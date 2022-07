Boric sube la apuesta: El rol que decidió tomar el gobierno frente al Apruebo

La reunión que la tarde del domingo pasado tuvieron los partidos de Apruebo Dignidad en la sede del Partido Socialista -citada para hablar del despliegue del comando con miras al plebiscito del 4 de septiembre- tuvo una invitada especial. Hasta ahí, a pasos de “la casa del Apruebo”, llegó Antonia Orellana, la ministra titular del Ministerio de la Mujer, pero, además, integrante del comité político de La Moneda y una de la cercanas compañeras de ruta del Presidente Gabriel Boric.

La cita -cuya difusión incomoda al oficialismo- se da justo antes de la semana en que el gobierno decidió públicamente subir su apuesta por tomar el control de la elección y arrebatar la mayoría que, según las encuestas, está concitando el Rechazo. Con Boric a la cabeza, La Moneda soltó varios de los frenos que tenía para no verse vinculada a la campaña. Declaraciones, reuniones y publicaciones en redes sociales que dejaron aún más estrecho el vínculo entre el Ejecutivo y el comando del Apruebo, una relación que hace poco tiempo el mismo Presidente buscó separar cuando dijo que el éxito del gobierno “no es algo que esté sujeto al resultado del plebiscito”.

“Necesitamos más orden”, señaló la ministra en la reunión del domingo, mostrando así la preocupación del Ejecutivo por la lenta instalación de la campaña del Apruebo. Las palabras de Orellana no fueron bien tomadas en el Socialismo Democrático, en donde le expresaron su disconformidad.

“Hemos estado recogiendo opiniones de quienes participaron de la segunda vuelta por el éxito que tuvo en convocar a nuevos votantes. En ese sentido, la experiencia de Antonia en esa campaña es relevante para nosotros”, explica Marco Velarde, presidente de Comunes, aludiendo al rol que Orellana tuvo en la campaña presidencial con que ganó Boric.

La versión desde La Moneda es que la ministra fue invitada “para discutir los procesos políticos en curso” y que asistió a una actividad de carácter personal y no en su rol de autoridad. En el comando, sin embargo, sostienen que las reuniones de coordinación entre la ministra de la Mujer y los secretarios generales de los partidos son periódicas, y que no es primera vez que se abordan temas vinculados a la campaña. Pese a ello, en el oficialismo se pidió mantener las reuniones en reserva, sobre todo en momentos en que el gobierno ha sido blanco de críticas por parte de la oposición, que acusa intervención electoral a través de una serie de episodios, ya sea en terreno o a través de redes sociales. Esos cuestionamientos incluso se han traducido en reclamos a Contraloría, uno de ellos luego de que el diputado Leonardo Soto (PS) publicara una foto en La Moneda con la lectura: “Una reunión de coordinación para trabajar por el Apruebo junto al Presidente Gabriel Boric”, que luego tuvo que eliminar.

En esa oportunidad, Contraloría le exigió al gobierno un informe sobre la reunión en cuestión.

Cercanía inevitable

Son varios los miembros de La Moneda que tienen una inevitable cercanía con “la casa del Apruebo”, pues el mundo cultural, político y generacional es prácticamente el mismo. Por ejemplo, en el caso de Antonia Orellana, dos de sus hermanas han participado en el comando. “Las Orellana Guarello trabajamos por el Apruebo”, escribió en su Instagram el 16 de julio la cineasta Isabel Orellana, quien también trabajó en la campaña presidencial de Gabriel Boric. Asimismo, el jefe de la Secom, Pablo Paredes, es mejor amigo del director de la franja, Christopher Murray, y además muy cercano al coordinador Felipe Heusser (ver entrevista). Paredes, además, es amigo desde la adolescencia de la actriz Daniela Ramírez, quien fue presentada el jueves como vocera de la campaña.

En el comité político ampliado, en el que participan los ministros junto a los presidentes de los partidos, también se han abordado temas de campaña. Y Orellana ha sacado la voz.

“¿Qué tiene que pasar para que se sumen?”, les preguntó la ministra a los partidos de Socialismo Democrático el lunes 30 de mayo. Mientras que el martes 28 de junio Orellana les respondió a los dirigentes de la misma coalición que el dilema era “avanzar en cambios o continuar con el statu quo” ante la postura de “aprobar para mejorar” que algunos dirigentes comenzaban a promover.

Por eso es que la instancia con los secretarios generales de los partidos, como la del domingo, se convirtió en un espacio para aclarar esas diferencias, algo que fue aún más necesario luego de que el viernes 15 de julio el Presidente confesara el Plan B del gobierno en caso de que no gane el Apruebo.

