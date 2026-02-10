SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Desde el viernes hasta el lunes se extendió la segunda jornada de la competencia de Primera División. Unión La Calera y O'Higgins se alzan al liderato.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera completó su segunda fecha y comenzó a mostrar señales más claras que las del estreno. Algunos equipos confirmaron su arranque, otros quedaron tempranamente rezagados y la tabla empezó a separar a quienes sumaron con regularidad de los que ya están obligados a reaccionar.

    La jornada se abrió el viernes en La Florida. Audax Italiano recibió a Universidad de Concepción y resolvió el partido desde temprano. A los 7 minutos, Diego Coelho abrió la cuenta y marcó el tono del encuentro. Federico Mateos amplió antes del descanso y Franco Troyanski cerró el marcador en tiempo añadido. El 3-0 dejó a Audax con cuatro puntos tras dos fechas y al Campanil con tres unidades.

    El sábado tuvo una mayor carga de partidos y dejó algunos de los resultados más influyentes de la fecha. En el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido sostuvo su condición de local y derrotó por 3-1 a Palestino. Guido Vadalá abrió el marcador antes de los 20 minutos y Luis Riveros amplió poco después. Palestino descontó a través de Nelson Da Silva, pero Manuel Fernández aseguró el triunfo en el segundo tiempo. El campeón vigente se sacude de su caída inicial y suma su primera victoria.

    El gol de Eduardo Vargas no le bastó a la U ante Huachipato. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Luego, O’Higgins consiguió una victoria ajustada frente a Deportes La Serena en El Teniente. El partido se resolvió en el tramo final, cuando Francisco González anotó a los 87 minutos. El 1-0 permitió a los rancagüinos iniciar con campaña perfecta, mientras que el cuadro de Felipe Gutiérrez queda solo con una unidad.

    El foco de ese día estuvo en el estadio Monumental. Colo Colo recibió a Everton de Viña del Mar en un partido que se mantuvo sin goles durante más de 90 minutos. Recién en el tiempo añadido el local logró destrabar el encuentro. Yastin Cuevas marcó el 1-0 y, cuando el partido ya se iba, Javier Correa convirtió el segundo. El 2-0 le permitió al equipo de Fernando Ortiz llegar a tres unidades. Los ruleteros, en tanto, son colistas sin puntos.

    El domingo continuó el desarrollo de la fecha. En Talcahuano, Huachipato venció por 2-1 a Universidad de Chile. Eduardo Vargas abrió el marcador temprano para los universitarios, pero Maximiliano Gutiérrez igualó antes del descanso. En el segundo tiempo, Renzo Malanca anotó el gol del triunfo para el local. Huachipato suma tres puntos, mientras que la U quedó con uno.

    Ñublense y Deportes Limache repartieron puntos en Chillán. Gonzalo Sosa adelantó a los visitantes a los 18 minutos y Ignacio Jeraldino igualó en el complemento. El 1-1 dejó a los Diablos Rojos con dos unidades y los tomateros llegan a cuatro.

    Ese mismo día, Universidad Católica recibió a Deportes Concepción en el Claro Arena y se quedó con el triunfo por 2-0. Fernando Zampedri abrió el marcador y Justo Giani cerró el resultado. El equipo cruzado sumó su primera victoria del campeonato y se acomodó en la mitad superior de la tabla, mientras que el conjunto penquista continúa sin puntos tras dos fechas.

    La segunda jornada se cerró el lunes con el duelo entre Unión La Calera y Cobresal. El cuadro cementero se impuso por 3-1 como local. Kevin Méndez, Francisco Pozzo y Sebastián Sáez marcaron para el equipo de la Región de Valparaíso, mientras que Agustín Nadruz descontó para los mineros. La Calera llega a seis puntos y es líder junto a O’Higgins. Cobresal, por su lado, se queda con las tres unidades conseguidas el fin de semana anterior.

    La tercera fecha iniciará este viernes con dos partidos (Everton vs. Huachipato y Palestino vs. Universidad de Chile) con la presión comenzando a instalarse en los equipos que cedieron terreno temprano.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaLa UUniversidad de ChileColo ColoUnión La CaleraO'Higgins

