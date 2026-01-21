SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De “Don Quijote de la Mancha” a “Breaking Bad”: películas, libros y series favoritas del gabinete de Kast

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) revelaron las series, libros y películas favoritas de los futuros ministros de José Antonio Kast.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Gabinete de José Antonio Kast

    El presidente electo José Antonio Kast anunció anoche los ministros que conformarán su gabinete desde el próximo 11 de marzo. Y más allá de su experiencia política y técnica, la Oficina del Presidente Electo (OPE) reveló las películas, series y libros favoritos del equipo que acompañará al republicano.

    Del Quijote a Outlader

    Las principales fuerzas del gabinete de Kast conforman una diversidad de preferencias culturales, entre ellas, la serie “Gotas de Dios” y novelas históricas, que son las favoritas de Fernando Barros, quien asumirá en marzo como Ministro de Defensa. Mientras que, en el Ministerio de Seguridad, los favoritos de Trinidad Steinert, son los libros de temáticas empresariales y la serie "Outlander“.

    Otros próximos ministros optan por los clásicos de todos los tiempos como quien asumirá el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, cuya película favorita es "Lo que el viento se llevó" y Claudio Alvarado, quien estará a cargo de la cartera del Interior, con “Don Quijote de la Mancha”, la referencia más antigua del gabinete.

    No es de extrañar que, quien liderará el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, opte por libros como “Capitalismo, socialismo y democracia” de Joseph Schumpeter. Mientras que la cantante, actriz, periodista y próxima Ministra de la Secretaría General de la Presidencia (SEGEGOB), Mara Sedini, apunta a la hilarante serie que marcó la década de los 90, “Friends” y libros como “La rebelión de atlas” de Ayn Rand y “Orgullo y prejuicio”.

    José Antonio Kast y su vocera Mara Sedini.

    Series policiales

    Uno de los cinco ejes del equipo de Kast, es el de “emergencia pública”, compuesto por quien dirigirá el Ministerio de Vivienda, Iván Poduje, cuyas preferencias se inclinan a series policiales como “True detective”. Por su parte, quien encabezará el Ministerio de Ciencias, Ximena Lincolao, prefiere el libro “Ninja innovation” y el podcast “Founders”.

    Desde los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas, Francisca Toledo y Martín Arrau, apuntan sus favoritos a la aclamada serie “Breaking bad” y “Aguas de la vida”, respectivamente. Por otro lado, Louis de Grange, de transporte, apunta a los libros “La señal del ruido”; “Pensar rápido, pensar despacio” y el de su autoría, “Antipredicciones”. Catalina Parot de Bienes Nacionales, gusta de la exitosa serie “Breaking bad”.

    Dr. House

    Desde el deporte, la atleta olímpica Natalia Duco, tiene en sus favoritas las series “Dr. House” y “Suits”. En el Ministerio de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, prefiere el libro “El corazón de piedra verde” de Salvador de Madariaga). En la salud, May Chomalí, destaca la literatura infantil del Chileno Alejandro Zambra.

    Quien se encargará del Ministerio de Cultura, Artes Y Patrimonio será Francisco Undurraga, quien optó por las series inglesas y “Caballos lentos”. El Ministerio de la Mujer, será encabezado por Judith Marín, quien nombró la religiosa serie “The chosen”.

    Francisco Undurraga. Dedvi Missene

    Cien años de soledad y Detectives salvajes

    Quienes conforman el selecto grupo que abordará la denominada “emergencia económica” en el gobierno de Kast, prefieren libros asociados a Alejandro Magno, como la futura Ministra de Energía, Ximena Rincón o como Jaime Campos, quien nuevamente asumirá como Ministro de Agricultura, que prefiere el libro “Los inocentes al poder” de Daniel Mansuy.

    En el documento, Tomás Rau, futuro Ministro del Trabajo se fue por los clásicos como la película “En busca de la felicidad”, los libros “Cien años de soledad” y “Detectives salvajes”. Y así como comparte el Ministerio de Economía y Minería, Daniel Mas, comparte los gustos por los libros de temáticas empresariales y la serie Outlander al igual que María Trinidad Steinert.

    Otros ministros, que conforman la “emergencia se seguridad”, son Fernando Rabat, de Justicia, que se inclinó por la saga del "Señor de los anillos". Por último, Francisco Pérez Mackenna, prefiere el libro “La montaña mágica”, el clásico de Thomas Mann. María Paz Arzola, del Ministerio de Educación, no respondió a la pregunta.

    Dentro de otros datos entregados en el informe, se resume que el primer gabinete de José Antonio Kast lo conforman 13 hombres y 11 mujeres, con una edad promedio de 54 años. Desde Judith Marín, la carta más joven con apenas 30 años, hasta Jaime Campos, la persona más longeva de su equipo con 72 años.

    Más sobre:GabineteGabinete de KastJosé Antonio KastCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser reitera negativa a eventual incorporación del PNL al gobierno de Kast y recalca: “No somos un partido de tercera categoría”

    Salud y Fonasa activan convenio con prestadores privados para entregar atención de salud gratuita a los damnificados por incendios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Jaime Campos reflota el “no” a la última voluntad de Michelle Bachelet como presidenta: el cierre de Punta Peuco en 2018

    Lo más leído

    1.
    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    2.
    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata

    A qué hora y dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Kaiser reitera negativa a eventual incorporación del PNL al gobierno de Kast y recalca: “No somos un partido de tercera categoría”

    Salud y Fonasa activan convenio con prestadores privados para entregar atención de salud gratuita a los damnificados por incendios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora
    Tendencias

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    La provocativa reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionan al Dibu Martínez en un partido del Real Madrid
    El Deportivo

    La provocativa reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionan al Dibu Martínez en un partido del Real Madrid

    Darío Osorio celebra su renovación en el Midtjylland: “Sueño con jugar contra los equipos más fuertes de Europa”

    Colo Colo presenta su nueva indumentaria para la temporada 2026

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla
    Mundo

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar