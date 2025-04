Guerra comercial provoca “lunes negro” en los mercados globales mientras Trump no da señales de ceder

Lejos de disminuir, la incertidumbre provocada por la guerra comercial, lanzada por el presidente de EEUU, Donald Trump, sólo se ha incrementado. En una jornada de locura, los principales mercados del mundo pudieron ver señales de recuperación por momentos, no obstante las noticias lastraron los resultados hacia el final de la jornada, profundizando las pérdidas de los últimos días.

La sesión estuvo marcada por las primeras señales provenientes de Asia. El índice Nikkei de Tokio cerró con una caída de 7,7% y el principal índice de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que permaneció cerrada el viernes por feriado, cayó 12%. La Bolsa de Shahghai, por su parte, se despidió de las operaciones con una contracción de 7,95%. En Europa, el FTSE100 de Londres perdió 4,38%, el Dax alemán un 4,13%, mientras que el CAC40 de Francia cedió 4,78%.

La caída, finalmente, fue influenciada por las declaraciones de Trump, quien amenazó a China con imponer aranceles adicionales del 50% a los productos del gigante asiático si es que Pekín no retrocede en sus impuestos de 34% a Washington.

“Si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China, a partir del 9 de abril”, dijo Trump.

Sin embargo, China aseguró que no cederá ante presiones ni amenazas. “Hemos dejado claro en numerosas ocasiones que presionar o amenazar a China no es la manera correcta de tratar con nosotros. China salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos”, declaró a la AFP el portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu.

En ese contexto, el índice S&P500 perdió 0,23%, mientras que el industrial Dow Jones bajó 0,91%. El tecnológico Nasdaq logró una leve alza de 0,1%, apoyada por Nvidia que se empinó 3,53% y Amazon 2,49%. Sin embargo, en el año la primera cae 27,29%, y la segunda 20,11%. Con esto, el Nasdaq pierde 19% en el 2025.

En Chile, el IPSA se acopló a los mercados globales y anotó una pérdida de 3,35% que lo dejó en 7.252,56 puntos, su nivel más bajo desde inicios de febrero. En los últimos 5 días, la caída es de 5,18%.

Durante la jornada, la Unión Europea ofreció a EEUU eliminar los aranceles sobre los bienes industriales, esto como parte de las negociaciones de cara a recortar los aranceles de 20% impuestos por Trump. El presidente de EEUU, señaló por la tarde desde la Casa Blanca, que una forma de reducir el déficit comercial entre el país y el bloque europeo, es que el Viejo Continente “tendrá que comprarnos energía, porque la necesitan y nosotros la tenemos”. Y agregó que “la UE ha sido muy dura a los largo de los años” con EEUU.

Según Michael Dahan, Senior Vice President de CGIS Securities, compañía afiliada de AMM Capital, “en los próximos días el comportamiento (de la bolsa en EE.UU.) estará determinado por noticias, rumores o comentarios sobre el tema tarifario. A largo plazo, deberían primar los fundamentos, ya que, si la economía se mantiene firme, con un crecimiento estable de las utilidades de las empresas, es esperable un escenario más positivo”, aunque indica que “si vemos una economía que se debilita hasta caer en una recesión, el piso en los precios de las acciones debiera estar muy por debajo de los precios actuales”.

En tanto, Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que “buena parte de lo relacionado a los aranceles ya está sobre la mesa y pronto vendrán anuncios alentadores para el mercado como la extensión de la reducción de impuestos corporativos. Además, es posible que estemos ad portas de un rebote técnico relativamente importante. Pero, si no mejoran sustancialmente los factores subyacentes que han explicado la corrección, cualquier rebote será sólo momentáneo”.

Este lunes, la consejera de la Reserva Federal, Adriana Kugler, señaló “la inflación es más apremiante (que el crecimiento económico) en cuanto a los efectos de los aranceles que ya estamos viendo”.

Dólar roza los $1.000

La amenaza de una desaceleración de la economía mundial, sumado a las presiones sobre el crecimiento de China, ha dejado al cobre como uno de los principales afectados en la guerra arancelaria.

El metal rojo, componente vital para el almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, y principal exportación de Chile, cerró la jornada con una caída de 0,06% a US$ 4,003 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, pero su valor está lejos de la cotización de hace unos días.

El metal lleva seis jornadas consecutivas a la baja, completando una baja de 9,8% en una semana.

