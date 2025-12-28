SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo

    Desde este lunes 29 de diciembre se esperan máximas que superen los 36°C para gran parte de la región, lo que genera alerta ante posibles afectaciones a la salud de las personas y el peligro que conlleva para el desarrollo de incendios forestales.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Autoridades de la RM hacen llamado a la prevención tras alerta roja por calor extremo que enfrenta la región

    Distintas autoridades de la Región Metropolitana abordaron este domingo la alerta roja que enfrenta la región por calor extremo.

    Es que desde este próximo lunes 29 de diciembre las temperaturas en la capital se espera que alcancen máximas de hasta 36°C, lo que resulta un peligro para la salud de las personas y también crea un ambiente propicio para el desarrollo de incendios forestales.

    En ese contexto, durante este fin de semana se han desarrollado mesas de monitoreo con autoridades como el delegado presidencial, de Senapred y Conaf para analizar las condiciones para los próximos días.

    Captura de pantalla

    Respecto a la alerta roja declarada durante esta jornada, el Delegado Presidencial Metropolitano Gonzalo Durán explicó que implica la coordinación de los servicios públicos regionales y los municipios para desarrollar acciones preventivas y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

    “Esta alerta roja para los próximos días tiene especial foco en la situación de afectación a la salud de la población y en materia de incendios forestales, razón por la cual estamos junto al director regional de Senapred, junto a la directora regional de Conaf y al Seremi de Salud con el propósito de dar las recomendaciones para los próximos días”, señaló Durán.

    Incendios forestales

    El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la región, Miguel Muñoz, realizó también un llamado a la población a la conciencia y mantener las actividades preventivas, de tal forma de evitar situaciones como la que vivió la comuna de San Pedro de Melipilla, que sufrió un incendio forestal que consumió más de 2.300 hectáreas la semana pasada.

    “Primero, frente a los incendios forestales, no hacer actividades que irrogue algún trabajo, con herramientas que hagan chispas, porque va a haber combustible disponible y eso puede ser propicio para que se propaguen los incendios forestales. No usar fuego, particularmente asados y demás. En fin de cuentas, no tener conductas que tengan que ver con posibilidades de ignición”, detalló Muñoz.

    A lo que agregó posteriormente: “Por otro lado, también tener conductas preventivas frente a las altas temperaturas, no exponernos excesivamente. El ideal es no hacer actividades deportivas entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, hora de mayor exposición. Por lo tanto, el ideal es que cada persona, cada ciudadano de la Región Metropolitana tome también como suya esta responsabilidad".

    Siguiendo respecto a los incendio forestales, la directora regional de Conaf, Elke Huss, enfatizó que “en esta región el 100% de los incendios son generados por acción humana”. Además, también recordó las prohibiciones ya detalladas por Muñoz.

    Protección a la salud

    En el contexto de esta altas temperaturas, el Seremi de Salud Gonzalo Soto también compartió algunas recomendaciones frente a las altas temperaturas.

    “Es muy importante que podamos como familia, o personas que puedan vivir con personas mayores, ofrecerles agua para que puedan hidratarse. Son al menos 2, son al menos entre 2 a 2,5 L los que tienen que tomar todos los días”, recordó Soto.

    “Por otro lado, es fundamental también que podamos, sobre todo las personas que trabajan y van a estar trabajando durante estos días donde vamos a tener alerta roja, puedan protegerse también de esas altas temperaturas”, agregó también el seremi, que enfatizó el uso de elementos de protección personal y de bloqueador solar.

    Respecto a la presencia de humo, explicó: “Si estamos en un sector muy cercano, siempre podemos cerrar puertas y ventanas. Podemos poner baños húmedos justamente en las puertas y ventanas para que no acceda ese humo a nuestro hogar”.

    En cuánto al cuidado de las mascotas, Soto resaltó que es “fundamental también que podamos identificar sectores en la casa en los cuales puedan de alguna manera tener un sector más fresco para que ellas puedan de alguna manera pasar ese horario de mayor exposición”.

    Despliegue para las fiestas de fin de año

    En otra materia, el delegado Gonzalo Durán también abordó el despliegue de fin de año de parte de las autoridades.

    “Tenemos una planificación respecto del conjunto de la ciudad con todos los servicios públicos regionales, tanto desde el punto de vista del control y fiscalización, como siempre lo hacemos en todas las fechas que hay más mayor cantidad de movimiento de población”, comenzó señalando sobre este punto.

    Para luego, detallar que habrían controles en los terminales de buses por medio de la unidad de fiscalización del Ministerio de Transporte y una coordinación en el trabajo de Carabineros y PDI.

    Imagen de archivo fuegos artificiales en la Torre Entel

    Además del aumento en la fiscalización en carreteras, Durán también mencionó el trabajo frente los eventos masivos que habría durante la jornada, cinco en total.

    “En el caso particular de la región, tenemos por supuesto la fiesta, la celebración de año nuevo de Entel, de la Torre Entel, que va a ser desde las 20:00 hasta las 12:15 de la noche. Tenemos una en el parque Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, en el Hipódromo Chile y en el Club Hípico, que son hasta la madrugada. En todas ellas hay un contingente policial y un dispositivo de coordinación con los servicios públicos regionales con el propósito de minimizar factores de riesgo”, detalló la autoridad regional.

