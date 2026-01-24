En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

“Me tiene sin cuidado lo que dice el partido porque tengo entendido que es un partido en extinción”. Este martes en la noche, después de que José Antonio Kast anunció públicamente su gabinete, Jaime Campos salió raudo de la denominada “Moneda chica”, ubicada en Las Condes.

Antes de continuar su trayecto, y sin pedir permiso al equipo de Kast, el futuro titular de Agricultura entregó declaraciones a la prensa. El todavía militante del Partido Radical en su debut en la administración del republicano dejó claro su carácter directo y confrontacional.

Y es que Campos, coinciden en la derecha, trayectoria política tiene y la hizo notar. Un estilo que otros advierten podría terminar pasándole la cuenta si es que, una vez que asuma el gabinete el próximo 11 de marzo, no se administra bien comunicacionalmente.

Así como Campos, solo algunos del gabinete tienen más “carrete” político. De los 24 ministros nominados -Minería se terminó cayendo a última hora y Kast optó por nombrar a Daniel Mas como biministro-, solo siete -incluyendo al radical- han tenido experiencia en cargos de corte político o público, el resto ha estado ligado al mundo empresarial o académico.

En ese primer listado está Campos, Francisco Undurraga (Cultura), Martín Arrau (Obras Públicas), Ximena Rincón (Energía), Claudio Alvarado (Interior), José García (Segpres) y Louis de Grange (Transportes). Este último si bien no ha estado en cargos políticos, sí le tocó ser el presidente del directorio de Metro durante el estallido social en 2019.

El resto, salvo algunos más exposición mediática como Mara Sedini (Segegob), Iván Poduje (Vivienda) y Judith Marín (Mujer), son desconocidos para la mayoría de la ciudadanía, por lo que han evitado tener intervenciones.

El martes, una vez que fueron nominados, la mayoría de las futuras autoridades se retiró rápidamente para cerrar la jornada en privado y celebrar en familia. Otros, como Campos, optaron por dar declaraciones a la prensa.

Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El grupo reducido que permaneció en la casona de Las Condes, en un tono más distendido, compartió pizzas con el equipo más cercano de José Antonio Kast. Según relatan asistentes, entre quienes se quedaron estuvieron Alvarado, Poduje y Francisca Toledo (Medio Ambiente).

Arman WhatsApp e inician reuniones

Con el gabinete ya anunciado, los ministros comenzaron su proceso de instalación. E incluso, ya se coordinan a través de WhatsApp. Los 24 del elenco integran un grupo denominado “Ministros”, donde ya se coordinan agendas, se comparten documentos y se transmiten lineamientos generales desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Los primeros días han estado marcados por una combinación de exposición mediática y reuniones de trabajo. Varios concedieron entrevistas dominicales y comenzaron a sostener reuniones sectoriales, mientras otros optaron por mantener un perfil más bajo, a la espera de definiciones más prácticas, como la conformación de sus equipos de gabinete.

Otros se vieron obligados a comentar sus actuaciones pasadas. Ese fue el caso de la titular del Deporte, Natalia Ducó. El miércoles llegó hasta la OPE acompañada de Andrés Otero, quien suena como posible subsecretario.

Ahí, Ducó abordó escuetamente las críticas a su nombramiento por el episodio de dopaje -y posterior sanción- en el que se vio involucrada cuando competía como lanzadora de bala en el Team Chile. “Acepto todas las opiniones”, afirmó, sin extenderse. En el oficialismo entrante reconocen que su figura seguirá siendo objeto de cuestionamientos durante las primeras semanas.

José Antonio Kast y Natalia Ducó en la presentación del gabinete. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Ese mismo día también se dejó ver Judith Marín, futura ministra de la Mujer y militante del Partido Social Cristiano. La más joven del gabinete -tiene 30 años recién cumplidos- ha optado por mantener un bajo perfil en medio de los cuestionamientos opositores y de reparos provenientes incluso desde la derecha, como los planteados por el expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

“El punto es que esta ministra con ese perfil, con las declaraciones que ha hecho sobre muchas materias valóricas y morales y, por lo pronto, poner en cuestión el propio Ministerio de la Mujer, es una provocación . Es, de hecho, una declaración cultural”, dijo Larraín Matte.

