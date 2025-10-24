La Bolsa de Santiago sube a nuevos máximos históricos

La Bolsa de Santiago extiende su escalada y en el cierre de la semana se instala en nuevos máximos históricos, en línea con la tendencia de los principales indicadores de Wall Street.

El principal indicador de la plaza local, el IPSA, registra un salto de 0,89% cerca del mediodía y alcanza los 9.230,86 puntos, un nivel jamás antes visto.

Con este resultado, la bolsa eleva a 37% su ganancia en lo que va de 2025, una de las plazas bursátiles con mayor retorno.

SQM era el principal motor del IPSA. Las acciones de la minera no metálica registran un salto de más de 4% y, con más de $ 10.000 millones, eran las más transadas del día. El otro papel destacado era el de Santander, que muestran un aumento de 1,02% en día y más de $ 4.000 millones en montos transados.

El alza de la bolsa se daba en medio del buen escenario internacional. Las acciones globales agrupadas en el índice MSCI World suben 0,66%, mientras que MSCI ACWI que incluye a los emergentes muestra un alza de 0,64%.