“De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”, dijo Boric en el matinal de Chilevisión, en una declaración que sorprendió a casi todo el oficialismo y que obligó al comando del Apruebo a suspender reuniones. Incluso, a algunos ministros del comité político, como Izkia Siches y Mario Marcel, los tomó desprevenidos. Mientras que Giorgio Jackson y Camila Vallejo sí estaban al tanto.

El jueves fueron presentadas como nuevas voceras del Apruebo las actrices Daniela Ramírez y Blanca Lewin.

Modo campaña

El lunes, el comité político ampliado no se realizó en La Moneda como siempre. El lugar elegido fue el Colegio Gustavo Le Paige, de Renca, y el Presidente participó de la instancia junto a los representantes de los partidos, algo que no había hecho durante su gestión.

En la cita, el Mandatario tomó la palabra y el tema de entrada fueron las declaraciones sobre “el Plan B”.

Boric aseguró que era una forma de dar certezas a la población y se excusó por no comunicarlo con los partidos. También alentó a los integrantes de la coalición a estar alineados en la campaña e informó los números que manejan en La Moneda: “El Rechazo tocó su techo y el Apruebo ha tenido una leve alza”.

Luego, el Mandatario abandonó la cita para que los dirigentes tocaran los temas propios de los partidos y la campaña. Y ahí, cuando hablaban de ordenar y fortalecer el comando del Apruebo -como lo había planteado Orellana el día anterior-, un dirigente de Socialismo Democrático preguntó qué rol iba a tener la diputada Karol Cariola (PC) en la campaña, ante los rumores existentes de que iba a asumir como coordinadora del Apruebo ante algunos cuestionamientos a la gestión del abogado Felipe Heusser (RD), quien formó Apruebo x Chile. “A nosotros no nos han preguntado nada”, dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier, debido a que el nombre de Cariola no fue promovido por su partido, sino que surgió desde Convergencia Social, donde militan Boric y Orellana.

Algunos presidentes de partidos quisieron zanjar la discusión ahí, frente a los ministros del comité político, y designar a Cariola, pero otros optaron por posponer la decisión para una reunión en la tarde con los dirigentes del comando.

Horas después, Cariola fue confirmada y el miércoles se integró el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), representando a Socialismo Democrático. Ambos se sumaron a Heusser en el equipo de coordinación.

El lunes el Presidente participó del comité político ampliado en Renca.

El paso al frente del Mandatario

Pero más allá de lo ocurrido puertas adentro en el comité político, el Presidente también mostró un giro en su estrategia pública.

“Yo creo que quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”, comentó el lunes el Mandatario a la salida del colegio en Renca.

La declaración de Boric generó reacciones inmediatas en la oposición y motivó que el excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) llegara hasta Contraloría para denunciar a los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo para exigir prescindencia. Además, solicitó la creación de una “unidad especial” para investigar una supuesta intervención electoral del gobierno.

“El Presidente Boric se ha levantado como jefe de campaña de una opción que los chilenos tienen que definir cuál quieren votar el 4 de septiembre”, acusó Kast.

Pero la denuncia del excandidato presidencial fue vista con buenos ojos por parte del oficialismo. De hecho, en la tarde del martes, el Presidente realizó una actividad en Cerro Castillo con dirigentes del Frente Amplio en la que, todos sentados en un gran círculo, conversaron sobre el actuar del gobierno y la campaña. Una de las conclusiones del grupo fue que la aparición de Kast fue una demostración de que la estrategia de Boric fue “la correcta”, porque alejaba el discurso del Rechazo de la ciudadanía. Además, el Presidente insistió en mantener alineados a los partidos y a salir a la calle por el Apruebo.

El plan del Mandatario, por su parte, es asumir más protagonismo en terreno, como lo ha demostrado en las últimas semanas, en las que también ha recibido críticas. Por ejemplo, el miércoles compartió una publicación del diputado Diego Ibáñez (CS) en su cuenta de Instagram que decía: “¿Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo?”, junto a una imagen del cantante Chayanne con el texto de la propuesta de nueva Constitución. Aunque el Mandatario la borró rápidamente, el hecho provocó una serie de reacciones y hasta el mismo Chayanne salió a condenar la utilización de su imagen con fines políticos.

La publicación del diputado Diego Ibáñez que compartió el Presidente en su cuenta de Instagram.

Los ministros también han mostrado más soltura en redes sociales. Por ejemplo, Giorgio Jackson compartió una foto suya con el texto en la mano y la canción El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, de fondo, haciendo alusión a las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien utilizó la parte de la letra que dice “no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé”, para referirse a la propuesta constitucional.

