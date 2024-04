IPSA sigue operando en rojo y registra una caída semanal

La bolsa de Santiago abrió este viernes a la baja, y acumula una caída semanal, mientras Wall Street se encamina a acumular pérdidas, tras el brusco desplome de la jornada previa.

El IPSA cae un 0,13% a 6.580,15 puntos. Esta semana el selectivo baja un 0,88%, y deja en el camino tres semanas seguidas de alza. En lo que va del año acumula una subida de 6,31%.

“Lo anterior en línea con los mercados internacionales, donde en Europa las bolsas están bajando entre un 0,32% el Euro Stoxx 50 hasta un 1,59% el Ibex de Madrid, mientras los futuros sobre los principales índices de EE.UU., suben en este momento entre 0,29% el US 30 hasta un 0,45% el US Tech 100″, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

La semana ha estado marcada por el Imacec de febrero, la baja de tasas por parte del Banco Central, y también las nuevas proyecciones económicas para este año, que mejoran las expectativas de PIB para 2024.

A nivel internacional, hoy se conocieron los datos de empleo en EEUU, y han estado hablando los distintos funcionarios de la Fed en estos días. En medio de este escenario, los indicadores de Wall Street anotan leves alzas este viernes, pero acumulan un retroceso semanal.

“En EE. UU., se acaba de publicar el informe oficial de empleo de marzo, con la variación en nóminas no agrícolas (vs 212.000e y 275.000 anterior), tasa de desempleo (vs 3,9%e y 3,9% anterior), variación interanual de los salarios medios por hora (vs 4,1%e y 4,3% anterior)”, agregó Araya.

Los mercados europeos retroceden atentos a una serie de datos de relevancia.