su cuenta de Twitter cuando fue presentado el requerimiento.

Cuando se conoció el resultado, que censuraba a la diputada Marzán, también dedicó algunas palabras a sus pares y agradeció el cariño que recibió en medio de la arremetida en su contra.

“El cariño que me ha llegado a chorros con esto, me ha fortalecido. Yo no necesito estar en ninguna comisión presidiendo para trabajar y llevar banderas de lucha con respecto a las personas que hoy son más vulnerables: personas adultas mayores y con discapacidad”, afirmó Marzán, añadiendo que “finalmente estoy muy tranquila, porque en conciencia he tratado de hacerlo lo mejor posible y ¿saben qué? De repente miré y dije esto es como un rebaño de ovejas, en que me siento muy orgullosa de ser una oveja negra de este grupo, porque finalmente, no soy parte de estas prácticas que son muy dañinas a nivel partidista”.

“Quizá mi tranquilidad es que cuando uno hace acciones de manera positiva y en conciencia y de corazón, esas cosas se devuelven multiplicado y cuando lo haces al revés, también”, dijo Marzán a los integrantes de la comisión.

La jornada no estuvo exenta de polémicas, ya que previo a iniciar la sesión de la comisión de Personas Mayores, desde el Partido de la Gente (PDG) la jefa de la bancada de diputados, Yovana Ahumada, removió de la instancia a su par Gaspar Rivas, quien se había mostrado contrario a la estrategia de la oposición, siendo reemplazado por otro miembro del PDG para lograr la mayoría necesaria para aprobar la acción.