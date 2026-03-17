Kast arremete contra la herencia económica de Boric, respalda su plan de reformas y pide una oposición “constructiva”

Con un tono que alternó entre la confrontación y la invitación al diálogo, el Presidente José Antonio Kast dio por finalizada este martes su primera gira por el norte del país.

El recorrido -que incluyó actividades en Arica y Antofagasta- estuvo cruzado por definiciones políticas y económicas que, a solo días de iniciado su mandato, ya activaron críticas desde la oposición y alertas en distintos sectores.

Parte de esas reacciones se explican por las primeras jugadas legislativas del Ejecutivo. Allí destaca la presentación del denominado Plan de Reconstrucción Nacional , una iniciativa miscelánea que agrupará más de 40 medidas y que, al estilo de proyectos como la “Ley Ómnibus” del presidente argentino Javier Milei, busca no solo abordar la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en el Biobío y Valparaíso, sino también fijar el rumbo económico e institucional del gobierno.

En el detalle, el proyecto -aún en redacción- contemplará definiciones sensibles, especialmente en educación. Entre ellas, el fortalecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la limitación de la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años. Ambas materias han generado inquietud en el mundo estudiantil -con organizaciones como la Confech que se han declarado “en estado de alerta”- y en parlamentarios opositores, algunos de los cuales ya han planteado la posibilidad de movilizaciones por esas y otras medidas que han calificado de “retrocesos”.

Desde Antofagasta, en una actividad en el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de Escondida BHP, Kast salió al paso de esos cuestionamientos. “El tiempo que alguien le destina a protestar, a reclamar, a gritar, a solo cinco días de que asuma un nuevo gobierno, no le va a ayudar a su familia, no le va a ayudar a Chile” , afirmó.

En esa misma línea, cuestionó el rol de las manifestaciones, asociándolas a episodios de violencia y daños materiales -como los insultos a Carabineros y la quema de buses-, haciendo un llamado a los jóvenes a enfocar sus energías en el estudio y la formación.

El Mandatario también aprovechó la instancia para profundizar sus críticas a la administración anterior de Gabriel Boric, particularmente en materia fiscal. “Las finanzas públicas no han sido bien manejadas. Y el déficit fiscal que tenemos es muy grande . Es el más grande de las últimas décadas”, reiteró, reforzando uno de los ejes argumentales que ha repetido desde antes de asumir: la estrechez de recursos como condicionante de las decisiones de su administración.

Pese al tono crítico, Kast sí hizo un llamado explícito a la oposición. “Nosotros necesitamos oposición, pero oposición constructiva”, sostuvo, pidiendo dar espacio a la tramitación de los proyectos antes de emitir juicios.

En esa línea, advirtió sobre interpretaciones anticipadas de sus propuestas y buscó despejar temores respecto de eventuales recortes en beneficios sociales . “No se equivoquen, nosotros no vamos a terminar con ningún beneficio social”, remarcó, aunque insistió en la necesidad de revisar la efectividad de las políticas actuales.

Esto, en medio de los duros cuestionamientos de la izquierda, principalmente por limitar la gratuidad para el futuro.

Antes de abordar el avión de regreso a Santiago, el Presidente se refirió a otros dos flancos que han concentrado mayor controversia. Sobre el retiro del proyecto de negociación ramal -ingresado por la administración de Gabriel Boric hacia el final de su período-, defendió la decisión en base al contexto laboral. “Hoy día tenemos más de 850.000 personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día? Nosotros creemos que no”, indicó.

Respecto al posible fin del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), Kast argumentó a favor de la eventual decisión basándose en el costo fiscal que significa.

Según explicó, el país puede llegar a perder entre 50 y 200 millones de dólares en una semana dependiendo del precio internacional del petróleo. “No podemos aislarnos del mundo. El mundo está en una crisis. Y Chile está en una crisis fiscal”, sostuvo, señalando que la posible eliminación del mecanismo es parte de las decisiones “duras” que se deben adoptar.

Ya de regreso en Santiago, el Mandatario se trasladó a La Moneda, donde sostuvo una reunión con su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de Interior, Claudio Alvarado, para abordar precisamente ese tema. Y es que un alza repentina en el precio de los combustibles -que se mantiene a raya gracias a dicho mecanismo- impactaría en cadena a todo el costo de la vida.