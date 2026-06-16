Argentina y Francia salen a escena en el Mundial: las dudas que acompañan a los finalistas de Qatar 2022.

Francia y Argentina debutan este martes en el Mundial. Los dos equipos que protagonizaron la final de Qatar 2022 aparecen entre los candidatos al título. Sin embargo, ambos arriban al torneo con interrogantes que buscan despejar. Les Bleus se miden ante Senegal (15 horas de Chile), mientras que la Albiceleste enfrenta a Senegal (21 horas).

La selección dirigida por Lionel Scaloni iniciará la defensa de la corona en Kansas City. Luego enfrentará a Austria en Dallas y cerrará su participación en el Grupo D frente a Jordania, también en Dallas. El desafío para Argentina es histórico: nunca ha conseguido defender con éxito un título mundial. De hecho, la única selección que logró ser bicampeona fue Brasil, que se coronó en Suecia 1958 y Chile 1962.

Argentina ganó siendo local el Mundial de 1978 con César Luis Menotti en la banca. Cuatro años más tarde, en España 1982 llegó solo a segunda ronda. Luego fue monarca en México 1986 y en 1990 estuvo cerca de lograr la meta, pero el equipo de Carlos Bilardo cayó en la final por 1-0 con un agónico gol de penal de Andreas Brehme para Alemania.

Otro dato es que las dos veces que llegó como campeón defensor, perdió en su primer partido del Mundial siguiente, en 1982 fue 1-0 ante Bélgica y en 1990 también por 1-0 ante Camerún.

Ahora el equipo sudamericano llega con un escenario distinto al de Qatar. Lionel Messi, que disputará su último Mundial, afronta el torneo con 38 años (cumplirá 39 el 24 de junio) y jugando en la MLS.

Incluso los históricos de la Albiceleste miran con preocupación a la Pulga. “El hecho de no jugar una liga competitiva puede pasarle un poco la cuenta a Messi en este Mundial. No sé si está bien preparado, si aguantará. La MLS es un campeonato que los americanos hacen muchos años que quieren imponer, desde la época de Pelé”, dijo Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978, a El Deportivo.

También existen dudas respecto al estado físico del arquero Emiliano Martínez, quien tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

Scaloni mantuvo gran parte de la base que obtuvo el título hace cuatro años. De los 26 futbolistas campeones en Qatar, 18 repiten en la nómina para el Mundial de Norteamérica. Esa lista la completan Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Los nueve nuevos nombres respecto a la consagración de 2022 son Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José Manuel López.

Mientras que los campeones de Qatar que no entraron al listado son Franco Armani, Ángel Di María, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Paulo Dybala, Alejandro Gómez y Ángel Correa.

Messi anotó dos goles en la final de Qatar 2022. PAUL CHILDS

Francia busca dejar atrás sus conflictos

Francia debutará este martes frente a Senegal en Nueva Jersey. Después jugará ante Irak en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Noruega en Boston.

A diferencia de Argentina, el equipo de Didier Deschamps llega con una renovación más profunda. De los 26 jugadores que disputaron la final de Qatar 2022, solo 11 continúan en la convocatoria actual. Ahí aparecen Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Theo Hernández, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba y Dayot Upamecano.

La lista de nuevos nombres incluye a Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser, Malo Gusto, Lucas Digne, Maxence Lacroix, Warren Zaire-Emery, Manu Koné, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, Maghnes Akliouche, Bradley Barcola y Jean-Philippe Mateta. Ahí también entra N’Golo Kanté, histórico de Francia y campeón en 2018, pero que no estuvo en 2022 por lesión. Digne vuelve a un Mundial tras su participación en Brasil 2014.

Por otro lado, los que no están respecto del certamen en Medio Oriente son Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphael Varane, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani, Benjamin Pavard, Axel Disasi, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi y Jordan Veretout.

Uno de los focos de atención en la previa ha sido la relación entre Mbappé y Dembélé. En una práctica, el actual poseedor del Balón de Oro le reprochó el poco compromiso defensivo al delantero del Real Madrid.

El propio capitán francés reconoció la situación y realizó una autocrítica antes del debut. “Tengo que dar un paso más en defensa. Siempre he sido exigente conmigo mismo y creo que debo mejorar en ese aspecto. Es importante para el equipo y voy a hacerlo”, señaló a Le Parisien.

El atacante también aseguró que prioriza el objetivo colectivo sobre las marcas individuales. “Firmaría no marcar ningún gol a cambio de ganar el Mundial. Lo haría rápidamente”, afirmó. Mbappé llega con la posibilidad de transformarse en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Suma 12 tantos y se encuentra a cuatro del récord de Miroslav Klose. Messi, en tanto, tiene 13 conquistas.

En la misma entrevista, el delantero galo recordó la derrota frente a Argentina en la final de Qatar. “Es muy difícil perder la final del Mundial. Hicimos todo eso para acabar perdiendo en los penales. No creo en la suerte. Los penales son la forma más cruel de perder una final”, indicó.

Deschamps, por su parte, intentó rebajar las expectativas sobre su selección antes del estreno. “Si hay algún equipo favorito, ese es España”, sostuvo. “Francia obviamente tiene el potencial también, aunque hay una generación que se retiró y ahora tenemos mucha frescura con jugadores que disputan el torneo por primera vez”, agregó.

El peso del favoritismo

Argentina enfrenta además una tendencia histórica. Desde la creación del ranking FIFA, la selección ubicada en el primer lugar al inicio de una Copa del Mundo no ha logrado quedarse con el título.

Más allá de sus credenciales recientes, ambos equipos llegan a un escenario distinto al de Qatar 2022. El mapa competitivo presenta varios aspirantes que buscan romper la hegemonía de los finalistas de hace cuatro años.

El principal nombre es España. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente conquistó la Eurocopa 2024 y llega al torneo con una generación liderada por futbolistas como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams. Incluso Deschamps apuntó a los españoles como los principales favoritos. Claro que la Furia Roja sumó dudas con su debut en falso ante Cabo Verde, que la sorprendió y logró un histórico 0-0.

En esa línea asoman otros elencos, como Marruecos, que intentará confirmar el crecimiento que ha mostrado. El conjunto africano alcanzó las semifinales en Qatar, la mejor actuación de una selección de ese continente en la historia del torneo, y mantiene buena parte de la estructura que consiguió ese resultado. En su estreno igualó 1-1 ante Brasil.

A ellos se suman otros equipos históricos que llegan con aspiraciones y generaciones de futbolista que prometen elevar lo hecho en relación a las últimas citas planetarias, como Inglaterra, Portugal, Alemania o Países Bajos.