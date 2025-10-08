SUSCRÍBETE
Política

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

El órgano resolvió suspender la militancia de Camila Avilés y Alexander Aranguiz -ambos miembros de la directiva nacional- tras respaldar públicamente a postulantes del Partido Republicano. Entre ellos, a José Antonio Kast; y los diputados José Carlos Meza y Luis Fernando Sánchez.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
13 AGOSTO 2025 PUNTO DE PRENSA DE PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DEMOCRATAS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Durante la jornada de este miércoles, el Tribunal Supremo del Partido Demócratas decretó la suspensión de dos miembros de la directiva. Se trata de la vicepresidenta -exconcejala de Renca y excandidata a la alcaldía de esa comuna- Camila Avilés y del subsecretario nacional de la diversidad y excandidato a alcalde por Casablanca, Alexander Aranguiz.

¿El motivo? Los dos dirigentes de la colectividad han manifestado de forma pública su respaldo a candidatos del Partido Republicano. Una situación que ya había adelantado a inicios de esta semana la secretaria general de dicha tienda, Ruth Hurtado.

Aranguiz le entregó su apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast y al diputado Luis Fernando Sánchez, quien compite por la reelección en el distrito 7. Mientras que Avilés realizó un live la noche del martes en la red social TikTok, dándole un espaldarazo al diputado José Carlos Meza, quien busca reelegirse en el distrito 9. Esto, en desmedro de la candidata de su partido, la también incumbente Érika Olivera.

Ambas resoluciones disponen que los hechos de indisciplina tendrán un plazo de investigación de 60 días. Y, como medida cautelar, la suspensión provisoria de la militancia para ambos dirigentes.

Durante este miércoles, la senadora y timonel Ximena Rincón declaró en “Desde la redacción” de La Tercera que “lo que se dijo es que habían ‘figuras’ de Demócratas. Nosotros no conocemos ninguna figura relevante, con cargo que tenga hoy una definición por el candidato de republicanos. Lo que sí es claro es que si hay alguien que cree que esa es la opción... bueno, estamos en democracia, algo que nos costó mucho recuperar, puede tomar la decisión que quiera y es libre de hacerlo. Pero no puede estar en un partido que se ha definido de sentido común, de centro, que no está con los extremos, que es capaz de construir acuerdos. El candidato Kast es todo lo contrario”.

Sin embargo, las resoluciones del órgano disciplinario hacían hincapié en que, en ambos casos, está el deber de apoyar a los candidatos de Demócratas (o respaldados por el partido, como Matthei). “(Es) deber especialmente exigible respecto de quienes desempeñen cargos directivos internos o de elección popular”, se señala.

Más sobre:PolíticaDemócratasDescuelguesEvelyn MattheiXimena RincónCampaña