En este escenario, el dólar se disparó. Según la Bolsa Electrónica, el tipo de cambio anotó un alza de $14 hasta los $991, aunque durante la jornada llegó a tocar los $997. El alza en el mes llega a los $27,9, pero se mantiene aún a distancia de los $1.017 de enero de este año.

“El dólar ha repuntado desde sus últimos mínimos debido a ser una moneda “fuerte” si la comparamos frente a divisas de economías emergentes, pero la inestabilidad y débiles perspectivas económicas con Estados Unidos podrían dar cuenta de nueva volatilidad”, dijo Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Según Sebastián Castellanos, analista de mercados XTB Latam, “el incremento en las tensiones comerciales globales podría empujar a los inversionistas a buscar refugio en materias primas y metales preciosos, como el oro y la plata, lo que podría debilitar al dólar a nivel internacional y, en consecuencia, provocar una caída en el tipo de cambio local”.

Por eso, sostiene que “si se mantiene la presión alcista sobre el tipo de cambio en Chile, no sería extraño ver al dólar superar nuevamente los $1.000 por segunda vez en el año, e incluso intentar alcanzar los máximos anuales cercanos a los $1.020. No obstante, si la incertidumbre global continúa aumentando y los inversionistas optan por activos refugio diferentes al dólar, el tipo de cambio podría retroceder hacia los $970″.

En tanto, el petróleo WTI - de referencia para EEUU, y también para Chile- cedió 0,43% a US$60,7 el barril, mientras que el Brent cayó 0,17% a US$64,32.

Titanes de Wall Street en picada

La ola de ventas en activos de mayor riesgo ha destruido billones de dólares del mercado. El pánico se ha tomado el mercado, y la incertidumbre en las últimas horas sólo ha crecido. La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump ha generado pérdidas que no se veían en años, y algunos de los referentes de Wall Street están elevando la voz.

Bill Ackman, fundador de Pershing Square, considerado como el mejor inversionistas en mercados bajistas, y también partidario de Trump, señaló el domingo en su cuenta en X, que la guerra arancelaria desatará “un invierno nuclear económico autoinducido”.

Según el inversionista, “al imponer aranceles masivos y desproporcionados a amigos y enemigos”, el gobierno está “destruyendo la confianza” en EE.UU. como socio comercial y como mercado en el que invertir capital.

Por ello, Ackman llamó a una pausa de 90 días para negociar los aranceles. El inversionistas, señaló que el presidente de EEUU “está perdiendo la confianza de los líderes empresariales de todo el mundo”, y que las consecuencias de la guerra arancelaria serán malas para los “consumidores de bajos ingresos”, entre los que hay millones de votantes.

Este lunes, el inversionista volvió sobre el tema en su cuenta en X, al señalar que “en el actual sistema comercial, si bien está lejos de ser perfecto o justo para Estados Unidos, nos ha servido extremadamente bien, por lo que debemos ser prudentes en cómo lo modificamos para no alterar el orden mundial de tal manera que perjudique a nuestro país en el largo plazo”.

Por su parte, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, considerado por muchos como el mejor banquero del mundo, se refirió a la guerra comercial en su carta anual a los accionistas de la entidad financiera. En ella, señaló que “cuanto antes se resuelva este problema, mejor, ya que algunos de los efectos negativos aumentan acumulativamente con el tiempo y serán difíciles de revertir”.

Según consignó Bloomberg, Dimon señaló que a corto plazo, “es probable que veamos consecuencias inflacionarias, no solo en los bienes importados, sino también en los precios internos, a medida que aumentan los costos de los insumos y la demanda de productos nacionales”.

En tanto, el presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, Larry Fink, indicó que en un evento en Nueva York este lunes, que “la mayoría de los directores ejecutivos con los que hablo dirían que probablemente estemos en recesión ahora mismo”.

Según señaló a CNBC, Fink indicó que las aerolíneas son algunas de las compañías que han visto deteriorarse más profundamente su situación en las últimas semanas, lo que puede servir como señal de alerta para el conjunto de la economía, que ahora teme que los aranceles frenen el gasto de los consumidores.

“Un director ejecutivo dijo específicamente que la industria aérea es como un pájaro en una mina de carbón, y me dijeron que el canario ya está enfermo”, destacó.

No obstante, señaló que, “a largo plazo, esto es más una oportunidad de compra que de venta, pero advirtió que “esto no significa que no podamos caer otro 20% desde aquí”.