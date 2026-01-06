El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos
Tras un alza de 65% el año pasado, la onza está cerca de los US$ 4.500.
El oro vuelve a subir y alcanza máximos de una semana en medio de expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y una mayor demanda de activos de refugio tras la captura de Nicolás Maduro.
Al cierre de esta edición, la onza de oro se transaba en US$ 4.487, lo que supone un alza de 0,9% en relación a la jornada previa, cuando ya había saltado 3% en reacción directa a la caída del mandatario venezolano.
Se trata además de su nivel más alto en una semana.
Hay que recordar que el metal precioso, activo refugio por excelencia, subió en torno a 65% en 2025, llegando a máximos históricos tal como la plata, el platino y el cobre.
En ese contexto, algunos bancos de inversión creen que el oro puede llegar a los US$ 5.000 este año.
Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades, dijo en un reporte que el metal precioso sigue encontrando respaldo en las expectativas cada vez más flexibles (dovish) respecto a la Reserva Federal, tras la publicación de datos débiles del PMI manufacturero en EE. UU.
Según el experto, esto ha reforzado el temor a que la mayor economía del mundo se esté ralentizando y ha alimentado las expectativas de recortes en los tipos de interés.
“La demanda de refugio seguro también se ha recuperado a raíz de los eventos del fin de semana en Venezuela y las declaraciones posteriores del presidente Trump, que parecieron aumentar la posibilidad de una acción militar similar en otros países de la región”, dijo Evangelista. .
