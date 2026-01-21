De “Don Quijote de la Mancha” a “Breaking Bad”: películas, libros y series favoritas del gabinete de Kast

El presidente electo José Antonio Kast anunció anoche los ministros que conformarán su gabinete desde el próximo 11 de marzo. Y más allá de su experiencia política y técnica, la Oficina del Presidente Electo (OPE) reveló las películas, series y libros favoritos del equipo que acompañará al republicano.

Del Quijote a Outlader

Las principales fuerzas del gabinete de Kast conforman una diversidad de preferencias culturales, entre ellas, la serie “ Gotas de Dios ” y novelas históricas, que son las favoritas de Fernando Barros, quien asumirá en marzo como Ministro de Defensa. Mientras que, en el Ministerio de Seguridad, los favoritos de Trinidad Steinert, son los libros de temáticas empresariales y la serie " Outlander “.

Otros próximos ministros optan por los clásicos de todos los tiempos como quien asumirá el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, cuya película favorita es " Lo que el viento se llevó" y Claudio Alvarado, quien estará a cargo de la cartera del Interior, con “ Don Quijote de la Mancha ”, la referencia más antigua del gabinete.

No es de extrañar que, quien liderará el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, opte por libros como “ Capitalismo, socialismo y democracia ” de Joseph Schumpeter. Mientras que la cantante, actriz, periodista y próxima Ministra de la Secretaría General de la Presidencia (SEGEGOB), Mara Sedini, apunta a la hilarante serie que marcó la década de los 90, “ Friends ” y libros como “ La rebelión de atlas ” de Ayn Rand y “ Orgullo y prejuicio ”.

José Antonio Kast y su vocera Mara Sedini.

Series policiales

Uno de los cinco ejes del equipo de Kast, es el de “emergencia pública”, compuesto por quien dirigirá el Ministerio de Vivienda, Iván Poduje, cuyas preferencias se inclinan a series policiales como “ True detective ”. Por su parte, quien encabezará el Ministerio de Ciencias, Ximena Lincolao, prefiere el libro “ Ninja innovation ” y el podcast “ Founders ”.

Desde los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas, Francisca Toledo y Martín Arrau, apuntan sus favoritos a la aclamada serie “ Breaking bad ” y “ Aguas de la vida ”, respectivamente. Por otro lado, Louis de Grange, de transporte, apunta a los libros “ La señal del ruido ”; “ Pensar rápido, pensar despacio ” y el de su autoría, “ Antipredicciones ”. Catalina Parot de Bienes Nacionales, gusta de la exitosa serie “ Breaking bad ”.

Dr. House

Desde el deporte, la atleta olímpica Natalia Duco, tiene en sus favoritas las series “ Dr. House ” y “ Suits ”. En el Ministerio de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, prefiere el libro “ El corazón de piedra verde ” de Salvador de Madariaga). En la salud, May Chomalí, destaca la literatura infantil del Chileno Alejandro Zambra .

Quien se encargará del Ministerio de Cultura, Artes Y Patrimonio será Francisco Undurraga, quien optó por las series inglesas y “Caballos lentos” . El Ministerio de la Mujer, será encabezado por Judith Marín, quien nombró la religiosa serie “ The chosen ”.

Francisco Undurraga. Dedvi Missene

Cien años de soledad y Detectives salvajes

Quienes conforman el selecto grupo que abordará la denominada “emergencia económica” en el gobierno de Kast, prefieren libros asociados a Alejandro Magno , como la futura Ministra de Energía, Ximena Rincón o como Jaime Campos, quien nuevamente asumirá como Ministro de Agricultura, que prefiere el libro “ Los inocentes al poder ” de Daniel Mansuy.

En el documento, Tomás Rau, futuro Ministro del Trabajo se fue por los clásicos como la película “ En busca de la felicidad ”, los libros “ Cien años de soledad ” y “ Detectives salvajes ”. Y así como comparte el Ministerio de Economía y Minería, Daniel Mas, comparte los gustos por los libros de temáticas empresariales y la serie Outlander al igual que María Trinidad Steinert.

Otros ministros, que conforman la “emergencia se seguridad”, son Fernando Rabat, de Justicia, que se inclinó por la saga del " Señor de los anillos" . Por último, Francisco Pérez Mackenna, prefiere el libro “ La montaña mágica ”, el clásico de Thomas Mann. María Paz Arzola, del Ministerio de Educación, no respondió a la pregunta.

Dentro de otros datos entregados en el informe, se resume que el primer gabinete de José Antonio Kast lo conforman 13 hombres y 11 mujeres, con una edad promedio de 54 años. Desde Judith Marín, la carta más joven con apenas 30 años, hasta Jaime Campos, la persona más longeva de su equipo con 72 años.