En su entorno señalan que responderá más adelante, una vez instalada formalmente y con el diseño de su equipo ya cerrado.

Además de ellas, en los días siguientes también han llegado a la casona de Las Condes Rincón, Trinidad Steinert (Seguridad) -quien ya cuenta con un escolta de Carabineros-, María Paz Arzola (Educación), May Chomali (Salud), Tomás Rau (Economía) y Ximena Lincolao (Ciencias), entre otros.

En varios casos, las reuniones han estado enfocadas en levantar información con los equipos técnicos del presidente electo y en comenzar a delinear prioridades legislativas para los primeros meses de gobierno.

Al día siguiente de la presentación, el presidente electo asistió a un foro de Clapes UC en compañía de Jorge Quiroz (Hacienda) y Daniel Mas (Economía y Minería). Y más tarde, viajó a la zona centro-sur afectada por los incendios forestales. Lo hizo acompañado por el titular de Vivienda, Iván Poduje.

Kast e Iván Poduje (Vivienda) visitaron la zona afectada por los incendios.

En su entorno reconocen que uno de los principales desafíos del futuro ministro de Vivienda será recomponer vínculos con Chile Vamos. Sus diferencias públicas con figuras de la coalición, como el diputado RN Diego Schalper, siguen siendo observadas con atención, tanto desde la derecha como desde la oposición, donde anticipan un flanco político permanente si es que no lima asperezas con el futuro Congreso .

El jueves, el presidente electo se trasladó a San Felipe para participar en una jornada de trabajo con parlamentarios del Partido Republicano. Esto, con miras a preparar el aterrizaje de su gobierno en marzo próximo. El futuro jefe de Estado solicitó la compañía de García Ruminot y Alvarado, a quienes se sumaron Arrau, Wulf y Quiroz.

Ayer, en la clausura de la cita republicana, el timonel y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, señaló que “hemos contado también particularmente el día de hoy con el presidente electo José Antonio Kast, fundador de nuestro Partido Republicano, acompañado de varios de sus ministros que tienen la gran tarea que miles y miles de chilenos están esperando, que es sacarnos de las crisis por las cuales ha atravesado Chile (...). Fue una jornada especialmente enriquecedora para todo lo que va a venir durante los próximos cuatro años”, afirmó el también senador electo por Valparaíso.

Otros ministros ya han comenzado a desplegar una agenda más institucional. El titular de Justicia, Fernando Rabat, cerró su semana con un llamado telefónico al actual ministro Jaime Gajardo (PC) para iniciar el traspaso y con una reunión protocolar con la presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich.

Fernando Rabat y Gloria Ana Chevesich.

Esta semana, Rabat estuvo en varias reuniones en la OPE y con dirigentes del Partido Republicano. En esas citas se abordó el equipo que lo va a acompañar así como también lo que serán las prioridades para su gestión. Si bien ya está confirmado que el exconsejero constitucional Luis Silva (republicano) lo va a secundar en la Subsecretaría de Justicia, aún no está cerrado el que llegará a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Quienes conocen a Rabat comentan que su intención es encontrar una persona que no genere una provocación en el actual oficialismo, dado lo sensible de esta repartición. Por eso es que una de las opciones que se baraja es la del exministro Carlos Maldonado (Demócratas).

La agenda continuará el lunes, cuando se inicie la ronda de bilaterales -la primera será entre Alvarado y el actual titular de Interior, Álvaro Elizalde- y con la participación de los ministros en un curso de probidad y transparencia dictado por la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez. Se espera la asistencia de al menos 20 de los 24 ministros. Kast no podrá concurrir por encontrarse en una gira por Centroamérica, aunque fue él quien instruyó la participación obligatoria.

Y, a mediados de la próxima semana, la OPE convocará a los ministros a una jornada de inducción al Estado. Para la mayoría de los independientes del gabinete, varios provenientes del mundo privado, será el primer contacto formal con la estructura administrativa y normativa del sector público.