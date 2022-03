IPO en Hong Kong y venta de acciones: los movimientos de los grandes inversionistas en SQM en medio del boom del litio

Un alza de 17,27% es la que registra SQM en lo que va de este 2022, muy por sobre la baja de 2,19% del IPSA, continuando con el rally que el año pasado la llevó a empinarse 30,62%. Y es que las perspectivas del litio, en medio de un proceso de descarbonización de las energías alrededor del mundo, son altas y los inversionistas lo saben. Es en medio de este escenario que los accionistas mayoritarios de la minera no metálica se han volcado a vender papeles, pero también se alista una apertura a bolsa.

Fue durante enero que Tianqi, compañía china que posee el 24% de la propiedad de SQM, anunció que reactivaría su apertura a bolsa en Hong Kong, algo que podría concretarse durante el segundo semestre de este ejercicio.

Según los documentos entregados por la firma a la bolsa de Shenzhen, se encuentra trabajando con los bancos China International Capital, CMB International y Morgan Stanley en una propuesta que podría recaudar entre US$1.000 millones y US$$ 2.000 millones.

La firma ya había solicitado la autorización para realizar la oferta en 2018 para hacer frente a la compra de su participación en SQM por cerca de US$4.000 millones, pero con la caída del precio del litio la operación se suspensión.

¿Qué efectos podría tener esto en la acción de SQM? Según Cristián Araya, gerente de Renta Variable de Vantrust Capital, esto podría tener eventualmente positivo sobre la acción de la chilena.

Pue si bien no hay efectos concretos en el precio de la acción, “quizás haya alguna mayor visibilidad acerca de la situación financiera de Tianqi, lo cual sí creo podría influir sobre SQM, en términos de si hay presión o no para vender total, parcial o lo que sea de sus acciones en la compañía local. Por ahora, el foco debería estar en el negocio del litio, el que promueve precios subiendo en torno al 15%-20% en precio y volumen”.

Pero el buen momento que está registrando el precio del litio no sólo ha reactivo el plan de Tianqi para abrirse a bolsa. La empresa en 2019 había dejado en prenda dos lotes de acciones serie B de SQM de 2,58 y 2,7 millones a favor de un crédito de Morgan Stanley por US$160 millones, las cuales ha estado vendiendo en lo más reciente para hacer frente a dicho vencimiento.

Sólo entre el 10 de febrero y esta semana se ha desprendido de papeles SQM-B por casi $28.000 millones.

Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, las ventas “efectivamente han tenido efectos en el precio. El punto es que Tianqi no ha vendido porque lo considere un mal negocio, sino que por necesidades de hacer caja”.

En esa línea, apunta que “los precios (de las acciones) se conforman por tres variables: fundamentales, flujos y expectativas. En este caso, la venta de parte de un accionista relevante afecta el flujo de venta, pero no influye sobre los fundamentales ni las expectativas. En cuanto a estas últimas, en este no influye porque la venta no obedece a una peor perspectiva respecto a los negocios de la firma, sino que por una necesidad propia de hacer caja”.

Pero Tianqi no es el único accionista relevante que ha estado vendiendo. Pampa Calichera desde el 9 de febrero y hasta esta semana ha vendido $40.800 millones en papeles SQM-B, continuando con su política de comerciar papeles de dicha serie, pero manteniendo los serie A, que dan derecho a 7 de los 8 directores de SQM.

De hecho, el año pasado Calichera se desprendió de acciones serie B de SQM por más de US$440 millones a través de distintas operaciones realizadas durante todo el ejercicio.