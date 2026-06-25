SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF por rol de bancos en Operación Tokio: los sistemas “permitieron alertar operaciones inusuales” aunque hay “situaciones que corregir”

    El regulador respondió a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La CMF señaló que "fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    08.05.2026 Catherine Tornel | Presidenta de la CMF Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “Los sistemas de monitoreo permitieron alertar operaciones inusuales”, afirmó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al ser consultada por parlamentarios respecto de eventuales fallas detectadas en el sistema financiero en el marco de la Operación Tokio.

    El pasado 10 de junio la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ofició a la CMF exigiéndole informar sobre “las eventuales fallas regulatorias detectadas a propósito de la denominada “Operación Tokio”.

    El oficio también solicitó comunicar “pormenorizadamente, las medidas adoptadas tras dicho caso, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y reporte de operaciones sospechosas en el sistema financiero”.

    La respuesta del regulador- firmada por la presidenta Catherine Tornel- llegó el pasado 19 de junio. En el escrito, detalló reuniones con los bancos que, hasta ahora, han figurado en el caso, así como el monitoreo y fiscalización que han emprendido.

    “Respecto de los bancos que han sido mencionados públicamente, este organismo ha mantenido un estrecho seguimiento del caso, con el objeto de informarse respecto del análisis realizado por estas entidades sobre las personas naturales y jurídicas asociadas a este caso”, indicó.

    Junto con ello expuso que “se han realizado una serie de reuniones con los responsables de las funciones de cumplimiento de las referidas entidades y, adicionalmente, fueron citados a esta Comisión los principales ejecutivos de las 2 entidades con funcionarios involucrados en este caso”.

    La Operación Tokio implicó la detención de 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, cuyas operaciones permitieron movilizar alrededor de $75 mil millones. Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander y una ejecutiva del BancoEstado. Los recursos - provenientes de delitos de extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando- fueron transferidos al exterior mediante criptomonedas a través de las plataformas Binance y BingX. También fueron utilizadas las plataformas chilenas Orionx, un Exchange de criptomonedas, y Koywe, una fintech de tesorería basada en activos digitales.

    En su respuesta al oficio, la CMF también apuntó que, de acuerdo con la información recabada en todas las entidades, “los sistemas de monitoreo permitieron alertar operaciones inusuales, las que fueron analizadas y reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en aquellos casos en que no existía una debida justificación económica o jurídica aparente o no coincidía con el perfil financiero del cliente”.

    El regulador financiero recordó en su respuesta la serie de normativas emitidas respecto de la prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineadas con la regulación de la UAF. Así, detalló que su modelo de supervisión bancario “se orienta a evaluar que los bancos gestionen adecuadamente los riesgos a que están expuestos”.

    Así, comentó que su fiscalización en el marco de la gestión de los bancos, apunta a verificar que la institución cuente con un marco de políticas suficiente que permita gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, si el directorio estableció un marco “adecuado” de gobierno para la gestión del riesgo, si cuenta con un oficial de cumplimiento que cuente con “una adecuada jerarquía e independencia” para desarrollar su función, y que la implementación de un sistema de monitoreo de operaciones que considere alertas para todos los productos y clientes.

    Con ese marco de supervisión, la CMF comentó que sus revisiones “han evidenciado que, en general, los bancos presentan adecuadas estructuras de gobierno, marcos de políticas y procedimientos, como también controles en los distintos procesos y etapas del monitoreo”.

    “Sin perjuicio de ello, se han observado algunos aspectos de mejora y situaciones que corregir, que han sido representadas a las entidades, respecto de las cuales, éstas han comprometido planes de acción para su regularización”, dijo el regulador.

    Hace dos semanas el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó más antecedentes de la investigación en el programa Hablemos en Off de radio Duna, donde confirmó que los bancos, desde hace un par de años, habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF.

    “Los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, sostuvo.

    Más sobre:BancaCMFCámara de DiputadosOperación TokioSantanderBancoEstadoUAF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Kast aborda golpe del TC a Escuelas Protegidas y lanza: “Lo entiendo, pero no a los parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    2.
    Hacienda insistirá con polémico artículo de propiedad intelectual y confirma indicaciones para invariabilidad y crédito al empleo

    Hacienda insistirá con polémico artículo de propiedad intelectual y confirma indicaciones para invariabilidad y crédito al empleo

    3.
    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    Ministro Quiroz apuesta por devolver “sin complejos el espacio de libertad creadora al sector privado”

    4.
    Bernardo Fontaine se abre a vender activos de Codelco, pero afirma que “sería una tontera” desprenderse de los más rentables

    Bernardo Fontaine se abre a vender activos de Codelco, pero afirma que “sería una tontera” desprenderse de los más rentables

    5.
    Precio del petróleo vuelve a niveles preguerra y cobre baja de los US$ 6 la libra

    Precio del petróleo vuelve a niveles preguerra y cobre baja de los US$ 6 la libra

    6.
    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Quiroz insiste en “error de cálculo” en cifras de deuda de gobierno de Boric, pese a que CFA descartó inconsistencias

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O
    Chile

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP
    Negocios

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    Al ritmo de Ormuz

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia
    El Deportivo

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Bochorno en Nueva York: barristas de Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil se enfrentan en el banderazo de Ecuador

    Una ovación, un beso a su hijo y un abrazo de Ronaldinho: la emotiva jornada que marcó el retorno Neymar en Brasil

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado