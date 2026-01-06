SUSCRÍBETE POR $1100
    El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos

    Tras un alza de 65% el año pasado, la onza está cerca de los US$ 4.500.

    Por 
    Andrés Parra
    Cuánto vale el oro DAVID GRAY

    El oro vuelve a subir y alcanza máximos de una semana en medio de expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y una mayor demanda de activos de refugio tras la captura de Nicolás Maduro.

    Al cierre de esta edición, la onza de oro se transaba en US$ 4.487, lo que supone un alza de 0,9% en relación a la jornada previa, cuando ya había saltado 3% en reacción directa a la caída del mandatario venezolano.

    Se trata además de su nivel más alto en una semana.

    Hay que recordar que el metal precioso, activo refugio por excelencia, subió en torno a 65% en 2025, llegando a máximos históricos tal como la plata, el platino y el cobre.

    En ese contexto, algunos bancos de inversión creen que el oro puede llegar a los US$ 5.000 este año.

    Cuánto vale el oro

    Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades, dijo en un reporte que el metal precioso sigue encontrando respaldo en las expectativas cada vez más flexibles (dovish) respecto a la Reserva Federal, tras la publicación de datos débiles del PMI manufacturero en EE. UU.

    Según el experto, esto ha reforzado el temor a que la mayor economía del mundo se esté ralentizando y ha alimentado las expectativas de recortes en los tipos de interés.

    “La demanda de refugio seguro también se ha recuperado a raíz de los eventos del fin de semana en Venezuela y las declaraciones posteriores del presidente Trump, que parecieron aumentar la posibilidad de una acción militar similar en otros países de la región”, dijo Evangelista. .

