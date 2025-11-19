SQM salta a máximos de dos años y empuja a la bolsa a un nuevo récord histórico

Las acciones de SQM experimentan un fuerte salto en la Bolsa de Santiago, empujando al IPSA a nuevos máximos históricos y dejándolo a las puertas de los 10.000 puntos una vez más.

La acción de la minera no metálica registra una ganancia de 4,9% en el mercado local, hasta los $ 58.650, esto es su nivel más alto desde el 9 de agosto de 2023.

Con este resultado, el papel roza una rentabilidad de 30% solo en lo que va de noviembre, mientras que en el año el salto llega a 60,25%.

El buen desempeño de la compañía ligada a Julio Ponce Lerou se produce luego que reportara sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año.

De acuerdo a sus estados de resultados enviados a la CMF, las utilidades registradas entre junio y septiembre ascendieron a US$ 178,4 millones, cifra superior a los US$ 131,4 millones correspondientes al mismo lapso de 2024.

SQM empuja a la bolsa JAVIER SALVO/ATON CHILE

Los ingresos de la minera no metálica ascendieron a US$ 1.173 millones, esto es un aumento de 9% frente a los US% 1.076 millones del tercer trimestre del año anterior.

Volúmenes de ventas de litio históricas de SQM

En su análisis razonado, SQM dijo que durante el tercer trimestre, “vimos el mayor volumen de ventas de litio en nuestra historia”, impulsado principalmente por un crecimiento de la demanda más fuerte de lo anticipado.

Este crecimiento mayor al esperado en la demanda de litio provino no solo de la industria de vehículos eléctricos, sino también de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que ya representan más del 20% de la demanda global de litio.

“Los resultados operativos estuvieron en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el fuerte crecimiento del volumen de litio (+37.3% trimestral) junto con un costo en efectivo históricamente bajo pueden considerarse cifras positivas, especialmente en el contexto reciente de una narrativa más optimista para la demanda de Litio en 2026″,dijo un reporte de Bice Inversiones.

SQM empuja a la bolsa JAVIER SALVO/ ATON CHILE

En ese contexto, la Bolsa de Santiago muestra un alza de 1,32% en las primeras operaciones del día y el IPSA, su principal indicador, alcanza los 9.943 puntos, un nuevo registro histórico.

Pero a la bolsa no solo la empuja SQM. Es que las acciones de Latam registran un salto de igual magnitud: 5,35%, con montos transados por $ 21.225 millones, apenas $ 4.000 millones por debajo de SQM.

Al margen de las operaciones de hoy miércoles, lo cierto es que el mercado espera que el IPSA seguirá subiendo.

Morgan Stanley informó de sus proyecciones para el mercado bursátil de América Latina y sus acciones favoritas para el 2026, donde el panorama para Chile quedó relegado en comparación con sus pares.

Según dio cuenta Bloomberg en Línea, Brasil y Argentina presentarían los mayores retornos esperados.

SQM empuja a la bolsa Mark Lennihan

El banco de inversión proyecta un alza base del 7% para el índice selectivo y un potencial alcista de 31%. “Las oportunidades individuales son limitadas”, recalca la nota de Bloomberg en Línea.

En detalle,para las acciones de Chile, el informe de Morgan Stanley solo se queda con Enel Chile. “Es la única acción chilena con recomendación de compra activa dentro del portafolio modelo, en un contexto de tasas bajas y aumento del ahorro local”, resalta el reporte.