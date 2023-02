¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el PS sobre los consejeros constitucionales y por qué es tan importante?

Cerca de las 20.00 horas comenzará el comité político del Partido Socialista (PS), instancia que deberá tomar una importante decisión: resolver con quién conformarán un pacto electoral para afrontar la próxima elección donde se elegirán a los integrantes del Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

La disyuntiva está entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, las dos coaliciones que integran el oficialismo. La primera la componen las tiendas del Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), mientras que la segunda la conforman -además del PS- el PPD, el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL).

De esas dos coaliciones, el Partido Socialista deberá decidir con quiénes conformará un pacto electoral para los comicios programados para el 7 de mayo. Pero, ¿por qué es tan importante su decisión?

La pregunta no tiene una sola respuesta y hay que sopesar varios factores.

El primero es que el PS es el único partido del Socialismo Democrático que decidió el pasado sábado en su consejo nacional apostar por la unidad de todo el oficialismo y competir en las urnas a través de una lista única. Sus socios más inmediatos, en cambio, decidieron conformar una lista separada a Apruebo Dignidad, que también impulsó un pacto único, postura que también defendía el Presidente Boric y su gabinete.

Otro factor es que -para algunos- la decisión del PS puede definir las políticas de alianzas que se tejerán en un futuro al interior del oficialismo. Incluso, esto toma más peso después de las declaraciones del Presidente de Convergencia Social (CS), partido del Frente Amplio y en cual milita el mismo jefe de Estado. En una entrevista con El Mercurio, diputado Diego Ibáñez -líder de CS- propuso “configurar una nueva coalición donde los socialistas asuman un liderazgo” y dijo también que “Apruebo Dignidad ya cumplió un ciclo”.

En simple, llamó a los socialistas a abandonar a sus socios del PPD, PR y PL para que conformará otra coalición con ellos, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Como era de esperar, sus declaraciones no cayeron bien en el Socialismo Democrático y agregaron otra cuota de presión para la decisión que hoy deben zanjar los socialistas.

Sin embargo, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, descartó esta última tesis y desdramatizó la eventual elección a la que arriben los miembros del comité político de la colectividad.

“Ir en una lista u otra es una decisión de pacto electoral, no tiene que ver con definir los destinos del partido, no tiene que ver con definir la posición que nosotros tenemos en el espectro político, ni tampoco tiene que ver con el apoyo al gobierno. Son decisiones que son distintas y hoy día lo que nos corresponde es decidir si vamos a estar en una lista o en otra, si es que todavía no logramos construir la posibilidad de la lista única”, señaló la presidenta socialista.

En la misma línea, dijo que pese a los esfuerzos por alcanzar un pacto entre todas las fuerzas del oficialismo, aún no ha sido posible, pero no pierde las esperanzas. “No hemos logrado arribar a esa lista única por el momento, todavía quedan días para inscribir la lista o las listas, pero lo que debe quedar claro desde el punto de vista del PS es su lealtad y compromiso de trabajo con el gobierno”, aclaró Vodanovic.