El jueves vino el turno de Sernatur. En Twitter, la cuenta oficial intervino en una discusión entre Aline Kuppenheim, a favor del Apruebo, y el ingeniero Mario Waissbluth, quien está por el Rechazo. El organismo estatal replicó la respuesta de la actriz junto a la frase “Paseos para ¡tod@s! Busca el tuyo en vacacionesterceraedad.cl”, apuntando hacia el académico.

Al día siguiente, Contraloría se refirió a la polémica: “Las redes sociales institucionales son recursos públicos. Deben comunicar e informar sobre temas relacionados al funcionamiento del organismo. No se pueden utilizar para fines particulares ni para favorecer o perjudicar cualquier posición plebiscitaria”, escribió el ente fiscalizador.

El ministro Jackson aludió en su cuenta de Instagram a las declaraciones de la expresidenta Bachelet.

Pero no todos los cuestionamientos han sido por acciones en redes sociales. El jueves, el Mandatario llegó a Peñalolén junto a los ministros Jackson, Vallejo y Jeanette Vega (Desarrollo Social) para realizar una actividad con los vecinos. Y en el lugar el Presidente autografió algunas copias del texto constitucional.

“¿Corresponde que el Presidente firme estos textos?”, preguntó un periodista. Y, tras la respuesta de la ministra Vallejo, una vecina tomó la palabra alentada por el mismo Mandatario. “Encuentro ridículo que hagan esa pregunta”, dijo la mujer, lo que provocó las carcajadas de Boric y su equipo. Vallejo, al tomar el micrófono, aún entre risas, aclaró que la duda era legítima.

La actividad en Peñalolén es parte del despliegue de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) que, a través de la campaña “Chile Vota Informado”, liderada por la vocera Camila Vallejo, se ha repartido por regiones informando y entregando el texto.

“La importancia de esta etapa que estamos viviendo, además de la entrega del texto, es aprender a leer el texto. Nosotros colaboramos en aprender a encontrar los artículos que son de mayor interés para ciertas organizaciones”, dijo Javiera Hausdorf, directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), a cargo de la campaña, a Diario Concepción, donde estuvo, entre otros lugares, repartiendo el texto constitucional. Pero los viajes vienen de antes, cuando comenzó la campaña “Hagamos Historia”, de educación cívica constitucional. Ahí estuvieron en 17 comunas de seis regiones distintas del país, de Arica a Punta Arenas.

La ministra Vallejo realizando puerta a puerta en San José de Maipo.

En estas actividades, en las que se han entregado ejemplares del texto puerta a puerta, han participado ministros, como Vallejo, que recorrió San José Maipo, y Jackson, quien el jueves realizó una charla en Talcahuano. A esas actividades también se han sumado subsecretarios y autoridades regionales.

“El gobierno, el deber que tenemos que cumplir es el de informar, y a mí me ha sorprendido en estos días cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que no se conozca el texto, han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar, eso a mí realmente me parece insólito”, dijo el viernes el Presidente en la conmemoración del día del trabajo doméstico no remunerado.

El Mandatario añadió: “Estamos en total concordancia con Contraloría, pero se equivocan profundamente quienes creen que mintiendo o desinformando se puede ganar una campaña”.

Otro de los aspectos en que el ministro Giorgio Jackson ha pedido ser muy rigurosos es en la preparación del día de la elección, el 4 de septiembre. Para eso se conformó una mesa de trabajo interministerial liderada por la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, que se reúne cada dos semanas y que está compuesta por el ministerio del Interior, por temas de seguridad; Transportes; Justicia, por el voto de las personas privadas de libertad; Desarrollo Social y el Servel.

En Transportes, además, se realizó una evaluación técnica de la última elección para que no falte personal en el día del plebiscito. La conclusión oficialista es que mientras más personas voten, hay mayores chances para el Apruebo, por lo que buscarán que no haya obstáculos para sufragar ese día, también para evitar críticas y acusaciones de la oposición.

Otro punto que el Presidente se ha preocupado de marcar es que no se pueden cometer más errores en los ministerios, sobre todo durante el periodo de campaña. Por lo mismo, no cayó bien cuando Juan Carlos Muñoz, de Transportes, anunció un alza gradual de $ 100 en el transporte público para el próximo año. Lo que luego rectificó: “No hemos anunciado ningún alza en el transporte público”, comunicó el ministerio. También produjo molestia el error del Ministerio de Salud al informar la suspensión del bodyscan en las cárceles, lo que luego fue descartado.

Pero el error que más dolió en el gobierno fue la postergación de los pagos de la segunda entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU). El beneficio estaba anunciado para agosto, pero aún no está definido a quiénes les llegará, por lo que recién en septiembre comenzarán a recibir su pago.

En el gobierno ya se evalúan otras estrategias para seguir moviendo piezas en el tablero de la campaña, porque tras el paso al frente en la última semana, la conclusión es que ya no se puede retroceder.