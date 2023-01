Camino a las nominaciones de los Oscar 2023: las favoritas para el premio a la Mejor Película

Un total de diez títulos aspiran a alzarse con el Oscar a la Mejor Película el próximo 12 de marzo. La lista completa de nominados para la edición 95° de los premios de la academia se revelará mañana, 24 de enero, a partir de las 10:30 am. En Culto hacemos la revisión y un listado de las cintas favoritas y predilectas para ser nominadas en base la temporada de premios: Globos de Oro, Critic’s Choice Awards, SAG Awards y los BAFTA; los medios especializados y la taquilla.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo - A24

La película de A24, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y para muchos, la gran sorpresa indie del año. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, conquistó la crítica y al público. Recaudó más de 100 millones en la taquilla estadounidense, recibió 14 nominaciones a los Critic’s Choice Awards y se coronó como Mejor Película; recibió 6 nominaciones a los Globos de Oro y fue nominadada en los Premios SAG en Actuación Destacada de un Elenco. Su protagonista, Michelle Yeoh, suena como favorita para Mejor Actriz, luego de recibir dicho premio en los Globos de Oro.

En el portal de predicciones, Gold Derby, que reúne revistas y sitios web como: Variety, Deadline, IMDb, Vanity Fair, The Hollywood Reporter, entre otros; la cinta de ciencia ficción se encuentra en el primer puesto para Mejor Película. El multiverso de ciencia ficción, con drama y comedia, ha sido también posicionada como la favorita en The New York Times, Variety y The Hollywood Reporter, tres de los sitios especializados.

La película tuvo su estreno en Chile en marzo pasado.

Los espíritus de la isla- Searchlight

La nueva película del director Martin McDonagh, con Colin Farrell y Brendan Gleeson en sus protagónicos es una de las favoritas de la crítica. Es una tragicomedia oscura ambientada en la costa oeste de Irlanda y sigue la historia de una amistad de toda una vida. Tuvo su estreno mundial en el 79 ° Festival Internacional de Cine de Venecia donde recibió una ovación de pie de 15 minutos del público, la más larga del festival de ese año.

Recibió 9 nominaciones en los Critics Choice Awards y 8 nominaciones a los Globos de Oro, ganando Mejor Película - Musical o Comedia, Mejor Actor para Farrell y mejor guión. Además, está nominada en los Premios SAG en Actuación Destacada de un Elenco y 10 nominaciones a los BAFTA. Según Variety, The New York Times, The Hollywood Reporter y Gold Derby una de las cintas que ocupará un puesto en la categoría principal de los Oscar.

La película tendrá su estreno en Chile el próximo 2 de febrero.

Los Fabelman - Universal

El nuevo drama de Steven Spielberg busca conquistar los premios Oscar esta vez con una película semibiográfica. Los Fabelman es un retrato de la adolescencia y primeros años como director de Spielberg. En su reparto figura Gabriel Labelle y Michelle Williams en los protagonicos, además de otros nombres como Paul Dano y Seth Rogen.

Es una de las favoritas de la crítica. La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde ganó el premio People’s Choice Award. En la ceremonia de los Globos de Oro recibió 5 nominaciones ganando en la categoría Mejor Película Drama y mejor director para Spielberg. Recibió 11 nominaciones en los Critics Choice Awards, donde también recibio el premio a la Mejor Película. Está nominada en los Premios SAG en Actuación Destacada de un Elenco.

Para The New York Times y Gold Derby top 2 en la categoría principal de los premios. La cinta figura también dentro de la lista en Variety y The Hollywood Reporter.

Su estreno en Chile será el próximo 9 de febrero.

Top Gun: Maverick - Paramount

Uno de los mayores éxitos del 2022. La película de acción y drama protagonizada por Tom Cruise recaudó $1488 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2022. Top Gun: Maverick, dirigida por Tony Scott, fue aclamada por la crítica, y muchos la calificaron como mejor que la original. Sigue la historia de Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares.

La película tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, incluída Mejor película dramática; 6 nominaciones en los Critics Choice Awards y está nominada en los Premios SAG en Actuación Destacada de un Elenco. Por su éxito en la taquilla suena como una de las favoritas a ser nominada en los Oscar.

Ya se encuentra disponible en Paramount+ y Star+.

Elvis - Warner Bros

Elvis, el drama biográfico sobre la vida y carrera de Elvis Presley dirigida por Baz Luhrmann, fue uno de lo mayor éxitos comerciales y en la crítica del 2022. Protagonizada por Austin Butler, la cinta fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes y se ha convertido en la segunda película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos detrás de Bohemian Rhapsody (2018).

Suena como una de las favoritas para los Oscar luego de recibir tres nominaciones, incluida la de Mejor película dramática, ganando el premio a Mejor actor y siete nominaciones en lows Critics Choice Awards, incluida la de Mejor película.

Ya se encuentra disponible en la plataforma HBO Max.

TÁR - Focus

La nueva cinta protagonizada por Cate Blanchett que la pone en la carrera de mejor actriz. El director de cine, Todd Field, vuelve con Tár, centrada en Lydia Tár, considerada una de las más grandes compositoras y directoras de orquesta. Es una cinta dramática que es de las favoritas de la crítica.

En los Globos de Oro, recibió nominaciones a Mejor película dramática, Mejor guion y Mejor actriz - Drama, ganando esta última. La película fue nombrada la “Mejor película del año” por Vanity Fair, The Atlantic, Variety, The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly y la encuesta anual de IndieWire de 165 críticos en todo el mundo.

Recibió 7 nominaciones en los Critics Choice Awards, incluída Mejor película.

Próxima a estrenar en Chile.

Avatar - 20th Century/Disney

El éxito comercial de la secuela de James Cameron podría llegar a ser una de las 10 nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar. Avatar: The Way of Water se estrenó en diciembre de 2022 y rápidamente llegó a ser un éxito en la taquilla internacional. Ha recaudado 2023.9 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndola en la sexta película más taquillera de la historia. Esto sin duda, la pone en la carrera de la Mejor película para la Academia.

Los críticos elogiaron la película por sus efectos visuales y logros técnicos. Ha sido nominada en la categoria Mejor película en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

Disponible en cines nacionales.

Otros nombres que podrían completar la lista de nominados

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Women Talking (MGM/United Artists Releasing)